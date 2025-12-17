Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
новостройка
новостройка
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:26

Даже при отключенном интернете: почему новый домовой чат в MAX называют неубиваемым

УК обязали вести общение с жильцами через мессенджер MAX — ГД

Общение жильцов с управляющими компаниями в России постепенно переводят в единый цифровой формат. Теперь для этого официально закреплён конкретный канал, который должен упростить информирование и снизить число конфликтных ситуаций. Об этом сообщает kp. ru, ссылаясь на принятый Государственной думой закон.

Что именно утвердила Госдума

Во вторник, 16 декабря, Госдума приняла закон, который определяет порядок взаимодействия управляющих компаний с жителями многоквартирных домов. Согласно документу, основным инструментом такого общения становятся домовые чаты, создаваемые в отечественном мессенджере MAX. Через них будет вестись официальная коммуникация по вопросам содержания жилья и предоставления услуг.

Новые требования распространяются не только на управляющие компании. В законе прямо указано, что использовать домовые чаты в MAX обязаны также ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Таким образом, значительная часть жилищно-коммунального взаимодействия переводится в единое цифровое пространство.

Как это будет выглядеть на практике

Фактически механизм уже начал работать. Ранее россияне стали получать уведомления через портал "Госуслуги" о создании домовых чатов в приложении MAX. В сообщениях содержится приглашение присоединиться к чату, при этом отдельно подчёркивается его официальный статус.

В уведомлениях также перечисляются ключевые преимущества нового формата. Отмечается, что чат является защищённым и устойчивым к техническим ограничениям. В частности, подчёркивается, что он "безопасный, надежный — работает при блокировке интернета", а также сохраняется даже в случае смены управляющей компании.

Зачем вводят домовые чаты

Закон направлен на стандартизацию и упорядочивание коммуникации в сфере ЖКХ. Домовые чаты должны стать единым источником официальной информации для жильцов: объявлений, уведомлений, разъяснений и текущих сообщений от обслуживающих организаций. Это должно сократить количество разрозненных каналов связи и снизить риск распространения недостоверной информации.

Кроме того, закрепление чатов на уровне закона предполагает большую ответственность со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Общение с жителями становится фиксированным и прозрачным, а история переписки сохраняется вне зависимости от кадровых или организационных изменений.

Что это означает для жильцов

Для жителей многоквартирных домов новый порядок означает появление официального и постоянного канала связи с УК и поставщиками услуг. Домовой чат больше не является инициативой отдельных активистов, а приобретает статус обязательного инструмента взаимодействия. При этом участие в таком чате сопровождается подтверждением его подлинности через "Госуслуги".

Ожидается, что единый формат общения упростит решение бытовых вопросов и сделает систему ЖКХ более предсказуемой и управляемой для всех сторон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Основания для сохранения квартиры за Долиной отсутствовали — адвокат Шалаев вчера в 19:03
Квартира Ларисы Долиной осталась за покупательницей — причина поражает

Верховный суд решил спор о квартире Ларисы Долиной, оставив право собственности за покупательницей — эксперты обсуждают последствия для рынка.

Читать полностью » Решение по делу Долиной укрепляет безопасность сделок на вторичном рынке жилья — эксперт Сырцов вчера в 18:48
Долина проиграла, но вторичка выиграла: раскрыты неожиданные последствия для рынка

Верховный суд подтвердил право собственности на квартиру после громкого дела Долиной, что может вернуть доверие к сделкам на вторичном рынке.

Читать полностью » Инвестиции в новостройки сохраняют потенциал роста цен — эксперт Журавлёв вчера в 14:34
Не тратьте деньги зря: почему покупка квартиры на старте строительства может обернуться убытками

Эксперт Никита Журавлёв рассказывает, когда покупка квартиры на старте строительства может не быть выгодной, и как выбирать недвижимость для жизни и инвестиций в текущих условиях.

Читать полностью » Инвестиции в микроквартиры признаны рискованными вложениями — эксперт Полторак 15.12.2025 в 14:24
Маленькие метры — большие риски: микроквартиры рушат мечты о доходе

Эксперты предупреждают: микроквартиры не всегда оправдывают ожидания инвесторов. Почему компактное жильё может оказаться рискованным активом?

Читать полностью » Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров 12.12.2025 в 8:36
Роскадастр взялся за старое: как будут исправлять ошибки в кадастре и возвращать излишки налогов

Исправили ошибку в ЕГРН — и кадастровую стоимость предлагают считать верной "задним числом". Эксперты объясняют, когда это снизит налог.

Читать полностью » Покупатели отключили свет в квартире из-за спора — Лента.ру 12.12.2025 в 7:27
Она продала квартиру и выписалась, но не съехала: в Сочи разгорелся скандал из-за невозвращенки

В Сочи спор вокруг квартиры после суда перешел в коммунальную плоскость: бывшей хозяйке отключили свет. Что известно о конфликте.

Читать полностью » Частые перепродажи квартиры признак риска — Терехин 12.12.2025 в 7:14
Дарение и частые продажи — не просто формальность: почему это должно вас насторожить

Вторичка манит ценой, но одна строчка в ЕГРН и долги продавца могут перевернуть сделку. Какие признаки выдают риск заранее?

Читать полностью » Спрос на новостройки в Москве вырос на 48% в октябре — Баталин 11.12.2025 в 9:23
Семейная ипотека может стать роскошью: почему москвичи скупают квартиры как горячие пирожки

Столичный рынок жилья показывает резкий всплеск сделок: семьи спешат оформить ипотеку сейчас, пока грядущие изменения в льготных программах остаются туманными.

Читать полностью »

Новости
Общество
Половина россиян не пойдет на новогодний корпоратив — РОМИР
Мир
Море отступило на 20 метров в Мармараэреглиси — Habertürk
Общество
Сотрудники читают корпоративные соцсети поверхностно из-за формального контента — A2:Research
ДФО
Выплату студентам за рождение ребёнка увеличили до 15 тыс рублей — ТАСС
Общество
Зарплаты курьеров в России выросли на 26% за год — hh.ru
Общество
Прокуратура выявила системные нарушения в центре для детей в Якутске — ТАСС
ДФО
Флаг СССР с острова Врангеля передали на вечное хранение музею — ТАСС
Советы и рекомендации
С марта 2026 отели обязаны ждать гостя сутки — Яковлев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet