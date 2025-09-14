Давление растёт, лекарства не помогают: проверьте, не виновата ли психика

Высокое давление не всегда связано только с физическим состоянием организма. Иногда причиной может быть психика. Об этом в интервью изданию Terra рассказал координатор фармацевтической программы в колледже Анхангера, Линкольн Кардосо.

Как тревога влияет на сердце

По словам специалиста, хроническая тревожность негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Она может не только повышать артериальное давление, но и усугубляться под действием самих скачков давления.

"Замкнутый круг: тревога повышает давление, а высокие показатели на тонометре усиливают тревожность", — пояснил Кардосо.

В каких случаях стоит обратиться к психиатру

Кардосо подчеркнул, что гипертоникам стоит задуматься о визите к психиатру, если наряду с высоким давлением наблюдаются и другие признаки психологических проблем:

повышенное возбуждение,

чрезмерная потливость,

тремор,

раздражительность,

бессонница.

Если психиатр обнаружит расстройства, то может предложить когнитивно-поведенческую терапию, медикаментозное лечение или их комбинацию.