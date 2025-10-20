Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Семья с детьми и собакой в новой квартире
Семья с детьми и собакой в новой квартире
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:48

Переезд — не счастье, если грязно: как подготовить квартиру, чтобы начать жизнь с чистого листа

Специалисты советуют проводить дезинфекцию ванной и туалета перед заселением в новое жильё

Переезд в новую квартиру — это словно новая глава жизни: свежий старт, чистый лист и возможность создать дом, о котором вы мечтали. Но прежде чем распаковывать коробки и устраиваться поудобнее, важно сделать одно: привести жилище в идеальный порядок. Ведь чистота — это не просто эстетика, а залог комфорта и здоровья.

С чего начать генеральную уборку

Перед тем как приступить, составьте план действий и подготовьте инвентарь. Это поможет не растеряться и сэкономить время. Вам понадобятся:

  • резиновые перчатки;

  • ведра и тряпки;

  • швабра, метла и совок;

  • пылесос;

  • универсальные чистящие средства;

  • дезинфицирующий спрей или салфетки;

  • стеклоочиститель;

  • микрофибровые салфетки;

  • щётки и губки;

  • уксус, сода и лимон — для экологичной уборки;

  • стремянка — чтобы дотянуться до верхних полок и люстр.

Когда всё готово, можно переходить к делу. Главное правило — двигаться сверху вниз: пыль и грязь падают вниз, и не придётся мыть одно и то же дважды.

Как убрать квартиру перед заселением

1. Начните с потолка и стен

Протрите потолочные светильники, вентиляторы и верхние поверхности шкафов. Пыль, скапливающаяся на высоте, может потом осесть на уже вымытые полы. Для труднодоступных мест используйте щётку с длинной ручкой или пылесос с насадкой.

2. Кухня — фронт работ №1

Кухня требует больше всего внимания. Протрите все шкафчики изнутри и снаружи, уделите внимание ручкам и полкам. Очистите холодильник, плиту и духовку — там нередко остаются следы прежних жильцов. Используйте мягкие средства, чтобы не повредить покрытия.

"Процесс уборки кухни требует терпения и тщательности", — отметила управляющая клининговой компании Алехандра Селайя.

Не забудьте обработать столешницы и мойку антисептиком, а пол — промыть с добавлением средства от жира.

3. Ванная и туалет

Это зоны, где гигиена особенно важна. Очистите плитку, швы, сантехнику, зеркала. Сильные загрязнения удаляйте средствами с хлором или уксусом, а для профилактики плесени обработайте углы антисептиком. Туалет стоит тщательно продезинфицировать, используя щётку и специализированное средство.

4. Комнаты и гостиная

В жилых зонах достаточно удалить пыль, пропылесосить и вымыть полы. Если остались ковры, лучше провести паровую чистку или заказать химчистку. Зеркала, окна и подоконники протираются стеклоочистителем — это добавит квартире света и свежести.

5. Финальные штрихи

После основной уборки пройдитесь по квартире ещё раз. Посмотрите на помещение как бы со стороны: заметите то, что можно улучшить. Соберите мусор, проветрите комнаты, расставьте ароматизаторы или свечи — это создаст атмосферу нового дома.

Сравнение: самостоятельная уборка и профессиональный клининг

Критерий Самостоятельно Профессионально
Стоимость Минимальная (только средства и инвентарь) Средняя и выше, в зависимости от площади
Время 6-8 часов на 1-комнатную квартиру 2-3 часа командой специалистов
Результат Зависит от усердия Гарантированно чисто
Уровень стресса Высокий Минимальный
Дезинфекция Бытовые средства Профессиональные составы

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте уборку за день до переезда — чтобы к моменту доставки мебели квартира уже была чистой.

  2. Работайте по зонам, не перескакивая между комнатами.

  3. Используйте перчатки и маску при работе с химией.

  4. Экономьте время: пока замачивается плитка, можно мыть окна или пылесосить.

  5. После уборки проветрите жильё минимум 30 минут.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: использовать одно средство для всех поверхностей.
    Последствие: пятна, потускнение покрытий.
    Альтернатива: универсальное, но мягкое средство или специальные составы для дерева, кафеля, стекла.

  • Ошибка: забыть про вентиляционные решётки и фильтры.
    Последствие: неприятный запах и пыль в воздухе.
    Альтернатива: промойте решётки, замените фильтры кондиционера.

  • Ошибка: пренебречь окнами и шторами.
    Последствие: комната остаётся тусклой и пыльной.
    Альтернатива: снимите и постирайте шторы, а стекло очистите уксусным раствором.

А что если нет времени?

Если вы заняты работой или просто не хотите тратить выходной на уборку, лучше обратиться к клининговому сервису. Профессионалы используют безопасные средства и работают быстро, особенно если квартира сдавалась в аренду. После их визита можно сразу въезжать — без неприятных запахов и следов прежних жильцов.

