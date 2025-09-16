Тревога может быть вашим союзником: как использовать её во благо
Тревожность знакома каждому, но проявляться она может по-разному. Иногда это кратковременное состояние из-за сильного переживания, а иногда — устойчивая модель поведения. О том, как превратить тревогу в союзника, в беседе с "360.ru" рассказал бизнес-психолог Александр Бережной.
Первый шаг — осознать
Эксперт отметил: главное — не подавлять тревожность, а признать её наличие и разобраться, что её подпитывает.
Бережной советует:
-
Мысленно сформулировать источник тревоги.
-
Определить, какое чувство она вызывает: страх новизны, неуверенность в себе, воспоминания о негативном опыте.
Вопрос, который меняет подход
Далее важно задать себе вопрос: эта тревога помогает мне подготовиться или лишь мешает?
Если она парализует, её стоит перепридумать. Психолог предлагает переформулировать тревожащую мысль в ресурсное утверждение:
"Моя тревога мотивирует меня лучше подготовиться".
Так беспокойство перестаёт быть проблемой и превращается в инструмент роста и развития.
