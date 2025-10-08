До 12 тысяч — а летает, как за 50: в рейтинг смартфонов попал новый король бюджетников
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности. В отличие от обычных тестов мощности, этот список ориентирован на реальную выгоду для покупателей — от недорогих моделей до топовых устройств премиум-класса.
Бюджетные лидеры до 999 юаней
В категории до 999 юаней (примерно 11,5 тыс. рублей) первое место занял Redmi Note 14 5G - смартфон, который предлагает стабильную производительность и поддержку сетей пятого поколения по минимальной цене. На втором месте расположился Redmi Note 15, а замыкает тройку Redmi 14C.
Все три модели отличаются энергоэффективными процессорами и оптимизированной системой MIUI, что делает их привлекательными для студентов, путешественников и тех, кто ищет надёжное устройство без переплаты.
Смартфоны до 1999 юаней: Turbo-серия от Redmi
Следующий ценовой диапазон — до 1999 юаней (около 23,1 тыс. рублей). Лидером здесь стал Redmi Turbo 4, набравший рекордное количество баллов в своём классе. Второе место занял Redmi Turbo 4 Pro, а третье досталось Honor GT, который позиционируется как бюджетный игровой смартфон.
Redmi Turbo 4 выделяется улучшенным охлаждением и дисплеем с частотой 120 Гц, что делает его особенно популярным среди геймеров.
Субфлагманы до 2999 юаней
В категории до 2999 юаней (около 34,6 тыс. рублей) доминирует линейка Redmi K80. Победителем стал Redmi K80 Extreme Edition, за ним — Redmi K80 Pro и базовый Redmi K80.
Эти модели оснащены флагманскими чипсетами Snapdragon серии 8 и AMOLED-дисплеями с высокой яркостью, что делает их оптимальным выбором для тех, кто ищет мощный смартфон по умеренной цене.
Средний премиум: до 3999 юаней
В диапазоне до 3999 юаней (около 46,2 тыс. рублей) в лидерах оказались Honor GT Pro, Nubia Z70 Ultra и Honor Magic 7. Эти устройства уже ближе к флагманскому уровню — с продвинутыми камерами, OLED-экранами и высоким объёмом оперативной памяти.
Особенно выделяется Nubia Z70 Ultra, который сочетает производительность Snapdragon 8 Gen 3 и дисплей без вырезов, что делает его одной из самых технологичных моделей своего класса.
Флагманский сегмент: от 4000 юаней
В категории от 4000 юаней (более 46,3 тыс. рублей) на первое место вышел Xiaomi 17 - игровой смартфон с топовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и системой активного охлаждения. За ним следуют RedMagic 10 Pro и RedMagic 10S Pro, созданные специально для киберспортсменов и любителей мобильных игр.
"При цене от 4000 юаней соотношение цены и качества становится менее важным — на первый план выходят личные предпочтения пользователей", — отметили эксперты AnTuTu.
Сравнение по категориям
|Ценовая категория
|Место 1
|Место 2
|Место 3
|До 999 юаней
|Redmi Note 14 5G
|Redmi Note 15
|Redmi 14C
|До 1999 юаней
|Redmi Turbo 4
|Redmi Turbo 4 Pro
|Honor GT
|До 2999 юаней
|Redmi K80 Extreme
|Redmi K80 Pro
|Redmi K80
|До 3999 юаней
|Honor GT Pro
|Nubia Z70 Ultra
|Honor Magic 7
|От 4000 юаней
|Xiaomi 17
|RedMagic 10 Pro
|RedMagic 10S Pro
Как AnTuTu оценивает смартфоны
AnTuTu оценивает устройства по совокупности факторов: производительность процессора, видеочипа, памяти, стабильность под нагрузкой и энергопотребление. Дополнительно учитывается розничная цена — именно она позволяет определить "лучший баланс стоимости и мощности".
Советы шаг за шагом: как выбрать смартфон по соотношению цены и производительности
-
Определите бюджет. Заранее установите верхний порог, чтобы избежать переплаты за лишние функции.
-
Сравните рейтинги. Используйте AnTuTu и Geekbench, чтобы понять, насколько ваш выбор соответствует уровню производительности.
-
Учитывайте экосистему. Смартфон должен быть совместим с вашими наушниками, умными часами и другими устройствами.
-
Проверяйте поддержку обновлений. Даже мощный смартфон теряет ценность без регулярных обновлений Android.
-
Смотрите на реальный опыт пользователей. Отзывы и тесты автономности часто говорят больше, чем сухие цифры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать смартфон только по количеству мегапикселей.
Последствие: камера выдаёт посредственные фото без правильной обработки.
Альтернатива: ориентируйтесь на качество сенсора и алгоритмы обработки.
-
Ошибка: игнорировать энергоэффективность.
Последствие: высокая производительность, но слабая автономность.
Альтернатива: ищите баланс между мощностью и временем работы (чипы Snapdragon 8s Gen 3, Dimensity 8300).
-
Ошибка: ориентироваться на бренд, а не на реальные тесты.
Последствие: переплата за маркетинг.
Альтернатива: изучайте рейтинги производительности, такие как AnTuTu и DxOMark.
А что если подождать до конца года?
Осенний сезон традиционно приносит новые модели — в ноябре-декабре ожидаются обновления от Xiaomi, Realme и Honor. Это значит, что текущие смартфоны из рейтинга могут подешеветь, сохранив прежние характеристики. Покупка устройства из сентябрьского списка в ноябре часто становится лучшей сделкой года.
Плюсы и минусы ориентации на рейтинг AnTuTu
|Плюсы
|Минусы
|Объективные данные по производительности
|Не учитывает качество камер и автономность
|Ежемесячное обновление рейтинга
|Оценка не всегда отражает реальный пользовательский опыт
|Удобная сегментация по цене
|Некоторые модели могут быть недоступны на локальном рынке
FAQ
Какие смартфоны самые выгодные для покупки в 2025 году?
Redmi Turbo 4 и K80 Extreme Edition — лидеры по соотношению цены и производительности.
Стоит ли ориентироваться только на AnTuTu?
Нет. Лучше использовать комплексный подход — смотреть также тесты Geekbench, PCMark и обзоры автономности.
Почему в рейтинге много моделей Redmi и Honor?
Бренды активно конкурируют в среднем ценовом сегменте, предлагая мощные процессоры при доступной цене.
Интересные факты
• AnTuTu впервые включил в рейтинг модели с игровыми характеристиками в среднем сегменте.
• Redmi удерживает лидерство в четырёх ценовых категориях подряд.
• В премиум-сегменте впервые доминируют игровые смартфоны — RedMagic и Xiaomi.
Исторический контекст
Рейтинги AnTuTu появились ещё в начале 2010-х, когда смартфоны только начинали делиться по уровням производительности. С тех пор система оценки стала стандартом отрасли, а публикация ежемесячных рейтингов превратилась в важный ориентир для производителей и покупателей по всему миру.
