© mos.ru by Максим Денисов is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:32

Комфорт вместо износа: масштабный капремонт меняет облик крымских городов

Капремонт в Крыму охватывает 789 многоквартирных домов — Гоцанюк

В Республике Крым в 2025 году был выполнен масштабный объем работ по капитальному ремонту жилого фонда. В общей сложности обновление затронуло 789 многоквартирных домов, что стало одним из самых значимых показателей за последние годы. Об этом в комментарии телеканалу "Крым 24" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Работы проводились в рамках региональных и федеральных программ, направленных на повышение качества жизни населения и обеспечение безопасности эксплуатации жилых зданий.

Масштабный ремонт жилого фонда

По словам Юрия Гоцанюка, капитальный ремонт включал широкий перечень работ, затрагивающих ключевые элементы многоквартирных домов. Основное внимание уделялось тем конструкциям и системам, износ которых напрямую влияет на безопасность и комфорт жителей.

В 2025 году в крымских многоэтажках выполнялись:

  • ремонт и полная замена кровель;

  • обновление фасадов зданий;

  • восстановление и гидроизоляция подвальных помещений;

  • модернизация входных групп и подъездов.

Такие работы позволяют не только улучшить внешний вид домов, но и продлить срок их эксплуатации, снизить аварийность и расходы на последующее содержание.

Обновление лифтового хозяйства

Отдельным и приоритетным направлением стала замена лифтов. В течение года в Крыму установили 239 новых лифтов, что позволило практически завершить программу обновления подъемного оборудования с истекшим нормативным сроком службы.

"Мы практически закончили работу по замене лифтов со сроком службы свыше 25 лет", — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Изношенные лифты традиционно считаются одним из самых проблемных элементов многоквартирных домов, поэтому их замена напрямую влияет на безопасность жителей, особенно пожилых людей и семей с детьми.

Социальный эффект и комфорт жителей

Проведение капитального ремонта в таком количестве домов имеет выраженный социальный эффект. Жители получают более комфортные условия проживания, снижается количество аварийных ситуаций, связанных с протечками крыш, разрушением фасадов или неисправностями инженерных систем.

Кроме того, обновление жилого фонда способствует повышению инвестиционной привлекательности районов и улучшает облик населенных пунктов, что особенно важно для курортного региона.

Планы на дальнейшие годы

В правительстве республики отмечают, что работа по модернизации жилого фонда будет продолжена. Приоритет в последующие годы планируется отдавать домам с высокой степенью износа, а также объектам, где капитальный ремонт не проводился десятилетиями.

Региональные власти подчеркивают, что сохранение темпов капремонта возможно только при стабильном финансировании и активном участии муниципалитетов в формировании программ.

