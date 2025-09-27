Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
покупка квартиры
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:26

Как не потерять деньги и квартиру на вторичке: главные проверки

Юристы назвали основные риски при покупке жилья на вторичке

Покупка квартиры на вторичном рынке всегда связана с рисками. Даже при идеальном наборе документов спустя время могут появиться новые владельцы или выясниться юридические проблемы. Чтобы избежать потери денег и жилья, важно не ограничиваться поверхностной проверкой, а тщательно изучить все нюансы.

Какие документы нужно проверить

Перед подписанием договора купли-продажи покупатель должен запросить:

  • паспорта всех участников сделки;
  • документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, ДДУ, свидетельство о наследстве);
  • выписку из ЕГРН о регистрации квартиры;
  • согласие супруга на сделку (если квартира куплена в браке);
  • список зарегистрированных жильцов (через МФЦ, управляющую компанию или портал госуслуг);
  • справку об отсутствии задолженностей по ЖКХ;
  • документы о распоряжении средствами материнского капитала (при его использовании).

Полный перечень зависит от конкретной ситуации: наследство, развод, дети-собственники и пр.

Проверка собственника

  • Убедитесь в подлинности паспорта и права собственности.
  • На сайте "Госуслуг" можно проверить наличие судебных процессов и возможное банкротство владельца.
  • При сомнениях стоит запросить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

Эти меры не являются обязательными, но могут предотвратить серьёзные последствия.

Несовершеннолетние собственники

Если среди владельцев есть дети, сделка возможна только с разрешения органов опеки. Важно, чтобы после продажи условия ребёнка не ухудшились. При использовании материнского капитала каждый ребёнок должен получить долю.

Справку о распределении долей выдаёт Соцфонд.

Учет семейного положения

Если квартира куплена в браке, необходимо согласие супруга. При разводе могут возникнуть сложности: один из супругов вправе подать в суд и оспорить сделку.

Даже если супруги формально не проживают вместе, документальное согласие требуется.

Дополнительные проверки

  1. Используйте сервисы проверки недвижимости, которые позволяют выявить скрытые обременения.
  2. Осмотрите квартиру: несанкционированные перепланировки, проблемы с трубами, проводкой, полами или потолками.
  3. Поговорите с соседями: это поможет узнать о шуме, протечках и других бытовых проблемах.
  4. Проверьте правильность договора: в нём должны быть чётко прописаны условия, цена и ответственность сторон.

Сделка с гарантией

Сегодня доступны специальные сервисы, которые предлагают "сделку с гарантией". Она включает:

  • правовое заключение;
  • сертификат на возмещение стоимости;
  • онлайн-консультации юриста.

Такой вариант снижает риски и особенно актуален при покупке в незнакомом регионе.

Таблица: обязательные проверки

Этап проверки Что делать
Документы Проверить ЕГРН, паспорта, справки
Собственник Проверить судебные дела, долги, банкротство
Несовершеннолетние владельцы Получить разрешение органов опеки
Семейное положение Согласие супруга или решение суда
Техническое состояние Осмотр квартиры, выявление перепланировок

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не проверить зарегистрированных жильцов.
    → Последствие: "вечные" прописанные, которых нельзя выписать.
    → Альтернатива: запросить выписку в МФЦ.

  • Ошибка: игнорировать использование маткапитала.
    → Последствие: дети могут потребовать долю через суд.
    → Альтернатива: запросить справку из Соцфонда.

  • Ошибка: переводить деньги до проверки всех документов.
    → Последствие: потеря денег при аннулировании сделки.
    → Альтернатива: использовать банковскую ячейку или аккредитив.

FAQ

Какие документы самые важные при проверке квартиры?
Паспорт владельца, выписка ЕГРН и документы на право собственности.

Можно ли проверить продавца на суды и долги?
Да, на сайте "Госуслуг" и через сервисы судебных приставов.

Нужно ли участие юриста?
Очень желательно: специалист проверит документы и составит безопасный договор.

Покупка вторичного жилья возможна и безопасна — при одном условии: вы не экономите на проверках. Соберите полный пакет документов, проверьте их официально (ЕГРН, долги, обременения), осмотрите квартиру и привлеките юриста или нотариуса. Только после этого стоит переводить деньги или подписывать основной договор. Такой поэтапный подход минимизирует риски и даёт уверенность в результате.

