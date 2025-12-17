Даже при отключенном интернете: почему новый домовой чат в MAX называют неубиваемым

Общение жильцов с управляющими компаниями в России постепенно переводят в единый цифровой формат. Теперь для этого официально закреплён конкретный канал, который должен упростить информирование и снизить число конфликтных ситуаций. Об этом сообщает kp. ru, ссылаясь на принятый Государственной думой закон.

Что именно утвердила Госдума

Во вторник, 16 декабря, Госдума приняла закон, который определяет порядок взаимодействия управляющих компаний с жителями многоквартирных домов. Согласно документу, основным инструментом такого общения становятся домовые чаты, создаваемые в отечественном мессенджере MAX. Через них будет вестись официальная коммуникация по вопросам содержания жилья и предоставления услуг.

Новые требования распространяются не только на управляющие компании. В законе прямо указано, что использовать домовые чаты в MAX обязаны также ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Таким образом, значительная часть жилищно-коммунального взаимодействия переводится в единое цифровое пространство.

Как это будет выглядеть на практике

Фактически механизм уже начал работать. Ранее россияне стали получать уведомления через портал "Госуслуги" о создании домовых чатов в приложении MAX. В сообщениях содержится приглашение присоединиться к чату, при этом отдельно подчёркивается его официальный статус.

В уведомлениях также перечисляются ключевые преимущества нового формата. Отмечается, что чат является защищённым и устойчивым к техническим ограничениям. В частности, подчёркивается, что он "безопасный, надежный — работает при блокировке интернета", а также сохраняется даже в случае смены управляющей компании.

Зачем вводят домовые чаты

Закон направлен на стандартизацию и упорядочивание коммуникации в сфере ЖКХ. Домовые чаты должны стать единым источником официальной информации для жильцов: объявлений, уведомлений, разъяснений и текущих сообщений от обслуживающих организаций. Это должно сократить количество разрозненных каналов связи и снизить риск распространения недостоверной информации.

Кроме того, закрепление чатов на уровне закона предполагает большую ответственность со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Общение с жителями становится фиксированным и прозрачным, а история переписки сохраняется вне зависимости от кадровых или организационных изменений.

Что это означает для жильцов

Для жителей многоквартирных домов новый порядок означает появление официального и постоянного канала связи с УК и поставщиками услуг. Домовой чат больше не является инициативой отдельных активистов, а приобретает статус обязательного инструмента взаимодействия. При этом участие в таком чате сопровождается подтверждением его подлинности через "Госуслуги".

Ожидается, что единый формат общения упростит решение бытовых вопросов и сделает систему ЖКХ более предсказуемой и управляемой для всех сторон.