Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тревога
Тревога
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:57

Тревога как суперсила: когда страх становится вашим союзником

Гарвардский психолог: умеренный стресс улучшает производительность, но хронический вызывает расстройство

Тревога знакома каждому. Иногда она подталкивает к действиям, а иногда мешает жить. Понять разницу между "здоровым" беспокойством и тревожным расстройством — ключ к сохранению психологического равновесия.

Когда тревога становится проблемой

По словам клинического психолога и профессора психиатрии Гарвардской медицинской школы Рэйчел Зак Исикава, стресс может быть как полезным, так и разрушительным:

"Умеренный уровень стресса на самом деле улучшает производительность", — сказала профессор Рэйчел Зак Исикава.

Однако постоянное избегание неприятных ситуаций запускает замкнутый круг: тревога растёт, а возможности справляться с вызовами сокращаются. Когда напряжение мешает повседневной жизни и вызывает клинический дискомфорт, речь уже идёт о расстройстве. По статистике, около трети взрослых сталкиваются с этим хотя бы раз в жизни.

Тревожность сегодня: тенденции

Тревожные расстройства имеют генетическую основу, но последние десятилетия показывают рост числа случаев, особенно среди молодёжи. Увеличивается и готовность людей говорить о проблемах и обращаться к специалистам. Несмотря на это, многие так и не получают эффективного лечения — будь то когнитивно-поведенческая терапия или медикаментозная поддержка.

Социальные сети и их роль

Исследования показывают связь между тревогой и соцсетями. Особенно уязвимы те, кто использует их пассивно — без общения и обмена опытом. Скроллинг чужих успехов часто ведёт к снижению самооценки и ощущению одиночества.

В то же время активное использование платформ — публикации, личные переписки, обмен ссылками — в ряде случаев даже повышает субъективное ощущение благополучия.

Сравнение: польза и вред тревоги

Вид тревоги

Польза

Риски

"Хорошая" (умеренный стресс)

Повышает концентрацию, помогает справляться с задачами

Может перерасти в чрезмерное напряжение

"Плохая" (расстройство)

Нет прямой пользы

Нарушает сон, снижает работоспособность, приводит к избеганию ситуаций

Советы шаг за шагом: как снизить влияние тревожности

  1. Замечайте ситуации, которые вызывают стресс, и постепенно приближайтесь к ним, а не избегайте.
  2. Отслеживайте автоматические негативные мысли и заменяйте их более реалистичными.
  3. Учитесь воспринимать телесные реакции (учащённый пульс, дрожь, потливость) как естественные, а не опасные.
  4. Практикуйте дыхательные упражнения и медитацию для снижения физиологической активации.
  5. Используйте приложения для психического здоровья — например, Calm или Headspace — как вспомогательные инструменты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: избегать источников тревоги.
    Последствие: страх усиливается, снижается уверенность.
    Альтернатива: постепенное приближение к стрессовым ситуациям (экспозиционная терапия).
  • Ошибка: верить негативным мыслям.
    Последствие: формируется ощущение беспомощности.
    Альтернатива: задавать себе вопросы, развивающие гибкое мышление.
  • Ошибка: пассивный серфинг в соцсетях.
    Последствие: сравнение с другими, падение настроения
    Альтернатива: активное использование — переписки, обмен опытом.

А что если тревогу воспринимать иначе?

Если рассматривать тревогу не как врага, а как сигнал организма о значимости ситуации, отношение к ней меняется. В этом случае стресс становится не угрозой, а ресурсом для роста.

Плюсы и минусы активного управления тревогой

Подход

Плюсы

Минусы

Терапия (КПТ)

Научные доказательства эффективности, устойчивый результат

Требует регулярной работы и времени

Медикаменты

Быстрый эффект при тяжёлых формах

Возможные побочные эффекты

Самопомощь (медитация, спорт)

Доступно каждому, укрепляет психику

Эффективность ограничена без системного подхода

FAQ

Как выбрать метод снижения тревожности?
Лучше обсудить с психотерапевтом: сочетание терапии и самопомощи даёт наилучшие результаты.

Что лучше — таблетки или терапия?
Медикаменты помогают при тяжёлых формах, но долгосрочные изменения чаще достигаются через терапию.

