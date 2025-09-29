Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:29

Ремонт квартиры своими руками: как не влететь на деньги и нервы

Косметический и капитальный ремонт: когда можно обойтись без мастеров

Даже самый скромный косметический ремонт обходится в несколько тысяч рублей за квадратный метр. А если речь идёт о полном благоустройстве новой квартиры, суммы возрастают в разы. Логично задаться вопросом: можно ли справиться своими силами или лучше пригласить профессионалов?

Труд мастеров — значительная часть расходов. Услуги строительных фирм, бригад "шабашников" и частных специалистов отличаются по цене в два-три раза, но в любом случае это может составить до половины общей сметы.

Именно поэтому многие задумываются: а стоит ли часть работ сделать самому?

Дизайн-проект: с чего всё начинается

Любой ремонт начинается с проекта. Это может быть как полноценный дизайн с перепланировкой, инженерными схемами и 3D-визуализацией, так и упрощённый набор чертежей и эскизов.

  • Профессиональный проект для однушки стоит от 10 000 ₽, индивидуальные проекты — от 550 до 1500 ₽ за м².

  • Базовый комплект чертежей можно заказать за 300-500 ₽ за м².

Совет: можно ограничиться проектом ключевых комнат — кухни, ванной и детской. А подбор отделочных материалов и визуализацию часто удаётся выполнить самостоятельно.

Что реально сделать своими руками

Многие этапы ремонта доступны человеку с минимальным опытом:

  • Демонтаж старых покрытий (обои, линолеум, кафель).

  • Вынос строительного мусора.

  • Монтаж плинтусов.

  • Подготовка потолка и стен (шпаклёвка, грунтовка, покраска).

  • Клейка обоев.

  • Установка навесных и реечных потолков.

  • Монтаж межкомнатных дверей.

Инструменты — обязательное условие. Для простых задач хватит шпателей, валиков и ёмкостей (около 1000 ₽), а для серьёзных работ понадобится дрель, перфоратор, "болгарка".

Что лучше доверить мастерам

Есть виды работ, которые не терпят ошибок:

  • Электрика, газ, отопление.

  • Штробление стен для коммуникаций.

  • Монтаж и разводка труб.

  • Плиточные работы в ванной и на кухне.

  • Установка пластиковых окон.

Ошибки здесь могут стоить дорого — и не только в деньгах, но и в безопасности.

Отделка потолка: просто или сложно

  • Бюджетный вариант: покраска, потолочная плитка, обои. Главное — качественно выровнять поверхность.

  • Реечные и навесные потолки легко устанавливаются своими руками, особенно в коридорах и санузлах.

  • Натяжные потолки - "чистая" технология, но требуют опыта и специального оборудования.

Ванная и туалет: зона повышенной сложности

Это самые затратные помещения. Тут важна стяжка полов, выравнивание стен и плитка. Ошибки будут заметны сразу и исправить их дорого. Лучше привлечь плиточника и сантехника.

Совет: в туалете можно сэкономить и использовать пластиковые панели или моющиеся обои, оставив плитку только для ванной.

Пластиковые окна: только специалисты

Более 90% жалоб связаны именно с монтажом, а не с самими окнами. Неправильная установка приводит к конденсату, плесени, продуванию и протечкам.

