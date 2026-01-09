Развязка уже совсем скоро: назван день передачи ключей от квартиры Долиной

Передача ключей от квартиры в центре Москвы стала финальной точкой в затяжной и публичной истории, которая объединила судебные решения, громкое имя и спор о праве собственности. Вопрос, остававшийся нерешённым несколько месяцев, должен закрыться в течение одного дня. Об этом сообщает ТАСС.

Когда и как пройдет передача ключей

Певица Лариса Долина планирует передать ключи от квартиры в столичном районе Хамовники во второй половине дня 9 января. Жильё ранее приобрела Полина Лурье, и именно ей должна быть передана недвижимость. Информацию об этом агентству сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

"Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня", — сказала адвокат Мария Пухова.

При этом пока неизвестно, будет ли сама певица присутствовать на встрече. Представитель Долиной Сергей Пудовкин не стал отвечать на соответствующий вопрос агентства.

Позиция второй стороны

Со стороны Полины Лурье факт освобождения квартиры уже подтверждён. Адвокат Лурье Светлана Свириденко ранее сообщила ТАСС, что Долина покинула жилплощадь. По её словам, действующее законодательство не требует обязательного личного участия бывшей владелицы в передаче ключей.

Свириденко уточнила, что вместо артистки ключи может передать уполномоченное ею лицо, если такое решение будет принято. Это не нарушит процедуру и будет соответствовать правовым нормам.