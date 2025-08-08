Квартира в Афинах преобразилась до неузнаваемости: 6 гениальных решений, которые изменили всё

В самом сердце живого района Эксархия в Афинах квартира площадью 70 м², построенная в 1960-е годы, получила вторую жизнь благодаря шести продуманным архитектурным решениям. Дизайнер интерьеров Федерика Скализе создала для супружеской пары светлое, тихое и эргономичное пространство, убрав лишние перегородки, усилив поток естественного света и добавив современную функциональность.

1. Свет и свобода вместо коридоров

Вместо тёмного коридора и замкнутых комнат — единый осевой проход, через который солнечный свет свободно проникает от фасада до внутренней части квартиры.

2. Лёгкие перегородки вместо дверей

Вместо глухих дверей — раздвижные полупрозрачные панели в стиле японских shōji. Они пропускают свет, при этом обеспечивая приватность, и могут быть дополнены встроенными полками или подсветкой.

3. Кухня и гостиная в одном пространстве

Закрытая кухня уступила место объединённой зоне с эргономичным гарнитуром из клёна, обеденной группой с интегрированной скамьёй и металлическим стеллажом для книг.

4. Гибкий дополнительный кабинет

Отдельная комната используется как домашний офис, место для занятий спортом и хранения. Встроенный шкаф-купе вмещает и вещи, и бытовую технику.

5. Второй санузел

Компактное гостевое помещение разместили в нише, а основную ванную перенесли в более уединённую часть квартиры, установив просторную душевую кабину.

6. Минимализм с теплом

Белая цветовая гамма сочетается с натуральным деревом, грубой фактурой бетона и акцентными деталями — например, цветными смесителями, которые добавляют живости.

Тренд 2025 года: архитекторы всё чаще применяют похожие приёмы в старом жилье средиземноморских городов — открытые планировки, мобильные перегородки и экологичные материалы позволяют создавать современные, но уютные интерьеры без потери характера дома.