Плюсы и минусы профессиональной уборки

Плюсы Минусы
Экономия времени и сил Стоимость выше, чем при самостоятельной уборке
Использование профессиональных средств Не всегда можно контролировать процесс
Гарантия результата Нужно заранее записываться
Возможность дезинфекции и ароматизации Не все фирмы одинаково надёжны

Часто задаваемые вопросы

Как долго длится уборка квартиры перед заселением?
Средняя уборка однокомнатной квартиры занимает 5-8 часов. При заказе профессиональной услуги — около трёх часов.

Что чаще всего забывают вымыть?
Верхние полки шкафов, вентиляционные решётки, подоконники, дверные коробки, внутренние поверхности холодильника и духовки.

Как убрать квартиру без химии?
Используйте уксус, пищевую соду и лимонный сок — они дезинфицируют и устраняют запахи. Подойдут для стекла, раковины, плиты и кафеля.

Мифы и правда о генеральной уборке

  • Миф: достаточно просто пропылесосить.
    Правда: без влажной уборки пыль быстро возвращается.

  • Миф: уксус портит поверхности.
    Правда: при правильных пропорциях (1:1 с водой) он безопасен и эффективен.

  • Миф: профессиональный клининг нужен только офисам.
    Правда: многие сервисы специализируются именно на квартирах перед заселением.

3 интересных факта

  1. После генеральной уборки воздух в квартире становится на 30% чище.

  2. Пыль, скопившаяся за мебелью, может содержать споры плесени.

  3. Смена фильтров кондиционера снижает риск аллергии почти вдвое.

Исторический контекст

Идея "уборки перед въездом" появилась в Европе ещё в XIX веке, когда квартиры сдавались посуточно, а чистота считалась знаком уважения к новому жильцу. Сегодня эта традиция превратилась в стандарт, особенно в городах с активным рынком аренды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как избежать распространённых ошибок при планировке кухни сегодня в 11:10
Ремонт кухни, который обернулся кошмаром: сколько стоит исправить типичные промахи

Какие ошибки чаще всего совершают при ремонте кухни и сколько стоит их исправить — советы дизайнеров, расчёты и реальные примеры.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как создать интерьер, удобный для кошек и безопасный для мебели сегодня в 10:07
Материалы, которые не боятся когтей и шерсти: проверенные советы от дизайнеров

Как сохранить мебель и создать комфортный интерьер, где кошке будет уютно. Дизайнеры делятся практическими советами и материалами, устойчивыми к когтям.

Читать полностью » Специалисты назвали приемы, которые делают небольшую квартиру визуально просторнее сегодня в 9:03
Пространство из воздуха: приёмы, благодаря которым даже 20 кв. м кажутся дворцом

Как сделать маленькую квартиру визуально просторнее: советы дизайнеров по выбору цвета, мебели, света и оптических приёмов.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как использовать мебель и отделку из СССР в современном интерьере сегодня в 8:59
Интерьерные решения времен СССР, которые снова в моде: стеклоблоки, ковры и светильники из советской эпохи

Как вернуть моду на советскую эстетику и сделать её современной: стеклоблоки, плитка, ковры и плафоны в интерьере XXI века.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, какой интерьер останется актуальным долгие годы сегодня в 7:54
5 принципов, которые помогут сделать ремонт на десятилетия вперёд

Как сделать интерьер, который не потеряет актуальности через годы. Архитекторы делятся советами по планировке, материалам и мебели, выдерживающим время.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как стать дизайнером интерьера сегодня в 6:51
Как стать дизайнером интерьера: обучение, зарплаты и реальные перспективы

Кто такой дизайнер интерьера, где учиться и сколько можно зарабатывать в этой профессии — всё о современном творческом направлении, которое объединяет красоту и функциональность.

Читать полностью » Специалисты объяснили, почему при покупке мебели важно обращать внимание на фурнитуру сегодня в 4:20
Мебель, которая разваливается быстрее, чем надоест: как не купить красоту на один сезон

Как выбрать мебель, которая не потеряет форму и цвет спустя годы? Разбираем ключевые детали, от которых зависит комфорт и долговечность.

Читать полностью » Дизайнеры объяснили, почему антивандальная обивка продлевает срок службы дивана сегодня в 3:47
Когти, пятна и дети не страшны: ткани, на которых диван живёт вечно

Как выбрать обивку, которая выдержит когти питомцев и шалости детей? Разбираем самые прочные ткани и их реальные плюсы и минусы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Флизелиновые и виниловые обои признаны самыми практичными для кухни
Питомцы
В дождливую погоду собакам достаточно 10–15 минут активной прогулки
Спорт и фитнес
Учёные отмечают, что регулярные тренировки после 80 лет снижают риск падений и улучшают память
Еда
Яйцо-пашот без кастрюли и уксуса: метод шефа Жоэля Миеля для микроволновки
Красота и здоровье
Красный перец укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кожи — мнение специалистов
Садоводство
Из ботанического сада Дортмунда украли редчайший цветок
Туризм
Современный гамбургер имеет немецкие корни и стал символом американской культуры и глобализации
Наука
Сарыалтун: в Турции обнаружены шесть древних захоронений возрастом до 11 тысяч лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet