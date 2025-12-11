Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:03

Судьи пересматривают всё: ключевая видеозапись сделки Долиной попала в Верховный суд

Видео сделки изучил суд по делу Ларисы Долиной — РИАН

Видео сделки по продаже столичной квартиры Ларисы Долиной стало одним из ключевых доказательств в громком споре певицы с покупательницей недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, где сейчас продолжается разбирательство по резонансному делу.

Как суд изучал запись сделки

Из официальных документов следует, что договор купли-продажи заключался в офисном помещении, а не в частной обстановке. По запросу суда первой инстанции была предоставлена видеозапись момента оформления сделки, и её просмотр организовали в зале заседаний. В записи участвовали представители обеих сторон, что позволило суду сопоставить содержание документов с поведением участников в момент подписания.

"Сделка купли-продажи произошла в офисе", — отмечается в документах, на которые ссылается РИА Новости.

Видеозапись стала дополнительным источником информации о том, как именно проходило заключение договора и в каком состоянии находились стороны. Этот эпизод приобрёл особое значение на фоне заявлений Долиной о том, что она действовала под давлением мошенников и не осознавала всех последствий сделки.

Как развивался конфликт вокруг квартиры

В ноябре народная артистка России оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Москве. Певица заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и обратилась в суд с требованием признать договор недействительным. Рассмотрение завершилось решением в пользу Долиной: жильё вернули певице, а её обязанность вернуть деньги покупательнице, Полине Лурье, суд не установил.

Фактически Лурье осталась без квартиры и без уплаченных 112 млн руб., что придало делу особую остроту. Для юридического сообщества ситуация стала примером того, как суды трактуют вопросы "порока воли" продавца и защиты добросовестного покупателя. Для широкой аудитории история стала резонансной прежде всего из-за статуса фигурантов и суммы сделки.

Общественная реакция и дальнейшее разбирательство

Решение суда вызвало бурную реакцию в соцсетях: пользователи спорили о справедливости вердикта и границах ответственности сторон в подобных ситуациях. На Долину обрушилась волна критики, в публичном поле заговорили о её фактической "отмене" и бойкоте. Обсуждение быстро вышло за рамки одного эпизода и превратилось в дискуссию о доверии к сделкам с недвижимостью и защите частной собственности.

Теперь спор дошёл до Верховного суда, куда подана жалоба Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций. Рассмотрение в высшей судебной инстанции может задать ориентиры для будущей практики по делам, где пересекаются интересы предполагаемой жертвы мошенников и добросовестного покупателя. Видео сделки в этом контексте становится одним из ключевых элементов доказательной базы, к которой будет приковано внимание и юристов, и общества.

