Ремонт вечером нарушает тишину
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:22

Косметика — рулит, капремонт — мимо: сколько стоит привести квартиру в порядок осенью на Урале

Авито Услуги: косметический ремонт на Урале стоит от 3 800 руб. за квадратный метр

К началу осени 2025 года жители Челябинской области чаще всего заказывали косметический ремонт - обновление интерьера без перепланировок. По данным "Авито Услуги", на этот вид работ пришлось 15% от общего спроса.

Что включает косметический ремонт

В пресс-службе сервиса пояснили:

"В августе 2025 года одной из самых востребованных услуг оказался косметический ремонт квартир. Обычно в перечень таких задач входит обновление стен и потолков, укладка напольного покрытия и установка осветительных приборов".

Стоимость таких работ в среднем начинается от 3 800 рублей за квадратный метр.

Другие виды ремонта и цены

  • Капитальный ремонт - 8 200 рублей за "квадрат"

    • перенос или возведение стен,

    • монтаж систем отопления, водоснабжения и электропроводки,

    • установка подвесных или натяжных потолков.

  • Чистовая отделка - от 5 050 рублей за "квадрат" (10% спроса)

    • декоративная штукатурка,

    • межкомнатные двери,

    • сантехника и электрика.

  • Черновая отделка - около 9 200 рублей за "квадрат" (5% спроса)

    • подготовка помещений под дальнейшую чистовую отделку.

Итог

Наиболее популярным среди челябинцев остаётся лёгкое обновление интерьера, в то время как дорогостоящие капитальные и черновые работы заказывают заметно реже.

