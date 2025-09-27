Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лестница
Лестница
© commons.wikimedia.org by Laqfoil Ltd. is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:30

Приёмка квартиры в новостройке: на что смотреть в первую очередь

Эксперты объяснили, как проверить отделку и коммуникации при приемке квартиры

Получение ключей от новой квартиры — долгожданный момент, но радость может омрачиться недочётами от застройщика. Приёмка жилья в новостройке требует внимательности: именно в этот момент покупатель должен проверить качество объекта и зафиксировать дефекты, чтобы их устранили за счёт компании.

На что обратить внимание при приёмке

Квартиры в новостройках передаются в двух основных вариантах:

  • без отделки - фактически бетонная "коробка";
  • с черновой или чистовой отделкой - готовые к ремонту или заселению.

В обоих случаях необходимо проверить:

  • качество стяжки пола и штукатурки стен;
  • состояние окон и балконных блоков;
  • правильность разводки проводки и труб;
  • наличие всех обязательных коммуникаций.

Планировка: с чего начать

Застройщик предоставляет план квартиры. Его можно визуализировать в специальных сервисах (например, RemPlanner). Если планировка требует изменений, нужно заранее разработать проект и получить официальное разрешение.

Из чего делать перегородки

  • Кирпич: высокая звукоизоляция, но значительный вес.
  • Гипсокартон: лёгкий материал, требует закладных для крепления мебели.
  • Пенобетон или газобетон: легко сверлить, но звукоизоляция слабее.

Электропроводка и розетки

Важно заранее продумать расположение бытовой техники и розеток. Экономия на этом этапе приведёт к неудобствам в будущем. Для монтажа стоит пригласить профессионального электрика.

Водопровод и трубы

Ошибки при разводке могут вызвать застой воды, протечки и даже привести к проблемам со здоровьем. Все соединения должны быть герметичны, трубы — проложены с уклоном.

Черновая отделка: что проверять

При стандартной черновой отделке в квартире обычно выполнены:

  • стяжка пола;
  • выравнивание стен (гипсовая штукатурка);
  • базовая разводка коммуникаций.

Стоит проверить:

  • ровность поверхностей;
  • количество розеток;
  • отсутствие трещин в стяжке.

Нужно ли выравнивать стены?

Да, почти всегда. Даже при черновой отделке стены требуют дополнительного выравнивания. Гипсовая штукатурка должна соответствовать ГОСТу и быть качественной — это основа долговечного ремонта.

Напольное покрытие

На стяжку можно укладывать разные покрытия:

  • Линолеум - доступный вариант.
  • Ламинат - оптимальное соотношение цены и качества, требует подложки.
  • ПВХ-плитка - более дорогое покрытие с высокой износостойкостью.

Установка сантехники

В новых квартирах с черновой отделкой обычно отсутствует сантехника. Нужно самостоятельно выбрать и установить унитаз, раковину и смесители. Возможны два варианта:

  • напольный унитаз (стандартный и недорогой);
  • инсталляция (более современное, но затратное решение).

Чистовая отделка: подводные камни

Отделка от застройщика выглядит привлекательно, но часто выполняется из недорогих материалов. Перед подписанием акта приёмки стоит проверить:

  • монтаж окон и балконных блоков;
  • ровность пола и стен;
  • качество дверей и обоев;
  • систему водоснабжения и отопления;
  • гидроизоляцию санузла.

Все найденные недочёты фиксируются в акте приёмки — застройщик обязан устранить их за свой счёт.

Таблица: сравнение вариантов отделки

Вид квартиры Особенности На что обратить внимание
Без отделки "Коробка" без ремонта Стены, пол, коммуникации
Черновая отделка Минимальная подготовка Ровность стен, стяжка, розетки
Чистовая отделка Готова к заселению Качество материалов и монтажа

FAQ

Можно ли отказаться подписывать акт приёмки?
Да, если есть серьёзные недочёты. Застройщик обязан их устранить.

Нужно ли приглашать специалиста на приёмку?
Желательно: строитель или инженер заметит то, что покупатель может пропустить.

