Вода найдёт щель, но вы найдите виновных: правила борьбы с протечкой
Ливень может обернуться настоящей бедой: вода проникает через крышу, щели в стенах или оконные блоки и заливает квартиры. Пострадать могут не только пол и стены, но и техника, мебель и личные вещи. Что делать в такой ситуации?
Первые шаги: безопасность превыше всего
- Отключите электричество.
Вода — отличный проводник. Сначала выдерните из розеток все электроприборы, затем по возможности обесточьте квартиру через электрощиток.
В старых домах вместо автоматов могут быть пробки. Если есть кнопка — нажмите, если нет — выкрутите.
- Защитите вещи и отделку.
- подставьте таз или кастрюлю под струю;
- уберите технику и мебель из зоны протечки;
- постарайтесь, чтобы вода собиралась в ёмкости, а не впитывалась в пол и стены.
- Определите источник проблемы
Если сверху сухо, а на улице идёт ливень, значит, дело в конструктивных дефектах: крыша, стыки панелей, оконные блоки или вентиляция.
Если у соседей протекают трубы или сорвало кран, причина аварии в инженерных системах.
- Свяжитесь с управляющей компанией
Найдите контакты УК: в квитанции, в системе ГИС ЖКХ или на сайте Дом. МинЖКХ.
Сообщите, что ситуация экстренная. Обычно автоответчик в таких случаях переводит звонок к оператору без очереди.
- Зафиксируйте ущерб
Снимите видео и фото: саму протечку и испорченное имущество.
"Надо зафиксировать саму течь и повреждения: мокрую мебель, вздувшиеся обои и т. д. Снимайте спокойно и последовательно", — советует адвокат Мария Архипова.
Сохраните чеки на пострадавшие вещи — они пригодятся для компенсации.
Составьте акт о заливе
УК обязана составить акт в течение 12 часов после обращения. В нём фиксируются причина и объём ущерба.
Если акт составлен, но вы не согласны с его содержанием — сделайте пометку и пригласите соседей как свидетелей.
Если УК не пришла, акт можно составить самостоятельно, в присутствии свидетелей. Экземпляров должно быть два: для вас и для УК.
Добейтесь визита сотрудника УК
Даже если они затягивают с приездом, пишите заявление лично (под печать) или отправьте заказным письмом. УК обязана дать официальную позицию: будет ли возмещён ущерб или нет
"В новостройках может действовать гарантия застройщика — это прописано в договоре долевого участия", — напоминает адвокат.
Если ущерб не возмещают — идите в суд
Ответчиками могут быть УК или Фонд капремонта.
Для иска потребуется независимая экспертиза. Её делает оценщик из СРО.
В иск включают: ущерб, расходы на ремонт и экспертизу, а также моральный вред.
Куда обращаться:
- мировой суд — если ущерб меньше 50 тыс. руб.;
- районный — если больше.
Документы: паспорт, ЕГРН на квартиру, договор с УК/застройщиком, акт о заливе, фото и видео.
Судебная экспертиза
Суд может назначить собственную экспертизу (оплачивает государство).
Если экспертизу просит сторона, расходы ложатся на неё, но могут быть взысканы с проигравшей стороны.
"Если экспертиза подтвердит ваши требования, можно просить возмещение не только ущерба, но и морального вреда", — говорит адвокат.
Обратитесь в страховую
Если квартира застрахована, подайте заявление параллельно с разбирательством. Иногда страховая компенсирует ущерб быстрее, чем УК или суд.
Как предотвратить новые затопления
- Следите за состоянием стен, швов и окон.
- Обсуждайте проблему в домовых чатах. Если протечки повторяются, требуйте коллективно от УК устранить причину.
Итог
Протечка во время дождя — стресс, но действовать нужно спокойно и по шагам: обесточить квартиру, защитить вещи, зафиксировать ущерб и вовремя вызвать УК. А если виновные не хотят компенсировать ущерб — добиться справедливости через суд или страховую компанию.
