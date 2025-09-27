Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Александр Александров Опубликована сегодня в 23:27

Почему дешёвые квартиры в новостройках могут обойтись дороже

Эксперты дали советы, на что обратить внимание при покупке квартиры в новостройке

Покупка квартиры в новостройке — серьёзное решение, которое требует внимания к множеству деталей. Ошибка на этапе выбора может обернуться финансовыми потерями или дискомфортом в будущем. Чтобы снизить риски, стоит заранее изучить все ключевые факторы: от надёжности застройщика до инфраструктуры района.

Проверка застройщика: доверяй, но проверяй

Первое, с чего нужно начинать выбор новостройки, — это анализ компании-застройщика.

Что проверить

  • юридические документы и разрешения на строительство;
  • аккредитацию у банков, особенно крупных (Сбербанк, ВТБ, Дом. РФ);
  • историю завершённых объектов: были ли задержки, жалобы жильцов, судебные разбирательства;
  • официальный сайт и данные из открытых источников.

Оценка расположения: комфорт каждый день

Локация дома напрямую влияет на качество жизни.

Важные критерии

  • время в пути до работы и школ;
  • наличие магазинов, аптек, поликлиник;
  • доступность зелёных зон и мест для прогулок;
  • перспективы развития района: новые дороги, станции метро, торговые центры.

Район, который сегодня кажется пустынным, через 3-5 лет может стать удобным и современным, а стоимость жилья в нём — вырасти.

Планировка и этаж: не только личные предпочтения

Застройщики предлагают десятки вариантов планировок: квартиры-студии, форматы "евро", просторные квартиры с гардеробными и террасами.

Что учитывать

  • высота потолков (для комфорта лучше от 2,7 м);
  • количество квартир на площадке — чем меньше, тем тише и спокойнее;
  • этаж: для пожилых и семей с детьми лучше нижние, для любителей видов — верхние.

Стоимость и условия покупки

Сегодня девелоперы активно используют акции, рассрочки и субсидированные ипотечные ставки.

Советы

  • изучайте цены в разных ЖК, сравнивайте условия;
  • проверяйте, работает ли застройщик с банками по программам субсидирования;
  • обращайте внимание на проекты, сдача которых планируется через 1-3 года — они стоят дешевле готовых.

Для оценки можно пользоваться онлайн-сервисами, которые анализируют стоимость квартир в зависимости от года постройки, района и инфраструктуры.

Самостоятельное изучение объекта

Посещение стройплощадки и будущего района обязательно. Представьте себя местным жителем: где ближайший магазин, как работает транспорт, есть ли парковка. Такой "тест-драйв" часто помогает принять окончательное решение.

Таблица: критерии выбора новостройки

Критерий Что проверить Почему важно
Застройщик Репутация, документы, аккредитация Надёжность сделки
Локация Транспорт, инфраструктура Удобство жизни
Планировка и этаж Высота потолков, число соседей Комфорт и функциональность
Стоимость и ипотека Акции, рассрочки, субсидии Экономия бюджета
Осмотр объекта Стройка и район Личное ощущение комфорта

FAQ

Как проверить застройщика?
На сайте ЕГРН, в банках-партнёрах, через отзывы о прошлых объектах.

Стоит ли брать квартиру на раннем этапе строительства?
Да, цена ниже, но риски выше. Проверяйте надежность девелопера.

Как выбрать этаж?
Для семей и пожилых лучше нижние этажи, для ценителей видов и тишины — верхние.

3 интересных факта

• До 70% всех ипотечных сделок в России приходится на новостройки.
• В среднем за 3 года после сдачи цена квартиры в новостройке вырастает на 15-30%.
• Многие застройщики предлагают опцию "white box" — предчистовую отделку, которая экономит время на ремонте.

Покупка в новостройке — это всегда компромисс между ценой, риском и желаемым результатом. Главное — не торопиться: проверьте застройщика, съездите на стройплощадку, сопоставьте реальные условия жизни и только после этого принимайте решение. Хорошая сделка — та, где комфорт и безопасность продуманы заранее.

