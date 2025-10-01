Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Люстра в маленькой комнате
Люстра в маленькой комнате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 19:22

Посуточно или надолго: как сдавать квартиру выгоднее и безопаснее

Посуточная или долгосрочная аренда: что выгоднее для собственника квартиры

Рынок аренды жилья в крупных городах, особенно в Москве, остаётся одним из самых динамичных. Спрос на квартиры небольшого формата растёт, а привычная сдача "трешек" или больших квартир целиком часто вызывает трудности: найти семью из нескольких человек, готовую снимать просторное жильё, бывает непросто. Зато комнаты или малогабаритные студии востребованы практически всегда.

Что влияет на выбор арендатора

Для большинства жильцов ключевым критерием остаётся удобное расположение квартиры. Транспортная доступность и развитая инфраструктура вокруг — магазины, остановки, метро — заметно повышают шансы найти арендатора.

Сегодня популярностью пользуются студии и "однушки". Средняя ставка аренды таких квартир в Москве достигает 70-80 тысяч рублей в месяц. При этом посуточная аренда стоит примерно 5 тысяч рублей за ночь.

Сравнение: посуточная и долгосрочная аренда

Параметр Посуточная аренда Долгосрочная аренда
Цена Доход выше в пересчёте на месяц Стабильные поступления
Удобства Минимум мебели и посуды, как в гостинице Полный набор техники, включая посудомойку
Риски Жалобы соседей, быстрый износ мебели Неуплата, порча имущества
Вовлечённость Постоянные заселения и выселения Требует меньше внимания
Локация Центр, туристические зоны Подойдут и спальные районы

Советы шаг за шагом

  1. Определите стратегию: посуточная, долгосрочная или комбинированная аренда.
  2. Рассчитайте доходность для разных вариантов.
  3. Подготовьте квартиру: техника, мебель, косметический ремонт.
  4. Проверьте документы и платёжеспособность арендатора.
  5. Заключите нотариальный договор с подробным описанием условий.
  6. При посуточной аренде продумайте, будете ли сами заниматься заселениями или привлечёте управляющую компанию.

Плюсы и минусы аренды

Формат Плюсы Минусы
Посуточно Высокая прибыль, гибкость Частый износ мебели, жалобы соседей, высокая вовлечённость
Долгосрочно Стабильность, меньше хлопот Доход ниже, риск задержек платежей
Комбинированно Максимизация прибыли, гибкие условия Подходит не для всех регионов

FAQ

Как выбрать арендатора?
Проверяйте паспорт, справку с места работы, кредитную историю. Для долгосрочной аренды это особенно важно.

Сколько стоит страховка квартиры?
Около 10-15 тысяч рублей в год. Она покрывает ущерб в случае краж или поломки имущества.

Что лучше: мебель из IKEA или премиальные бренды?
Для посуточной аренды хватит простых решений. Для долгосрочной лучше вложиться в надёжную мебель, которая выдержит эксплуатацию.

Всё зависит от локации квартиры, готовности собственника активно вовлекаться в процесс и уровня ожидаемой прибыли. Долгосрочная аренда обеспечивает стабильность, меньше хлопот и рисков, но доходы здесь предсказуемы и ограничены. Посуточная аренда позволяет зарабатывать больше, особенно если квартира расположена рядом с центром города, достопримечательностями или крупными объектами, однако требует постоянного контроля, активного участия или оплаты услуг управляющей компании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Балкон как дополнительная комната: идеи дизайна и советы по утеплению сегодня в 18:54

Балкон, который работает на вас: 8 идей для нового жилого пространства

Балкон — это не склад, а дополнительные метры. Эксперты показывают, как превратить его в кабинет, библиотеку, зимний сад или лаунж-зону.

Читать полностью » Дачи без арендаторов: ошибки собственников, из-за которых жильё пустует сегодня в 18:46

10 причин, из-за которых арендаторы бегут с дачи в первый же день

Не каждая дача сдается даже летом. Эксперты назвали 10 причин, почему арендаторы отказываются от загородных домов, и что собственники могут изменить.

Читать полностью » Соль и газированная вода убирают свежие пятна вина на обивке — химчистки сегодня в 18:21

Бокал — в одну сторону, пятно — в другую: как спасти диван до того, как он станет винным мемориалом

Как спасти мебель от коварного пятна красного вина? Сравнение методов, советы и неожиданные факты о самых эффективных решениях.

Читать полностью » Жилищный сертификат в Подмосковье: как переселиться из аварийного жилья в новостройку за месяц сегодня в 17:27

Новая квартира за сертификат: как жители аварийного фонда меняют жизнь за месяц

В Подмосковье стартовала программа расселения аварийного фонда с жилищными сертификатами. Узнайте, какие новостройки можно купить уже сегодня и как успеть за 4 месяца.

Читать полностью » Секреты удобной квартиры: прихожая, кухня, ванная, спальня сегодня в 17:24

Квартира без ошибок: секреты эргономики, которые делают жизнь проще

Красивый ремонт не гарантирует удобства. Эксперты рассказывают, как правильно обустроить прихожую, кухню, ванную и спальню, чтобы квартира стала по-настоящему комфортной.

Читать полностью » Жить вместе и не поссориться: правила аренды и покупки жилья с друзьями сегодня в 17:21

Совместная аренда с друзьями: шаг к экономии или крушению дружбы

Совместная аренда или покупка жилья с друзьями может обернуться конфликтами. Эксперты объясняют, как избежать ошибок и сохранить отношения.

Читать полностью » ИИ в строительстве: выгоды, риски и прогноз до 2030 года сегодня в 17:19

Будущее строительства: какие задачи уже сегодня делегируют ИИ

Искусственный интеллект в строительстве — шанс или угроза? Эксперты объясняют, какие задачи можно доверить ИИ, а где человек останется незаменимым.

Читать полностью » Сода и спирт признаны самыми доступными методами очистки мебели от чернил сегодня в 17:16

Чернила на столе? Три подручных средства решат проблему за минуты

Белая мебель и детские чернила — сочетание, которое пугает многих родителей. Но несколько простых решений помогут вернуть рабочему месту идеальный вид.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Dailу Mail: принц Гарри и Меган Маркл выбрали Великобританию для образования своих детей
Еда

Эксперты: правильное мытьё овощей и фруктов снижает риск кишечных инфекций
Туризм

Эксперты: бюджетное путешествие обходится в $30–40 в день в Азии и $50–70 в Европе
Наука

Разумные цивилизации в нашей галактике могут быть крайне редки
Питомцы

Собаки часто становятся объектом мифов о своём поведении
Технологии

Китайская DeepSeek выпустила экспериментальную модель с открытыми весами
Садоводство

Мучнистая роса чаще поражает огурцы и смородину в Тверской области
ПФО

В Нижегородской области осенью 2025 года призовут более 2100 человек — правительство региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet