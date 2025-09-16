Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подростковая тревожность
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

Тревога может быть вашим союзником: как использовать её во благо

Тревожность знакома каждому, но проявляться она может по-разному. Иногда это кратковременное состояние из-за сильного переживания, а иногда — устойчивая модель поведения. О том, как превратить тревогу в союзника, в беседе с "360.ru" рассказал бизнес-психолог Александр Бережной.

Первый шаг — осознать

Эксперт отметил: главное — не подавлять тревожность, а признать её наличие и разобраться, что её подпитывает.

Бережной советует:

  1. Мысленно сформулировать источник тревоги.

  2. Определить, какое чувство она вызывает: страх новизны, неуверенность в себе, воспоминания о негативном опыте.

Вопрос, который меняет подход

Далее важно задать себе вопрос: эта тревога помогает мне подготовиться или лишь мешает?

Если она парализует, её стоит перепридумать. Психолог предлагает переформулировать тревожащую мысль в ресурсное утверждение:

"Моя тревога мотивирует меня лучше подготовиться".

Так беспокойство перестаёт быть проблемой и превращается в инструмент роста и развития.

