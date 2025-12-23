Квартира уходит из-под ног: дело Ларисы Долиной в Хамовниках выходит на финишную прямую

Судебный спор вокруг квартиры в Хамовниках, в которой проживает Лариса Долина, близится к развязке, и шансы артистки сохранить жилье оцениваются как минимальные. Решения высших судебных инстанций уже определили правовой вектор дела, а предстоящее заседание в Москве, по мнению юристов, вряд ли изменит ситуацию. Об этом сообщает издание aif.ru.

Решение Верховного суда и позиция собственника

16 декабря Верховный суд признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. Таким образом, юридический статус жилья был окончательно закреплен за покупателем. Следующим этапом разбирательства станет рассмотрение иска о выселении Ларисы Долиной, которое назначено в Мосгорсуде на 25 декабря.

Юристы отмечают, что после признания права собственности дальнейшие споры, как правило, касаются лишь порядка выселения и снятия с регистрационного учета. Сам факт проживания в квартире без статуса собственника не является основанием для сохранения за собой жилплощади.

Почему шансов на победу практически нет

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в комментарии aif.ru заявил, что не видит у певицы реальных перспектив выиграть процесс. По его словам, ключевым обстоятельством станет наличие у членов семьи Долиной альтернативного жилья.

"Я не вижу, что у Долиной есть шанс выиграть, ведь квартира находится в собственности покупателя. Суд должен установить наличие возможности проживания внучки артистки на иной жилой площади. И после того, как это будет сделано, а она действительно с матерью живет в другом жилом помещении, будет принято решение о снятии с регистрационного учета и о выселении", — сказал юрист Александр Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что если суд убедится в наличии другого места проживания у внучки певицы, правовых препятствий для выселения не останется.

Апелляция и немедленное вступление решения в силу

Отдельное внимание Хаминский уделил процессуальным моментам. Он пояснил, что дело рассматривается Мосгорсудом как апелляционной инстанцией после передачи материалов Верховным судом. Это означает, что решение, которое будет принято, вступит в законную силу немедленно.

"Дело в том, что Верховный суд спустил дело в Мосгорсуд, это апелляционная инстанция. Судебные акты апелляционной инстанции вступают в силу сразу. Отсрочка не предусмотрена ни Гражданским кодексом России, ни Гражданско-процессуальным", — пояснил Александр Хаминский.

Таким образом, даже временно затянуть процесс или получить отсрочку исполнения решения, по словам юриста, не получится.

Последствия для артистки

Эксперты отмечают, что дело о квартире в Хамовниках вышло далеко за рамки обычного имущественного спора и приобрело широкий общественный резонанс.

Однако с юридической точки зрения ситуация выглядит однозначно: после признания права собственности за новым владельцем у бывших жильцов остается лишь обязанность освободить помещение. Итоговое решение Мосгорсуда, как ожидается, поставит окончательную точку в этом деле.