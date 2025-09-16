Видеокарта в чемодане: Gigabyte показала eGPU, который превращает ноутбук в игровую станцию

Компания Gigabyte представила внешний графический ускоритель AORUS RTX 5060 Ti AI BOX eGPU, который выделяется на фоне конкурентов использованием полноценного настольного GPU. Устройство получило видеокарту Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти, тогда как большинство внешних решений на рынке базируются на мобильных чипах и предлагают лишь 8 ГБ.

Особенности конструкции

Габариты новинки составляют 117x243x45 мм, а охлаждение реализовано с помощью фирменной системы Windforce. Выбор настольного чипа означает не только более высокую производительность, но и больший запас памяти, что особенно важно для задач с ИИ и обработки графики. Правда, цена устройства может оказаться выше рекомендованной стоимости самой RTX 5060 Ti — около $460.

Подключение и производительность

AORUS RTX 5060 Ti AI BOX поддерживает стандарт Thunderbolt 5, обеспечивая пропускную способность PCIe 4.0 x4. По данным компании, это лишь на 5% уступает настольному PCIe 4.0 x16. Технология пока используется в основном в премиальных ноутбуках и мини-ПК, но сохраняет совместимость с USB4.

В режиме USB4 устройство может работать совместно с интегрированной графикой ноутбука благодаря Project G-Assist, который распределяет нагрузку для оптимальной производительности.

Функциональность как док-станции

Новинка выполняет не только роль внешнего GPU, но и полноценной док-станции. В корпусе предусмотрены:

• три порта USB 3.2 Gen 2 с поддержкой Power Delivery 3.0;

• разъём Ethernet;

• возможность последовательного подключения Thunderbolt 5.

Это делает устройство универсальным решением для рабочих станций и игровых ноутбуков.

Конкурирующие решения

На фоне анонса Gigabyte компания NXPort представила собственную мини-док-станцию для внешних видеокарт со встроенным блоком питания на 650 Вт. Её размеры всего 102x169x82 мм, при этом подключение осуществляется через Thunderbolt 4 или USB4. Мощности встроенного БП, по заявлению разработчиков, достаточно даже для топовой RTX 5090.

Когда ждать в продаже

Точная дата выхода и стоимость AORUS RTX 5060 Ti AI BOX eGPU пока не раскрыты. Однако, учитывая форм-фактор и использование настольного GPU, решение может заинтересовать пользователей, которым нужна высокая производительность на ноутбуках и компактных ПК без компромиссов по видеопамяти.