Мифы и правда

  • Миф: тревогу нужно полностью убрать.
    Правда: цель — научиться с ней жить и управлять ею.
  • Миф: тревожные расстройства встречаются редко.
    Правда: это одно из самых распространённых психических нарушений.
  • Миф: если тревожно, значит, вы слабы.
    Правда: тревога — естественная реакция, а сила в том, чтобы научиться её контролировать.

Сон и психология

Недосып усиливает тревожность. Поэтому важны регулярный режим, комфортная постель, ограничение кофеина и использование средств для релаксации — например, травяных чаёв или аромаламп с лавандой.

Три факта о тревоге

  1. Люди с умеренным уровнем тревожности лучше справляются с экзаменами.
  2. Физическая активность снижает тревожность почти так же эффективно, как лёгкие антидепрессанты.
  3. В разных культурах уровень тревоги сильно отличается: в странах с высоким уровнем социальной поддержки он ниже.

Исторический контекст

Первое описание тревожных состояний встречается ещё у Гиппократа. В XIX веке такие состояния называли "нервными болезнями". Сегодня тревожные расстройства официально включены в международную классификацию болезней и рассматриваются как одни из самых распространённых психических нарушений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Amouage, Mancera и Tom Ford вошли в список самых стойких ароматов сезона сегодня в 17:14
Ваниль, специи и кожа: ароматы, которые оставляют след в памяти

Откройте для себя мир стойких ароматов и узнайте, как выбрать подходящий парфюм. Топ-10 композиций, советы по нанесению и секреты успешного выбора

Читать полностью » Роспотребнадзор: повторное кипячение воды увеличивает концентрацию токсинов сегодня в 16:10
Чайник, который медленно отравляет: чем на самом деле опасна привычная кружка чая

Даже привычный чайник может испортить воду и превратить чашку чая в источник токсинов. Разбираемся, как выбрать безопасный и зачем нельзя кипятить дважды.

Читать полностью » Эксперты рекомендуют использовать только косметический глиттер для безопасности кожи сегодня в 16:08
Макияж, который не осыпается к полудню: формулы, проверенные временем

Глиттер стал неотъемлемой частью повседневного макияжа! Узнайте, как использовать блестки, избегая ошибок и сохраняя стильность.

Читать полностью » Семена тыквы признаны лидером по содержанию магния сегодня в 15:21
Дефицит магния не приходит один: что ещё страдает вместе с нервами и сном

Не только миндаль — чемпионы по содержанию магния могут вас удивить. Рассказываем, где его больше всего и как правильно сочетать продукты.

Читать полностью » Учёные: рыба на ужин улучшает сон и снижает уровень тревожности сегодня в 15:00
Не время для мяса: почему вечером рыба превращается в природное снотворное

Узнайте, в какое время суток рыба приносит наибольшую пользу организму. Исследования показывают, как правильно включить рыбу в рацион для здоровья.

Читать полностью » Яблоки могут вызывать обострение гастрита и язвы при неправильном употреблении сегодня в 14:42
Один укус — и гастрит оживает: в каких случаях яблоки превращаются во врага

Даже полезные яблоки могут навредить — особенно при гастрите и язве. Рассказываем, как есть их безопасно и с максимальной пользой.

Читать полностью » Терапевт Бурнацкая: качественный сон повышает активность Т-лимфоцитов и защиту от вирусов сегодня в 14:33
Сон превращается в лекарство: врачи раскрыли секрет защиты от простуды и гриппа

Почему осенью особенно важно наладить сон и как простые вечерние привычки помогут укрепить иммунитет?

Читать полностью » Главная опасность курения связана с продуктами горения, а не с никотином сегодня в 13:42
Никотин ни при чём, а крайним снова сделали его: кто действительно виноват в раке лёгких

Главный вред табака — не никотин, а продукты горения. Узнайте, какие вещества действительно опасны и как можно снизить риск для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Египте обнаружена уникальная стела с иероглифическим текстом Канопского указа
Туризм
Таиланд планирует обязать туристов платить 300 батов за въезд в страну
Питомцы
Врачи предупредили: ожирение у животных повышает риск диабета и болезней сердца
Красота и здоровье
Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции
Дом
Лавровый лист помогает очищать воздух и устранять запахи в доме
Технологии
Xiaomi 17 обошёл iPhone 17 по времени работы батареи в независимом тесте
Авто и мото
ГИБДД разъяснила правила движения под светофором со стрелкой
Наука
В Мандурии обнаружена эллинистическая гробница IV века до н. э.
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet