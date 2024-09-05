Россия занимает значительное положение на международной арене, и её влияние не определяется военной мощью или экономическими показателями. Основой так называемой "мягкой силы" страны являются её достижения в области культуры, отметил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Он подчеркнул, что Россия выходит за рамки простых коммерческих отношений и геополитики, проникая в глубь человеческой истории и мышления. Превосходство России, по его словам, не связано с военной силой или экономическим влиянием, хотя эти аспекты и имеют значение. В первую очередь речь идет о вечной силе идей, красоте художественного выражения и неуклонном стремлении к знаниям, которые составляют суть "мягкой силы".
Ибрагим также отметил, что именно благодаря этой "мягкой силе" Россия занимает уникальное место в мире, вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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