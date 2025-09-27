Приёмка квартиры в новостройке: на что смотреть в первую очередь
Получение ключей от новой квартиры — долгожданный момент, но радость может омрачиться недочётами от застройщика. Приёмка жилья в новостройке требует внимательности: именно в этот момент покупатель должен проверить качество объекта и зафиксировать дефекты, чтобы их устранили за счёт компании.
На что обратить внимание при приёмке
Квартиры в новостройках передаются в двух основных вариантах:
- без отделки - фактически бетонная "коробка";
- с черновой или чистовой отделкой - готовые к ремонту или заселению.
В обоих случаях необходимо проверить:
- качество стяжки пола и штукатурки стен;
- состояние окон и балконных блоков;
- правильность разводки проводки и труб;
- наличие всех обязательных коммуникаций.
Планировка: с чего начать
Застройщик предоставляет план квартиры. Его можно визуализировать в специальных сервисах (например, RemPlanner). Если планировка требует изменений, нужно заранее разработать проект и получить официальное разрешение.
Из чего делать перегородки
- Кирпич: высокая звукоизоляция, но значительный вес.
- Гипсокартон: лёгкий материал, требует закладных для крепления мебели.
- Пенобетон или газобетон: легко сверлить, но звукоизоляция слабее.
Электропроводка и розетки
Важно заранее продумать расположение бытовой техники и розеток. Экономия на этом этапе приведёт к неудобствам в будущем. Для монтажа стоит пригласить профессионального электрика.
Водопровод и трубы
Ошибки при разводке могут вызвать застой воды, протечки и даже привести к проблемам со здоровьем. Все соединения должны быть герметичны, трубы — проложены с уклоном.
Черновая отделка: что проверять
При стандартной черновой отделке в квартире обычно выполнены:
- стяжка пола;
- выравнивание стен (гипсовая штукатурка);
- базовая разводка коммуникаций.
Стоит проверить:
- ровность поверхностей;
- количество розеток;
- отсутствие трещин в стяжке.
Нужно ли выравнивать стены?
Да, почти всегда. Даже при черновой отделке стены требуют дополнительного выравнивания. Гипсовая штукатурка должна соответствовать ГОСТу и быть качественной — это основа долговечного ремонта.
Напольное покрытие
На стяжку можно укладывать разные покрытия:
- Линолеум - доступный вариант.
- Ламинат - оптимальное соотношение цены и качества, требует подложки.
- ПВХ-плитка - более дорогое покрытие с высокой износостойкостью.
Установка сантехники
В новых квартирах с черновой отделкой обычно отсутствует сантехника. Нужно самостоятельно выбрать и установить унитаз, раковину и смесители. Возможны два варианта:
- напольный унитаз (стандартный и недорогой);
- инсталляция (более современное, но затратное решение).
Чистовая отделка: подводные камни
Отделка от застройщика выглядит привлекательно, но часто выполняется из недорогих материалов. Перед подписанием акта приёмки стоит проверить:
- монтаж окон и балконных блоков;
- ровность пола и стен;
- качество дверей и обоев;
- систему водоснабжения и отопления;
- гидроизоляцию санузла.
Все найденные недочёты фиксируются в акте приёмки — застройщик обязан устранить их за свой счёт.
Таблица: сравнение вариантов отделки
|Вид квартиры
|Особенности
|На что обратить внимание
|Без отделки
|"Коробка" без ремонта
|Стены, пол, коммуникации
|Черновая отделка
|Минимальная подготовка
|Ровность стен, стяжка, розетки
|Чистовая отделка
|Готова к заселению
|Качество материалов и монтажа
FAQ
Можно ли отказаться подписывать акт приёмки?
Да, если есть серьёзные недочёты. Застройщик обязан их устранить.
Нужно ли приглашать специалиста на приёмку?
Желательно: строитель или инженер заметит то, что покупатель может пропустить.
Сколько времени даётся на устранение дефектов?
Сроки определяются договором, обычно до 45 дней.
Приёмка квартиры в новостройке — это не формальность, а защита ваших денег и времени: идите на объект подготовленным, фиксируйте каждую недоработку документально, требуйте конкретных сроков и подписи застройщика — и не подписывайте акт "без замечаний". Это единственный способ получить именно ту квартиру, за которую вы заплатили, и избежать последующих больших затрат на исправления.
