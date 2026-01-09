Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:05

Формально всё решено, фактически — тупик: история с квартирой Долиной получила новый поворот

Передача квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках сорвалась из-за её неявки — адвокат Свириденко

Передача квартиры в центре Москвы вновь оказалась под вопросом, несмотря на ранее принятые судебные решения. Формально процесс должен был завершиться в назначенный день, однако фактически он был сорван из-за отсутствия ключевого участника. Об этом сообщает РИА Новости.

Срыв встречи в Хамовниках

Полина Лурье не смогла принять квартиру в районе Хамовники из-за неявки певицы Ларисы Долиной на запланированную встречу. Информацию агентству предоставила адвокат Лурье Светлана Свириденко. По её словам, присутствие собственника или надлежаще уполномоченного представителя было обязательным условием процедуры.

"Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", — сказала адвокат Свириденко.

Адвокат подчеркнула, что Лурье фактически не может заселиться в квартиру, пока соответствующий акт не будет оформлен и подписан сторонами.

Причины отсутствия Долиной

По словам адвоката Лурье, сама Лариса Долина в день встречи находилась в отъезде. Дополнительных комментариев о причинах её неявки или возможных новых сроках передачи квартиры не приводится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лариса Долина передаст ключи от квартиры в Хамовниках 9 января — ТАСС сегодня в 10:37
Развязка уже совсем скоро: назван день передачи ключей от квартиры Долиной

История с квартирой в Хамовниках выходит на финишную прямую: 9 января должны передать ключи, но личное участие Долиной остаётся под вопросом.

Читать полностью » Передачу ключей от квартиры Долиной решили не обсуждать публично — Свириденко сегодня в 6:54
Квартира освобождена, доступ под вопросом: передача ключей превращается в новую интригу

Долина завершила переезд из спорной квартиры, но адвокат покупательницы отказалась назвать время и место передачи ключей.

Читать полностью » Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК 07.01.2026 в 9:50
В 19 лет дирижировал Онегиным, в 73 возглавил Парижскую оперу: феномен Семёна Бычкова

Парижская опера назначила новым музыкальным директором Семёна Бычкова — уроженца Ленинграда и признанного маэстро с мировой карьерой.

Читать полностью » Киномарафон советских мюзиклов проходит в Москве весь январь — Time Out 07.01.2026 в 8:47
Кино вместо сериалов: почему москвичи идут смотреть Кубанских казаков на большом экране

В Москве стартовал январский киномарафон советских мюзиклов в Культурном центре "Зотов". Зрителей ждут показы культовых картин, включая редкий сеанс "Приключений Буратино" с оригинальной пленки.

Читать полностью » Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты 06.01.2026 в 9:24
Волшебник Изумрудного города лидирует, но главное событие — третье место: вот что его заняло

Впервые с 2021 года иностранный фильм вошёл в тройку лидеров российского проката: "Иллюзия обмана 3" собрала 1,8 млрд рублей.

Читать полностью » Юбилейный концерт Долиной отменяют из-за низких продаж — юрист Хаминский 05.01.2026 в 13:34
Юбилей без зала: почему большой концерт Ларисы Долиной не собрал зрителей

Отмена юбилейного концерта в Доме музыки обернулась финансовыми потерями для организаторов и поставила вопрос о будущем формате выступлений.

Читать полностью » Второй сезон Ландышей стартовал 1 января 2026 года — Wink 03.01.2026 в 15:21
Ландыши расширяют масштаб: интриги и наследство переплетаются с музыкой, которая не даёт героям молчать

"Ландыши" возвращаются на Wink: новый сезон стартовал 1 января, серии выходят по четвергам, а музыка стала ещё более важной частью истории.

Читать полностью » Фильм Чебурашка 2 собрал более 1 млрд рублей за день — ЕАИС 02.01.2026 в 10:09
Конкуренты вышли вместе — победитель оказался один: первый день расставил всё по местам

Новогодний прокат стартовал с рекорда: один из фильмов собрал более миллиарда рублей всего за сутки.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Перевозчик корректирует график движения поездов из Крыма — Гранд Сервис Экспресс
Культура и шоу-бизнес
Во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины — Nazione
ЮФО
Восток Крыма становится новой точкой туристического притяжения — директор Юрченко
Красота и здоровье
Дробное питание снижает нагрузку на пищеварение — врач-терапевт Елина
Общество
Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов
Красота и здоровье
Гонконгский грипп провоцирует боль в глазах — МК
Авто и мото
Штраф за нарушение правил перевозки детей увеличен до 5 тыс. рублей — ГИБДД
Красота и здоровье
В России запускают автоматическую приостановку водительских прав — МК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet