Прокачал мощность до предела — Xiaomi взяла весь пьедестал AnTuTu
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов. Лидерами стали устройства Xiaomi, которые закрепили сразу три первые позиции, благодаря новым процессорам Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Абсолютное лидерство Xiaomi
Первое место занял Xiaomi 17 Pro Max, набравший в среднем 3,5 млн баллов. Его ближайшие "собратья" — Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 - показали почти идентичные результаты: 3,5 и 3,49 млн баллов соответственно.
Такие показатели стали возможны благодаря использованию новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, который впервые демонстрирует столь высокую производительность в тестах AnTuTu.
Топ-10 самых мощных Android-смартфонов сентября 2025
|Место
|Модель
|Чип
|Баллы (среднее)
|1
|Xiaomi 17 Pro Max
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3,50 млн
|2
|Xiaomi 17 Pro
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3,50 млн
|3
|Xiaomi 17
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3,49 млн
|4
|iQOO Neo10 Pro+
|Snapdragon 8 Elite
|3,30 млн
|5
|Vivo X200 Ultra
|Snapdragon 8 Elite
|3,30 млн
|6
|RedMagic 10S Pro+
|Snapdragon 8 Elite
|3,20 млн
|7
|Oppo Find X8 Ultra Satellite Edition
|Dimensity 9400
|3,13 млн
|8
|Honor GT Pro
|Dimensity 9400
|3,13 млн
|9
|Vivo X200S
|Dimensity 9400
|3,06 млн
|10
|Redmi K80 Pro
|Snapdragon 8 Elite
|2,94 млн
Почему Xiaomi оказалась впереди
-
Новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5;
-
Оптимизация со стороны MIUI и системы охлаждения;
-
Упор на игровые и мультимедийные сценарии;
-
Привлекательная цена по сравнению с конкурентами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать новые чипы при выборе смартфона.
Последствие: устаревшая производительность и быстрый моральный износ.
Альтернатива: выбирать модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500.
-
Ошибка: ориентироваться только на баллы AnTuTu.
Последствие: разочарование в повседневном использовании.
Альтернатива: учитывать также камеру, автономность и поддержку обновлений.
-
Ошибка: покупать прошлогодний флагман по цене нового.
Последствие: переплата за устаревшие технологии.
Альтернатива: дождаться снижения цены или выбрать новый чипсет.
А что если…
А что если в октябре на рынок выйдут новые флагманы Vivo, OnePlus и других производителей? В таком случае лидерство Xiaomi может оказаться кратковременным. Смартфоны Vivo X300 и OnePlus 15 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 обещают показать ещё более высокие результаты.
Плюсы и минусы рейтинга AnTuTu
|Плюсы
|Минусы
|Дает объективное сравнение по производительности
|Не отражает работу в реальных сценариях
|Удобен для оценки мощности новых чипов
|Игнорирует качество камер, автономность и дизайн
|Помогает выбрать игровой смартфон
|Производители могут оптимизировать устройства "под тест"
|Ежемесячные обновления
|Баллы зависят от прошивки и условий теста
FAQ
Что такое AnTuTu?
Это один из самых популярных бенчмарков для оценки производительности смартфонов.
Xiaomi 17 Pro Max действительно самый мощный смартфон?
По данным AnTuTu за сентябрь — да, но ситуация может измениться уже в октябре.
Стоит ли ориентироваться только на AnTuTu при выборе?
Нет. Баллы показывают мощность, но не учитывают камеру, батарею и удобство интерфейса.
Мифы и правда
-
Миф: высокий балл в AnTuTu гарантирует лучшую камеру.
Правда: бенчмарк оценивает только производительность.
-
Миф: Xiaomi всегда лидирует в рейтингах.
Правда: лидерство зависит от чипов, и позиции меняются каждый месяц.
-
Миф: прошлогодние смартфоны не пригодны для игр.
Правда: модели с Snapdragon 8 Elite или Dimensity 9400 остаются мощными.
Три интересных факта
-
Впервые сразу три модели одного бренда заняли верхние позиции рейтинга.
-
Разница между первым и десятым местом превышает 500 тыс. баллов.
-
В октябре рынок ждёт ещё более мощные устройства на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.
Исторический контекст
-
2019: Snapdragon 855 и первые смартфоны с результатами выше 500 тыс. баллов.
-
2021: Snapdragon 888 и Dimensity 1200 пробивают отметку в 1 млн баллов.
-
2023: Snapdragon 8 Gen 3 выводит устройства на 2 млн.
-
2025: Snapdragon 8 Elite Gen 5 впервые достигает 3,5 млн баллов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru