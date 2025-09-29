Ремонт квартиры своими руками: как не влететь на деньги и нервы
Даже самый скромный косметический ремонт обходится в несколько тысяч рублей за квадратный метр. А если речь идёт о полном благоустройстве новой квартиры, суммы возрастают в разы. Логично задаться вопросом: можно ли справиться своими силами или лучше пригласить профессионалов?
Труд мастеров — значительная часть расходов. Услуги строительных фирм, бригад "шабашников" и частных специалистов отличаются по цене в два-три раза, но в любом случае это может составить до половины общей сметы.
Именно поэтому многие задумываются: а стоит ли часть работ сделать самому?
Дизайн-проект: с чего всё начинается
Любой ремонт начинается с проекта. Это может быть как полноценный дизайн с перепланировкой, инженерными схемами и 3D-визуализацией, так и упрощённый набор чертежей и эскизов.
-
Профессиональный проект для однушки стоит от 10 000 ₽, индивидуальные проекты — от 550 до 1500 ₽ за м².
-
Базовый комплект чертежей можно заказать за 300-500 ₽ за м².
Совет: можно ограничиться проектом ключевых комнат — кухни, ванной и детской. А подбор отделочных материалов и визуализацию часто удаётся выполнить самостоятельно.
Что реально сделать своими руками
Многие этапы ремонта доступны человеку с минимальным опытом:
-
Демонтаж старых покрытий (обои, линолеум, кафель).
-
Вынос строительного мусора.
-
Монтаж плинтусов.
-
Подготовка потолка и стен (шпаклёвка, грунтовка, покраска).
-
Клейка обоев.
-
Установка навесных и реечных потолков.
-
Монтаж межкомнатных дверей.
Инструменты — обязательное условие. Для простых задач хватит шпателей, валиков и ёмкостей (около 1000 ₽), а для серьёзных работ понадобится дрель, перфоратор, "болгарка".
Что лучше доверить мастерам
Есть виды работ, которые не терпят ошибок:
-
Электрика, газ, отопление.
-
Штробление стен для коммуникаций.
-
Монтаж и разводка труб.
-
Плиточные работы в ванной и на кухне.
-
Установка пластиковых окон.
Ошибки здесь могут стоить дорого — и не только в деньгах, но и в безопасности.
Отделка потолка: просто или сложно
-
Бюджетный вариант: покраска, потолочная плитка, обои. Главное — качественно выровнять поверхность.
-
Реечные и навесные потолки легко устанавливаются своими руками, особенно в коридорах и санузлах.
-
Натяжные потолки - "чистая" технология, но требуют опыта и специального оборудования.
Ванная и туалет: зона повышенной сложности
Это самые затратные помещения. Тут важна стяжка полов, выравнивание стен и плитка. Ошибки будут заметны сразу и исправить их дорого. Лучше привлечь плиточника и сантехника.
Совет: в туалете можно сэкономить и использовать пластиковые панели или моющиеся обои, оставив плитку только для ванной.
Пластиковые окна: только специалисты
Более 90% жалоб связаны именно с монтажом, а не с самими окнами. Неправильная установка приводит к конденсату, плесени, продуванию и протечкам.
