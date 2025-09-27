Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by kjpargeter is licensed under Public domian
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:44

Свободная планировка: миф маркетологов или реальная свобода

Эксперты объяснили, что можно узаконить в квартире со свободной планировкой

Квартиры со свободной планировкой уже несколько лет активно рекламируются застройщиками. Их главная идея — минимум перегородок и возможность владельцу самостоятельно организовать пространство. Однако, несмотря на привлекательность такого формата, у него есть ряд юридических и технических нюансов, которые важно учитывать до покупки.

Что такое свободная планировка на самом деле

Свободная планировка подразумевает, что внутри квартиры практически отсутствуют перегородки. Исключение составляют так называемые "мокрые зоны" — места для кухни и санузлов. Иногда застройщики всё же выкладывают символические перегородки из пеноблока или кирпича, чтобы обозначить возможные границы комнат.

Важно понимать: с правовой точки зрения понятия "свободная планировка" не существует. Это маркетинговый термин, которым пользуются риелторы и девелоперы. В технической документации квартиры будущие стены уже отражены пунктиром.

Техническая инвентаризация и техпаспорт

Каждая квартира в многоэтажке проходит процедуру технической инвентаризации. Для свободной планировки это значит:

  • в техническом паспорте границы комнат показаны пунктирными линиями;
  • после возведения перегородок и их узаконивания пунктир заменяется на сплошные линии.

Как получить техпаспорт

Документ можно заказать в БТИ по месту жительства, предоставив паспорт РФ и бумаги на квартиру. Стоимость зависит от региона. Если обмеры не проводились более 5 лет, потребуется повторное обследование.

Что нельзя согласовать

Закон строго ограничивает допустимые изменения. Запрещены:

  • размещение мокрых зон над жилыми помещениями соседей;
  • перенос батарей на балкон или лоджию;
  • объединение балкона с жилой комнатой;
  • демонтаж инженерных коробов;
  • любые действия, ослабляющие несущие конструкции.

Что можно узаконить

При грамотном проекте собственник вправе согласовать:

  • объединение туалета и ванной;
  • устройство антресоли в допустимых размерах;
  • дополнительную кухню или санузел (если остаётся основной);
  • перенос или создание дверных проёмов;
  • расширение жилой зоны за счёт кладовок и вспомогательных помещений.

Главное условие — проект должен соответствовать СНиП и нормам безопасности.

Советы шаг за шагом

  1. Получите техпаспорт в БТИ и внимательно изучите проект.
  2. Определите, где будут мокрые зоны: их переносить практически невозможно.
  3. Разработайте проект планировки и согласуйте его в жилинспекции.
  4. Закажите строительные работы только у лицензированных подрядчиков.
  5. После завершения ремонта внесите изменения в техпаспорт.

Таблица: допустимые и запрещённые изменения

Можно Нельзя
Объединение санузла Перенос санузла в жилую зону
Создание антресоли Перенос батарей на лоджию
Дополнительные дверные проёмы Снос несущих стен
Расширение за счёт кладовки Объединение балкона с комнатой

FAQ

Что значит пунктир в техпаспорте?
Это предполагаемые перегородки, которые можно возвести и узаконить.

Можно ли объединить лоджию с комнатой?
Нет, по закону это запрещено. Лоджию можно утеплить и использовать как отдельную зону.

Кому подходит квартира со свободной планировкой?
Тем, кто готов вкладываться в ремонт и хочет реализовать индивидуальный проект.

Свободная планировка даёт море возможностей для индивидуального проекта, но не отменяет правил - прежде чем что-то ломать или перестраивать, проверьте техпаспорт, проконсультируйтесь с инженером и получите нужные согласования: так вы сохраните безопасность здания и избежите проблем при узаконивании изменений.

