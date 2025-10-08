Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

До 12 тысяч — а летает, как за 50: в рейтинг смартфонов попал новый король бюджетников

AnTuTu назвал самые выгодные смартфоны сентября — лидирует серия Redmi

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности. В отличие от обычных тестов мощности, этот список ориентирован на реальную выгоду для покупателей — от недорогих моделей до топовых устройств премиум-класса.

Бюджетные лидеры до 999 юаней

В категории до 999 юаней (примерно 11,5 тыс. рублей) первое место занял Redmi Note 14 5G - смартфон, который предлагает стабильную производительность и поддержку сетей пятого поколения по минимальной цене. На втором месте расположился Redmi Note 15, а замыкает тройку Redmi 14C.

Все три модели отличаются энергоэффективными процессорами и оптимизированной системой MIUI, что делает их привлекательными для студентов, путешественников и тех, кто ищет надёжное устройство без переплаты.

Смартфоны до 1999 юаней: Turbo-серия от Redmi

Следующий ценовой диапазон — до 1999 юаней (около 23,1 тыс. рублей). Лидером здесь стал Redmi Turbo 4, набравший рекордное количество баллов в своём классе. Второе место занял Redmi Turbo 4 Pro, а третье досталось Honor GT, который позиционируется как бюджетный игровой смартфон.

Redmi Turbo 4 выделяется улучшенным охлаждением и дисплеем с частотой 120 Гц, что делает его особенно популярным среди геймеров.

Субфлагманы до 2999 юаней

В категории до 2999 юаней (около 34,6 тыс. рублей) доминирует линейка Redmi K80. Победителем стал Redmi K80 Extreme Edition, за ним — Redmi K80 Pro и базовый Redmi K80.
Эти модели оснащены флагманскими чипсетами Snapdragon серии 8 и AMOLED-дисплеями с высокой яркостью, что делает их оптимальным выбором для тех, кто ищет мощный смартфон по умеренной цене.

Средний премиум: до 3999 юаней

В диапазоне до 3999 юаней (около 46,2 тыс. рублей) в лидерах оказались Honor GT Pro, Nubia Z70 Ultra и Honor Magic 7. Эти устройства уже ближе к флагманскому уровню — с продвинутыми камерами, OLED-экранами и высоким объёмом оперативной памяти.
Особенно выделяется Nubia Z70 Ultra, который сочетает производительность Snapdragon 8 Gen 3 и дисплей без вырезов, что делает его одной из самых технологичных моделей своего класса.

Флагманский сегмент: от 4000 юаней

В категории от 4000 юаней (более 46,3 тыс. рублей) на первое место вышел Xiaomi 17 - игровой смартфон с топовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и системой активного охлаждения. За ним следуют RedMagic 10 Pro и RedMagic 10S Pro, созданные специально для киберспортсменов и любителей мобильных игр.

"При цене от 4000 юаней соотношение цены и качества становится менее важным — на первый план выходят личные предпочтения пользователей", — отметили эксперты AnTuTu.

Сравнение по категориям

Ценовая категория Место 1 Место 2 Место 3
До 999 юаней Redmi Note 14 5G Redmi Note 15 Redmi 14C
До 1999 юаней Redmi Turbo 4 Redmi Turbo 4 Pro Honor GT
До 2999 юаней Redmi K80 Extreme Redmi K80 Pro Redmi K80
До 3999 юаней Honor GT Pro Nubia Z70 Ultra Honor Magic 7
От 4000 юаней Xiaomi 17 RedMagic 10 Pro RedMagic 10S Pro

Как AnTuTu оценивает смартфоны

AnTuTu оценивает устройства по совокупности факторов: производительность процессора, видеочипа, памяти, стабильность под нагрузкой и энергопотребление. Дополнительно учитывается розничная цена — именно она позволяет определить "лучший баланс стоимости и мощности".

Советы шаг за шагом: как выбрать смартфон по соотношению цены и производительности

  1. Определите бюджет. Заранее установите верхний порог, чтобы избежать переплаты за лишние функции.

  2. Сравните рейтинги. Используйте AnTuTu и Geekbench, чтобы понять, насколько ваш выбор соответствует уровню производительности.

  3. Учитывайте экосистему. Смартфон должен быть совместим с вашими наушниками, умными часами и другими устройствами.

  4. Проверяйте поддержку обновлений. Даже мощный смартфон теряет ценность без регулярных обновлений Android.

  5. Смотрите на реальный опыт пользователей. Отзывы и тесты автономности часто говорят больше, чем сухие цифры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать смартфон только по количеству мегапикселей.
    Последствие: камера выдаёт посредственные фото без правильной обработки.
    Альтернатива: ориентируйтесь на качество сенсора и алгоритмы обработки.

  • Ошибка: игнорировать энергоэффективность.
    Последствие: высокая производительность, но слабая автономность.
    Альтернатива: ищите баланс между мощностью и временем работы (чипы Snapdragon 8s Gen 3, Dimensity 8300).

  • Ошибка: ориентироваться на бренд, а не на реальные тесты.
    Последствие: переплата за маркетинг.
    Альтернатива: изучайте рейтинги производительности, такие как AnTuTu и DxOMark.

А что если подождать до конца года?

Осенний сезон традиционно приносит новые модели — в ноябре-декабре ожидаются обновления от Xiaomi, Realme и Honor. Это значит, что текущие смартфоны из рейтинга могут подешеветь, сохранив прежние характеристики. Покупка устройства из сентябрьского списка в ноябре часто становится лучшей сделкой года.

Плюсы и минусы ориентации на рейтинг AnTuTu

Плюсы Минусы
Объективные данные по производительности Не учитывает качество камер и автономность
Ежемесячное обновление рейтинга Оценка не всегда отражает реальный пользовательский опыт
Удобная сегментация по цене Некоторые модели могут быть недоступны на локальном рынке

FAQ

Какие смартфоны самые выгодные для покупки в 2025 году?
Redmi Turbo 4 и K80 Extreme Edition — лидеры по соотношению цены и производительности.

Стоит ли ориентироваться только на AnTuTu?
Нет. Лучше использовать комплексный подход — смотреть также тесты Geekbench, PCMark и обзоры автономности.

Почему в рейтинге много моделей Redmi и Honor?
Бренды активно конкурируют в среднем ценовом сегменте, предлагая мощные процессоры при доступной цене.

Интересные факты

• AnTuTu впервые включил в рейтинг модели с игровыми характеристиками в среднем сегменте.
• Redmi удерживает лидерство в четырёх ценовых категориях подряд.
• В премиум-сегменте впервые доминируют игровые смартфоны — RedMagic и Xiaomi.

Исторический контекст

Рейтинги AnTuTu появились ещё в начале 2010-х, когда смартфоны только начинали делиться по уровням производительности. С тех пор система оценки стала стандартом отрасли, а публикация ежемесячных рейтингов превратилась в важный ориентир для производителей и покупателей по всему миру.

