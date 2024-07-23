Исследование китайских ученых, опубликованное в журнале Psychophysiology, показало, что тревожность негативно влияет на сеть когнитивного контроля в мозге. Тревожность, характеризующаяся иррациональным страхом и чувством беспомощности, часто сопутствует депрессии и влияет на миллионы людей, мешая их повседневной деятельности.
В исследовании участвовали 366 человек, разделенных на группы по уровню тревожности. Использование функциональной ближней инфракрасной спектроскопии позволило измерить активность мозга во время выполнения задания на вербальную беглость.
Результаты показали, что более высокий уровень тревожности связан с меньшей активацией в правой дорсолатеральной префронтальной коре и левых лобных полях глаза. Это указывает на снижение функции сети когнитивного контроля, что может способствовать симптомам тревоги. Исследование подтверждает связь тревоги с нейронными изменениями в мозге и отделяет тревожные расстройства от депрессии.
Фото: flickr.com/Maciej Kraus (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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