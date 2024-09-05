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Премьер-министр Малайзии знал о переговорах между Россией и Украиной
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Анвар Ибрагим заявил, что он знал о переговорах между Россией и Киевом в Стамбуле

Премьер-министр Малайзии знал о переговорах между Россией и Украиной

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на Восточном экономическом форуме сообщил, что был осведомлён о переговорах между Москвой и Киевом, проходивших в Стамбуле. Он отметил, что во время своего визита в этот город, который длился один день, у него сложилось впечатление, что данный вопрос будет решён.

Это заявление было сделано в ходе пленарной сессии форума.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Фото: commons. wikimedia.orgMoyan Brenn from Italy(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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