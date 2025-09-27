Приёмка квартиры в новостройке: на что смотреть в первую очередь

Получение ключей от новой квартиры — долгожданный момент, но радость может омрачиться недочётами от застройщика. Приёмка жилья в новостройке требует внимательности: именно в этот момент покупатель должен проверить качество объекта и зафиксировать дефекты, чтобы их устранили за счёт компании.

На что обратить внимание при приёмке

Квартиры в новостройках передаются в двух основных вариантах:

без отделки - фактически бетонная "коробка";

- фактически бетонная "коробка"; с черновой или чистовой отделкой - готовые к ремонту или заселению.

В обоих случаях необходимо проверить:

качество стяжки пола и штукатурки стен;

состояние окон и балконных блоков;

правильность разводки проводки и труб;

наличие всех обязательных коммуникаций.

Планировка: с чего начать

Застройщик предоставляет план квартиры. Его можно визуализировать в специальных сервисах (например, RemPlanner). Если планировка требует изменений, нужно заранее разработать проект и получить официальное разрешение.

Из чего делать перегородки

Кирпич : высокая звукоизоляция, но значительный вес.

: высокая звукоизоляция, но значительный вес. Гипсокартон : лёгкий материал, требует закладных для крепления мебели.

: лёгкий материал, требует закладных для крепления мебели. Пенобетон или газобетон: легко сверлить, но звукоизоляция слабее.

Электропроводка и розетки

Важно заранее продумать расположение бытовой техники и розеток. Экономия на этом этапе приведёт к неудобствам в будущем. Для монтажа стоит пригласить профессионального электрика.

Водопровод и трубы

Ошибки при разводке могут вызвать застой воды, протечки и даже привести к проблемам со здоровьем. Все соединения должны быть герметичны, трубы — проложены с уклоном.

Черновая отделка: что проверять

При стандартной черновой отделке в квартире обычно выполнены:

стяжка пола;

выравнивание стен (гипсовая штукатурка);

базовая разводка коммуникаций.

Стоит проверить:

ровность поверхностей;

количество розеток;

отсутствие трещин в стяжке.

Нужно ли выравнивать стены?

Да, почти всегда. Даже при черновой отделке стены требуют дополнительного выравнивания. Гипсовая штукатурка должна соответствовать ГОСТу и быть качественной — это основа долговечного ремонта.

Напольное покрытие

На стяжку можно укладывать разные покрытия:

Линолеум - доступный вариант.

- доступный вариант. Ламинат - оптимальное соотношение цены и качества, требует подложки.

- оптимальное соотношение цены и качества, требует подложки. ПВХ-плитка - более дорогое покрытие с высокой износостойкостью.

Установка сантехники

В новых квартирах с черновой отделкой обычно отсутствует сантехника. Нужно самостоятельно выбрать и установить унитаз, раковину и смесители. Возможны два варианта:

напольный унитаз (стандартный и недорогой);

инсталляция (более современное, но затратное решение).

Чистовая отделка: подводные камни

Отделка от застройщика выглядит привлекательно, но часто выполняется из недорогих материалов. Перед подписанием акта приёмки стоит проверить:

монтаж окон и балконных блоков;

ровность пола и стен;

качество дверей и обоев;

систему водоснабжения и отопления;

гидроизоляцию санузла.

Все найденные недочёты фиксируются в акте приёмки — застройщик обязан устранить их за свой счёт.

Таблица: сравнение вариантов отделки

Вид квартиры Особенности На что обратить внимание Без отделки "Коробка" без ремонта Стены, пол, коммуникации Черновая отделка Минимальная подготовка Ровность стен, стяжка, розетки Чистовая отделка Готова к заселению Качество материалов и монтажа

FAQ

Можно ли отказаться подписывать акт приёмки?

Да, если есть серьёзные недочёты. Застройщик обязан их устранить.

Нужно ли приглашать специалиста на приёмку?

Желательно: строитель или инженер заметит то, что покупатель может пропустить.

Сколько времени даётся на устранение дефектов?

Сроки определяются договором, обычно до 45 дней.

Приёмка квартиры в новостройке — это не формальность, а защита ваших денег и времени: идите на объект подготовленным, фиксируйте каждую недоработку документально, требуйте конкретных сроков и подписи застройщика — и не подписывайте акт "без замечаний". Это единственный способ получить именно ту квартиру, за которую вы заплатили, и избежать последующих больших затрат на исправления.