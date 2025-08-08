Квартира в Афинах преобразилась до неузнаваемости: 6 гениальных решений, которые изменили всё
В самом сердце живого района Эксархия в Афинах квартира площадью 70 м², построенная в 1960-е годы, получила вторую жизнь благодаря шести продуманным архитектурным решениям. Дизайнер интерьеров Федерика Скализе создала для супружеской пары светлое, тихое и эргономичное пространство, убрав лишние перегородки, усилив поток естественного света и добавив современную функциональность.
1. Свет и свобода вместо коридоров
Вместо тёмного коридора и замкнутых комнат — единый осевой проход, через который солнечный свет свободно проникает от фасада до внутренней части квартиры.
2. Лёгкие перегородки вместо дверей
Вместо глухих дверей — раздвижные полупрозрачные панели в стиле японских shōji. Они пропускают свет, при этом обеспечивая приватность, и могут быть дополнены встроенными полками или подсветкой.
3. Кухня и гостиная в одном пространстве
Закрытая кухня уступила место объединённой зоне с эргономичным гарнитуром из клёна, обеденной группой с интегрированной скамьёй и металлическим стеллажом для книг.
4. Гибкий дополнительный кабинет
Отдельная комната используется как домашний офис, место для занятий спортом и хранения. Встроенный шкаф-купе вмещает и вещи, и бытовую технику.
5. Второй санузел
Компактное гостевое помещение разместили в нише, а основную ванную перенесли в более уединённую часть квартиры, установив просторную душевую кабину.
6. Минимализм с теплом
Белая цветовая гамма сочетается с натуральным деревом, грубой фактурой бетона и акцентными деталями — например, цветными смесителями, которые добавляют живости.
Тренд 2025 года: архитекторы всё чаще применяют похожие приёмы в старом жилье средиземноморских городов — открытые планировки, мобильные перегородки и экологичные материалы позволяют создавать современные, но уютные интерьеры без потери характера дома.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru