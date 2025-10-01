Сравнение стоимости: жильё с ремонтом от застройщика и самостоятельная отделка

Каждый, кто задумывается о покупке квартиры в новостройке, рано или поздно сталкивается с выбором: брать жильё с отделкой от застройщика или приобретать "голую коробку" и заниматься ремонтом самостоятельно. На первый взгляд кажется, что второй вариант дешевле. Но если учесть скрытые затраты, время и нервы, итог не всегда очевиден.

Как появилось жильё с отделкой

До конца 2000-х квартиры в новостройках практически всегда сдавались без ремонта. Владельцы получали "бетонную коробку" и тратили месяцы, а то и годы на отделку.

Постепенно спрос на квартиры с готовой отделкой вырос: жильцы устали от грязи, строительного мусора и шума, которые в новых домах могли продолжаться годами.

"Часто бывает, что после сдачи дома людям приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в течение нескольких лет. Это не совсем правильно", — говорил Михаил Мень, бывший глава Минстроя РФ.

В Европе подход иной: продавать квартиры без отделки запрещено законом. Жильё обязательно сдаётся в готовом виде, иногда даже с мебелью. Россия тоже движется к этой модели — Минстрой планирует обязать застройщиков продавать квартиры только с отделкой.

Какие варианты предлагают застройщики

Квартира без отделки

Самый привычный вариант для российского рынка. В такой квартире нет стяжки полов, межкомнатных перегородок и дверей, подоконников, розеток, обоев. Как правило, присутствует лишь гидроизоляция санузла.

Плюсы:

цена на 20-30% ниже;

видно все строительные дефекты;

можно сделать ремонт полностью под себя.

Минусы:

долгий и грязный процесс ремонта;

расходы могут превысить планируемые в 2-3 раза;

заселиться быстро не получится.

Предчистовая отделка (White Box)

Компромиссный вариант. Все грязные и шумные работы уже выполнены: стены выровнены и зашпаклёваны, проведена электрика, сделана стяжка пола, установлены двери, окна, радиаторы.

Плюсы:

квартира дешевле чистовой примерно на 20%;

остаётся только косметический ремонт;

можно выбрать материалы и декор под себя.

Минусы:

заехать сразу нельзя;

коммуникации выполнены по стандарту, что не всегда удобно.

Чистовая отделка

Квартира готова к проживанию. Есть напольное покрытие (ламинат, плитка), обои или краска на стенах, сантехника, двери, электрика. Иногда застройщики предлагают варианты дизайна, но чаще всё выполнено в нейтральном стиле.

Плюсы:

можно заехать сразу после получения ключей;

материалы обходятся дешевле за счёт оптовых закупок;

нет лишних затрат на аренду жилья на время ремонта.

Минусы:

стандартные решения, ограниченный выбор дизайна;

риск, что под отделкой скрыты дефекты;

самая высокая цена.

Сравнение форматов

Вариант Плюсы Минусы Без отделки Дешевле, видно дефекты, полный контроль Долгий ремонт, затраты, грязь White Box Чище, быстрее, можно под себя Нет мебели, сантехники, коммуникации стандартные Чистовая Заселение сразу, экономия времени, опт у застройщика Дороже, типовые решения, риск скрытых дефектов

Пример расчёта: семья Елены и Антона

Молодая пара решила приобрести двухкомнатную квартиру площадью 47,71 кв. м в ЖК "Гармония Парк" (Лыткарино). Базовая цена — 5 564 360 руб.

Вариант 1. Квартира с отделкой

Стоимость отделки от застройщика: 30 000 руб./кв. м.

Общая цена: 6 995 660 руб.

Единственные расходы — мебель и техника. Заселяться можно сразу.

Вариант 2. Квартира без отделки и ремонт своими силами

Базовая цена: 5 564 360 руб.

Дизайн-проект: 95 420 руб.

Отделка: 852 849 руб.

Итого: 6 512 629 руб.

Добавим аренду жилья на время ремонта: 25 000 руб./мес. x 6 мес. = 150 000 руб.

Общая сумма: 6 662 629 руб.

Разница между вариантами составила всего 333 031 руб. В таком случае квартира с готовой отделкой оказывается выгоднее: меньше хлопот, быстрее заселение, нет необходимости тратить деньги на аренду.