Квартира-студия в Одессе
Квартира-студия в Одессе
Александр Александров Опубликована сегодня в 16:53

Как из однушки сделать трёхкомнатную: секреты зонирования пространства

Зонирование квартиры: приёмы разделения спальни и гостиной

Создать уютный и функциональный интерьер на небольшой площади – задача непростая. Особенно если речь идет о квартире-студии или однокомнатном жилье, где в одной комнате нужно разместить и спальню, и гостиную, и рабочее место. Но грамотно продуманное зонирование помогает даже маленькое пространство превратить в удобный и стильный дом.

Что такое зонирование и где оно нужно

Зонирование – это разделение единого помещения на несколько функциональных участков. В одной комнате можно организовать спальную зону, рабочий кабинет, столовую или даже спортивный уголок. Для этого используют перегородки, мебель, освещение и отделочные материалы.

Прием актуален не только для «хрущевок» и студий. В больших квартирах и загородных домах он тоже востребован: так создают удобные кухни-гостиные, кабинеты, детские. Особенно полезно делить пространство там, где одна зона выполняет сразу несколько задач – например, детская может быть спальней, учебной и игровой одновременно.

Сравнение способов зонирования

Способ Преимущества Недостатки
Мебель (шкафы, стеллажи) Доступность, мобильность Может «съесть» часть площади
Легкие перегородки (гипсокартон, дерево, стекло) Четкое разделение, дизайн Требует монтажа
Разные отделочные материалы Эффектно, экономично Не всегда достаточно для приватности
Подиумы, многоуровневые потолки Дополнительные системы хранения, стиль Подходит только для высоких потолков
Освещение и цвет Гибкость, низкая стоимость Требует тонкого вкуса и опыта

Советы шаг за шагом

  1. Определите, какие зоны вам нужны: спальня, кухня, гостиная, рабочее место.

  2. Составьте план: где расположить мебель, как будут организованы проходы.

  3. Подберите способы разделения: перегородки, текстиль, освещение.

  4. Используйте многофункциональные решения – диван-кровать, шкаф-трансформер, раздвижные перегородки.

  5. Добавьте индивидуальность: фотообои, декоративные панели, цветные акценты.

Для маленьких квартир хорошо подходят раздвижные перегородки из стекла или дерева, подиумы с выдвижными кроватями, стеллажи без задней стенки.

FAQ

Как выбрать перегородку для квартиры-студии?
Лучше всего подходят раздвижные конструкции из стекла или дерева, ширмы и легкие стеллажи – они не перегружают интерьер.

Сколько стоит зонирование комнаты?
Цена зависит от способа: простое разделение мебелью или шторами – минимальные затраты, гипсокартонные перегородки или подиумы – дороже.

Что лучше для спальни-гостиной: диван или кровать?
Если квартира маленькая, удобнее диван-кровать. В более просторных помещениях можно поставить полноценную кровать и отделить ее перегородкой.

