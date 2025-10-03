Косметика — рулит, капремонт — мимо: сколько стоит привести квартиру в порядок осенью на Урале

К началу осени 2025 года жители Челябинской области чаще всего заказывали косметический ремонт - обновление интерьера без перепланировок. По данным "Авито Услуги", на этот вид работ пришлось 15% от общего спроса.

Что включает косметический ремонт

В пресс-службе сервиса пояснили:

"В августе 2025 года одной из самых востребованных услуг оказался косметический ремонт квартир. Обычно в перечень таких задач входит обновление стен и потолков, укладка напольного покрытия и установка осветительных приборов".

Стоимость таких работ в среднем начинается от 3 800 рублей за квадратный метр.

Другие виды ремонта и цены

Капитальный ремонт - 8 200 рублей за "квадрат" перенос или возведение стен, монтаж систем отопления, водоснабжения и электропроводки, установка подвесных или натяжных потолков.

Чистовая отделка - от 5 050 рублей за "квадрат" (10% спроса) декоративная штукатурка, межкомнатные двери, сантехника и электрика.

Черновая отделка - около 9 200 рублей за "квадрат" (5% спроса) подготовка помещений под дальнейшую чистовую отделку.



Итог

Наиболее популярным среди челябинцев остаётся лёгкое обновление интерьера, в то время как дорогостоящие капитальные и черновые работы заказывают заметно реже.