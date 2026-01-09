Формально всё решено, фактически — тупик: история с квартирой Долиной получила новый поворот

Передача квартиры в центре Москвы вновь оказалась под вопросом, несмотря на ранее принятые судебные решения. Формально процесс должен был завершиться в назначенный день, однако фактически он был сорван из-за отсутствия ключевого участника. Об этом сообщает РИА Новости.

Срыв встречи в Хамовниках

Полина Лурье не смогла принять квартиру в районе Хамовники из-за неявки певицы Ларисы Долиной на запланированную встречу. Информацию агентству предоставила адвокат Лурье Светлана Свириденко. По её словам, присутствие собственника или надлежаще уполномоченного представителя было обязательным условием процедуры.

"Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", — сказала адвокат Свириденко.

Адвокат подчеркнула, что Лурье фактически не может заселиться в квартиру, пока соответствующий акт не будет оформлен и подписан сторонами.

Причины отсутствия Долиной

По словам адвоката Лурье, сама Лариса Долина в день встречи находилась в отъезде. Дополнительных комментариев о причинах её неявки или возможных новых сроках передачи квартиры не приводится.