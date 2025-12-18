Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© freepik.com is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:32

Доля, которую нельзя увидеть, но можно продать: скрытая ловушка общего жилья

Даже малую долю в квартире можно продать — эксперт по недвижимости Ракута

Даже самая небольшая доля в квартире может стать предметом сделки, несмотря на невозможность ее физического выделения. При этом такие операции требуют четкого понимания цели и строгого соблюдения прав других собственников. Об этом, но не в первом предложении, рассказал эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута в комментарии MoneyTimes, объясняя, как действовать владельцам долей в общей собственности.

С чего начинается работа с долей

По словам специалиста, первым шагом для собственника должно стать определение цели. Речь может идти о продаже доли, отказе от нее или сохранении права собственности. От этого напрямую зависит дальнейший алгоритм действий. Физически разделить квартиру, как правило, невозможно, однако это не означает, что доля не имеет рыночной стоимости.

"Надо понять в чем суть необходимости выделения доли. Если у собственника доли есть задача продажи, тогда он должен договориться с остальными участниками и определить ее стоимость", — пояснил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он подчеркнул, что оценка доли проводится с учетом ее размера, ликвидности и потенциальных рисков для покупателя.

Права собственника и варианты продажи

Эксперт напомнил, что даже минимальная доля дает владельцу право проживания и пользования общим имуществом квартиры, включая кухню и санузел. Это обстоятельство часто становится ключевым фактором при переговорах между совладельцами. Продать долю можно как другим участникам долевой собственности, так и третьим лицам, но порядок действий строго регламентирован законом.

"Эту долю можно продать. В пользу, например, того, у кого большая часть квартиры, можно сделать через нотариуса. Либо есть нотариальный отказ без претензий. Если в квартире несколько собственников и у них долевое участие, то первичное право выкупа доли у соседа", — отметил Ракута.

Выход на рынок и возможные риски

Если другие собственники отказываются от выкупа, владелец доли вправе выставить ее на открытый рынок. В этом случае покупателем может стать третье лицо, которое автоматически получает те же права пользования жильем. Именно этот момент делает подобные сделки юридически допустимыми, но нередко конфликтными на практике.

По словам эксперта, перед продажей доли важно оценить не только финансовую сторону вопроса, но и потенциальные сложности во взаимоотношениях между совладельцами. Четкое соблюдение процедуры и оформление всех этапов через нотариуса позволяет снизить риски, но полностью исключить напряженность в таких ситуациях практически невозможно.

