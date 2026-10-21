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Женщина в стрессе
Женщина в стрессе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:42

Тревога маскируется под обычное волнение: вот когда пора всерьез задуматься о своем состоянии

Грань между естественным беспокойством и патологическим состоянием стирается, когда эмоциональное напряжение начинает блокировать повседневную деятельность человека, считает директор психологического центра "Личность", кандидат социологических наук Людмила Полянова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, как распознать опасные сигналы психики и почему самостоятельное лечение может привести к тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось, что тревога является нормальной функцией психики, однако важно отличать адаптивную реакцию от патологической, которая мешает повседневной жизни. Нормальное беспокойство возникает в ответ на реальную угрозу или значимое событие, помогая организму мобилизоваться и бесследно проходит после разрешения ситуации.

Специалисты подчеркивают, что тревога из-за здоровья также может выходить за рамки нормы, требуя профессионального вмешательства.

По словам психолога, природные эмоции необходимы для выживания. Например, волнение перед поездкой, сопровождающееся легкой бессонницей или изменением аппетита, свидетельствует о готовности мозга к восприятию новой информации. Однако если состояние мешает работать и существовать, речь идет о повышенном уровне тревожности, который часто закладывается еще в раннем детстве через реакции родителей.

"Повышенный уровень тревожности мешает человеку жить, работать и вообще нормально существовать. Надо отличать тревожность от страха", — рассказала Полянова.

Эксперт подчеркнула, что страх всегда имеет конкретный объект, будь то полеты или лифты, что позволяет легче корректировать состояние. Тревожность же беспредметна и напрямую зависит от степени истощения нервной системы.

Часто тревожное настроение обостряется в периоды сезонных изменений или общей неопределенности. Для сохранения баланса необходимо соблюдать базовую гигиену жизни: режим сна, питания и отдыха.

"Если повышенный уровень тревожности, обратитесь к специалисту-психотерапевту. Ни в коем случае самостоятельно не надо пить антидепрессанты", — отметила специалист.

Социолог добавила, что бесконтрольный прием медикаментов молодыми людьми только усугубляет проблему в долгосрочной перспективе. При этом ежедневный стресс требует глубокой проработки бессознательных процессов, что невозможно сделать самостоятельно. В ряде случаев избыточная информация становится триггером для тех, кто уже находится в пограничном состоянии. Также врачи указывают на то, что психологическая уязвимость может быть характерной чертой целых поколений, живущих в эпоху цифровых перемен.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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