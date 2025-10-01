Сравнение стоимости: жильё с ремонтом от застройщика и самостоятельная отделка
Каждый, кто задумывается о покупке квартиры в новостройке, рано или поздно сталкивается с выбором: брать жильё с отделкой от застройщика или приобретать "голую коробку" и заниматься ремонтом самостоятельно. На первый взгляд кажется, что второй вариант дешевле. Но если учесть скрытые затраты, время и нервы, итог не всегда очевиден.
Как появилось жильё с отделкой
До конца 2000-х квартиры в новостройках практически всегда сдавались без ремонта. Владельцы получали "бетонную коробку" и тратили месяцы, а то и годы на отделку.
Постепенно спрос на квартиры с готовой отделкой вырос: жильцы устали от грязи, строительного мусора и шума, которые в новых домах могли продолжаться годами.
"Часто бывает, что после сдачи дома людям приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в течение нескольких лет. Это не совсем правильно", — говорил Михаил Мень, бывший глава Минстроя РФ.
В Европе подход иной: продавать квартиры без отделки запрещено законом. Жильё обязательно сдаётся в готовом виде, иногда даже с мебелью. Россия тоже движется к этой модели — Минстрой планирует обязать застройщиков продавать квартиры только с отделкой.
Какие варианты предлагают застройщики
Квартира без отделки
Самый привычный вариант для российского рынка. В такой квартире нет стяжки полов, межкомнатных перегородок и дверей, подоконников, розеток, обоев. Как правило, присутствует лишь гидроизоляция санузла.
Плюсы:
-
цена на 20-30% ниже;
-
видно все строительные дефекты;
-
можно сделать ремонт полностью под себя.
Минусы:
-
долгий и грязный процесс ремонта;
-
расходы могут превысить планируемые в 2-3 раза;
-
заселиться быстро не получится.
Предчистовая отделка (White Box)
Компромиссный вариант. Все грязные и шумные работы уже выполнены: стены выровнены и зашпаклёваны, проведена электрика, сделана стяжка пола, установлены двери, окна, радиаторы.
Плюсы:
-
квартира дешевле чистовой примерно на 20%;
-
остаётся только косметический ремонт;
-
можно выбрать материалы и декор под себя.
Минусы:
-
заехать сразу нельзя;
-
коммуникации выполнены по стандарту, что не всегда удобно.
Чистовая отделка
Квартира готова к проживанию. Есть напольное покрытие (ламинат, плитка), обои или краска на стенах, сантехника, двери, электрика. Иногда застройщики предлагают варианты дизайна, но чаще всё выполнено в нейтральном стиле.
Плюсы:
-
можно заехать сразу после получения ключей;
-
материалы обходятся дешевле за счёт оптовых закупок;
-
нет лишних затрат на аренду жилья на время ремонта.
Минусы:
-
стандартные решения, ограниченный выбор дизайна;
-
риск, что под отделкой скрыты дефекты;
-
самая высокая цена.
Сравнение форматов
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Без отделки
|Дешевле, видно дефекты, полный контроль
|Долгий ремонт, затраты, грязь
|White Box
|Чище, быстрее, можно под себя
|Нет мебели, сантехники, коммуникации стандартные
|Чистовая
|Заселение сразу, экономия времени, опт у застройщика
|Дороже, типовые решения, риск скрытых дефектов
Пример расчёта: семья Елены и Антона
Молодая пара решила приобрести двухкомнатную квартиру площадью 47,71 кв. м в ЖК "Гармония Парк" (Лыткарино). Базовая цена — 5 564 360 руб.
Вариант 1. Квартира с отделкой
-
Стоимость отделки от застройщика: 30 000 руб./кв. м.
-
Общая цена: 6 995 660 руб.
Единственные расходы — мебель и техника. Заселяться можно сразу.
Вариант 2. Квартира без отделки и ремонт своими силами
-
Базовая цена: 5 564 360 руб.
-
Дизайн-проект: 95 420 руб.
-
Отделка: 852 849 руб.
-
Итого: 6 512 629 руб.
Добавим аренду жилья на время ремонта: 25 000 руб./мес. x 6 мес. = 150 000 руб.
Общая сумма: 6 662 629 руб.
Разница между вариантами составила всего 333 031 руб. В таком случае квартира с готовой отделкой оказывается выгоднее: меньше хлопот, быстрее заселение, нет необходимости тратить деньги на аренду.
