Давление растёт, лекарства не помогают: проверьте, не виновата ли психика
Высокое давление не всегда связано только с физическим состоянием организма. Иногда причиной может быть психика. Об этом в интервью изданию Terra рассказал координатор фармацевтической программы в колледже Анхангера, Линкольн Кардосо.
Как тревога влияет на сердце
По словам специалиста, хроническая тревожность негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Она может не только повышать артериальное давление, но и усугубляться под действием самих скачков давления.
"Замкнутый круг: тревога повышает давление, а высокие показатели на тонометре усиливают тревожность", — пояснил Кардосо.
В каких случаях стоит обратиться к психиатру
Кардосо подчеркнул, что гипертоникам стоит задуматься о визите к психиатру, если наряду с высоким давлением наблюдаются и другие признаки психологических проблем:
-
повышенное возбуждение,
-
чрезмерная потливость,
-
тремор,
-
раздражительность,
-
бессонница.
Если психиатр обнаружит расстройства, то может предложить когнитивно-поведенческую терапию, медикаментозное лечение или их комбинацию.
