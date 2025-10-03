Прокачал мощность до предела — Xiaomi взяла весь пьедестал AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов. Лидерами стали устройства Xiaomi, которые закрепили сразу три первые позиции, благодаря новым процессорам Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Абсолютное лидерство Xiaomi

Первое место занял Xiaomi 17 Pro Max, набравший в среднем 3,5 млн баллов. Его ближайшие "собратья" — Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 - показали почти идентичные результаты: 3,5 и 3,49 млн баллов соответственно.

Такие показатели стали возможны благодаря использованию новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, который впервые демонстрирует столь высокую производительность в тестах AnTuTu.

Топ-10 самых мощных Android-смартфонов сентября 2025

Место Модель Чип Баллы (среднее) 1 Xiaomi 17 Pro Max Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,50 млн 2 Xiaomi 17 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,50 млн 3 Xiaomi 17 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,49 млн 4 iQOO Neo10 Pro+ Snapdragon 8 Elite 3,30 млн 5 Vivo X200 Ultra Snapdragon 8 Elite 3,30 млн 6 RedMagic 10S Pro+ Snapdragon 8 Elite 3,20 млн 7 Oppo Find X8 Ultra Satellite Edition Dimensity 9400 3,13 млн 8 Honor GT Pro Dimensity 9400 3,13 млн 9 Vivo X200S Dimensity 9400 3,06 млн 10 Redmi K80 Pro Snapdragon 8 Elite 2,94 млн

Почему Xiaomi оказалась впереди

Новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5;

Оптимизация со стороны MIUI и системы охлаждения;

Упор на игровые и мультимедийные сценарии;

Привлекательная цена по сравнению с конкурентами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать новые чипы при выборе смартфона.

Последствие: устаревшая производительность и быстрый моральный износ.

Альтернатива: выбирать модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500.

Ошибка: ориентироваться только на баллы AnTuTu.

Последствие: разочарование в повседневном использовании.

Альтернатива: учитывать также камеру, автономность и поддержку обновлений.

Ошибка: покупать прошлогодний флагман по цене нового.

Последствие: переплата за устаревшие технологии.

Альтернатива: дождаться снижения цены или выбрать новый чипсет.

А что если…

А что если в октябре на рынок выйдут новые флагманы Vivo, OnePlus и других производителей? В таком случае лидерство Xiaomi может оказаться кратковременным. Смартфоны Vivo X300 и OnePlus 15 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 обещают показать ещё более высокие результаты.

Плюсы и минусы рейтинга AnTuTu

Плюсы Минусы Дает объективное сравнение по производительности Не отражает работу в реальных сценариях Удобен для оценки мощности новых чипов Игнорирует качество камер, автономность и дизайн Помогает выбрать игровой смартфон Производители могут оптимизировать устройства "под тест" Ежемесячные обновления Баллы зависят от прошивки и условий теста

FAQ

Что такое AnTuTu?

Это один из самых популярных бенчмарков для оценки производительности смартфонов.

Xiaomi 17 Pro Max действительно самый мощный смартфон?

По данным AnTuTu за сентябрь — да, но ситуация может измениться уже в октябре.

Стоит ли ориентироваться только на AnTuTu при выборе?

Нет. Баллы показывают мощность, но не учитывают камеру, батарею и удобство интерфейса.

Мифы и правда

Миф: высокий балл в AnTuTu гарантирует лучшую камеру.

Правда: бенчмарк оценивает только производительность.

Миф: Xiaomi всегда лидирует в рейтингах.

Правда: лидерство зависит от чипов, и позиции меняются каждый месяц.

Миф: прошлогодние смартфоны не пригодны для игр.

Правда: модели с Snapdragon 8 Elite или Dimensity 9400 остаются мощными.

Три интересных факта

Впервые сразу три модели одного бренда заняли верхние позиции рейтинга. Разница между первым и десятым местом превышает 500 тыс. баллов. В октябре рынок ждёт ещё более мощные устройства на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

Исторический контекст