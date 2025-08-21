Вода найдёт щель, но вы найдите виновных: правила борьбы с протечкой

Ливень может обернуться настоящей бедой: вода проникает через крышу, щели в стенах или оконные блоки и заливает квартиры. Пострадать могут не только пол и стены, но и техника, мебель и личные вещи. Что делать в такой ситуации?

Первые шаги: безопасность превыше всего

Отключите электричество.

Вода — отличный проводник. Сначала выдерните из розеток все электроприборы, затем по возможности обесточьте квартиру через электрощиток.

В старых домах вместо автоматов могут быть пробки. Если есть кнопка — нажмите, если нет — выкрутите.

Защитите вещи и отделку. подставьте таз или кастрюлю под струю; уберите технику и мебель из зоны протечки; постарайтесь, чтобы вода собиралась в ёмкости, а не впитывалась в пол и стены.



Определите источник проблемы

Если сверху сухо, а на улице идёт ливень, значит, дело в конструктивных дефектах: крыша, стыки панелей, оконные блоки или вентиляция.

Если у соседей протекают трубы или сорвало кран, причина аварии в инженерных системах.

Свяжитесь с управляющей компанией

Найдите контакты УК: в квитанции, в системе ГИС ЖКХ или на сайте Дом. МинЖКХ.

Сообщите, что ситуация экстренная. Обычно автоответчик в таких случаях переводит звонок к оператору без очереди.

Зафиксируйте ущерб

Снимите видео и фото: саму протечку и испорченное имущество.

"Надо зафиксировать саму течь и повреждения: мокрую мебель, вздувшиеся обои и т. д. Снимайте спокойно и последовательно", — советует адвокат Мария Архипова.

Сохраните чеки на пострадавшие вещи — они пригодятся для компенсации.

Составьте акт о заливе

УК обязана составить акт в течение 12 часов после обращения. В нём фиксируются причина и объём ущерба.

Если акт составлен, но вы не согласны с его содержанием — сделайте пометку и пригласите соседей как свидетелей.

Если УК не пришла, акт можно составить самостоятельно, в присутствии свидетелей. Экземпляров должно быть два: для вас и для УК.

Добейтесь визита сотрудника УК

Даже если они затягивают с приездом, пишите заявление лично (под печать) или отправьте заказным письмом. УК обязана дать официальную позицию: будет ли возмещён ущерб или нет

"В новостройках может действовать гарантия застройщика — это прописано в договоре долевого участия", — напоминает адвокат.

Если ущерб не возмещают — идите в суд

Ответчиками могут быть УК или Фонд капремонта.

Для иска потребуется независимая экспертиза. Её делает оценщик из СРО.

В иск включают: ущерб, расходы на ремонт и экспертизу, а также моральный вред.

Куда обращаться:

мировой суд — если ущерб меньше 50 тыс. руб.;

районный — если больше.

Документы: паспорт, ЕГРН на квартиру, договор с УК/застройщиком, акт о заливе, фото и видео.

Судебная экспертиза

Суд может назначить собственную экспертизу (оплачивает государство).

Если экспертизу просит сторона, расходы ложатся на неё, но могут быть взысканы с проигравшей стороны.

"Если экспертиза подтвердит ваши требования, можно просить возмещение не только ущерба, но и морального вреда", — говорит адвокат.

Обратитесь в страховую

Если квартира застрахована, подайте заявление параллельно с разбирательством. Иногда страховая компенсирует ущерб быстрее, чем УК или суд.

Как предотвратить новые затопления

Следите за состоянием стен, швов и окон. Обсуждайте проблему в домовых чатах. Если протечки повторяются, требуйте коллективно от УК устранить причину.

Итог

Протечка во время дождя — стресс, но действовать нужно спокойно и по шагам: обесточить квартиру, защитить вещи, зафиксировать ущерб и вовремя вызвать УК. А если виновные не хотят компенсировать ущерб — добиться справедливости через суд или страховую компанию.