Сколько времени даётся на устранение дефектов?
Сроки определяются договором, обычно до 45 дней.

Приёмка квартиры в новостройке — это не формальность, а защита ваших денег и времени: идите на объект подготовленным, фиксируйте каждую недоработку документально, требуйте конкретных сроков и подписи застройщика — и не подписывайте акт "без замечаний". Это единственный способ получить именно ту квартиру, за которую вы заплатили, и избежать последующих больших затрат на исправления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Застройщики выводят на рынок квартиры с отделкой white box и мебелью сегодня в 14:17

Квартиры без ремонта уходят в прошлое: новый стандарт рынка

White box, квартиры «под ключ» и даже с мебелью — новый стандарт рынка. Узнайте, почему застройщики всё чаще предлагают готовые интерьеры, а покупатели выбирают их.

Читать полностью » Дизайнеры объяснили плюсы многоуровневого освещения и основные ошибки при монтаже сегодня в 14:14

Свет, который меняет геометрию квартиры: секрет многоуровневого освещения

Узнайте, как многоуровневое освещение помогает зонировать пространство, создавать уют и экономить электроэнергию в квартире или доме.

Читать полностью » Дизайнер интерьеров назвал оптимальные покрытия для пола и стен в прихожей сегодня в 14:12

Как сделать прихожую и балкон частью единого интерьера

Узнайте, какие материалы выбрать для прихожей и балкона, чтобы они сочетались с интерьером квартиры и были практичными в использовании.

Читать полностью » Универсальный инструмент для дома и дачи: обзор дрелей-шуруповертов сегодня в 13:53

Как выбрать дрель-шуруповёрт без ошибок: чек-лист из 7 пунктов

Как выбрать дрель-шуруповёрт без переплат: разберём напряжение, момент, батареи и функции, сравним сценарии и дадим чек-лист, чтобы инструмент работал, а не лежал на полке.

Читать полностью » Виды шпаклевки для малярных работ: акриловая, гипсовая, масляная и латексная сегодня в 13:22

Какая шпаклёвка нужна именно вам: сухая, готовая или универсальная

Шпаклевка — основа качественного ремонта. Узнайте, какие бывают виды, чем они отличаются и как правильно подобрать материал для ваших задач.

Читать полностью » Лист стальной оцинкованный: свойства, производство и области применения сегодня в 12:48

Материал, который переживает дождь, снег и время: секрет оцинкованной стали

Как один материал стал основой кровли, фасадов, техники и ЛСТК? Разбираем устройство, выбор и применение оцинкованного листа без переплат и сюрпризов.

Читать полностью » Зонирование и перепланировка однушки: дизайнеры назвали популярные решения сегодня в 12:43

Зонирование или перепланировка: что выбрать для маленькой квартиры

Хотите превратить однушку в двушку? Узнайте, чем отличается зонирование от перепланировки, какие решения законны и какие идеи лучше всего подходят для маленьких квартир.

Читать полностью » Скандинавский стиль в интерьере: основные особенности и материалы сегодня в 12:41

Почему скандинавский интерьер стал выбором миллионов семей

Светлые стены, дерево, текстиль и минимум лишнего — скандинавский стиль остаётся одним из самых уютных и универсальных направлений в интерьере.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты рассказали, как сократить расходы на ремонт без потери качества
Дом

Юристы назвали основные риски при покупке жилья на вторичке
Дом

Бесплатная земля для ИЖС и ЛПХ: условия получения и категории льготников
Еда

Шеф-повар Шолохов: горечь замороженного болгарского перца связана с семенами и перегородками
Дом

Подключение стиральной машины своими руками: пошаговый порядок работ
Дом

Современные жилые комплексы в России: комфорт, безопасность и инфраструктура
Дом

Эксперты объяснили, чем опасна покупка квартиры на вторичном рынке
Наука

Личинки фасетотект связаны с ракушковыми и ведут паразитический образ жизни — Николас Дрейер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet