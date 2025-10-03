Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Xiaomi
Xiaomi
© commons.wikimedia.org by SelfDestructible is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:18

Прокачал мощность до предела — Xiaomi взяла весь пьедестал AnTuTu

AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны сентября: лидируют Xiaomi 17 Pro Max и Pro

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов. Лидерами стали устройства Xiaomi, которые закрепили сразу три первые позиции, благодаря новым процессорам Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Абсолютное лидерство Xiaomi

Первое место занял Xiaomi 17 Pro Max, набравший в среднем 3,5 млн баллов. Его ближайшие "собратья" — Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 - показали почти идентичные результаты: 3,5 и 3,49 млн баллов соответственно.

Такие показатели стали возможны благодаря использованию новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, который впервые демонстрирует столь высокую производительность в тестах AnTuTu.

Топ-10 самых мощных Android-смартфонов сентября 2025

Место Модель Чип Баллы (среднее)
1 Xiaomi 17 Pro Max Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,50 млн
2 Xiaomi 17 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,50 млн
3 Xiaomi 17 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,49 млн
4 iQOO Neo10 Pro+ Snapdragon 8 Elite 3,30 млн
5 Vivo X200 Ultra Snapdragon 8 Elite 3,30 млн
6 RedMagic 10S Pro+ Snapdragon 8 Elite 3,20 млн
7 Oppo Find X8 Ultra Satellite Edition Dimensity 9400 3,13 млн
8 Honor GT Pro Dimensity 9400 3,13 млн
9 Vivo X200S Dimensity 9400 3,06 млн
10 Redmi K80 Pro Snapdragon 8 Elite 2,94 млн

Почему Xiaomi оказалась впереди

  • Новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5;

  • Оптимизация со стороны MIUI и системы охлаждения;

  • Упор на игровые и мультимедийные сценарии;

  • Привлекательная цена по сравнению с конкурентами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать новые чипы при выборе смартфона.
    Последствие: устаревшая производительность и быстрый моральный износ.
    Альтернатива: выбирать модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500.

  • Ошибка: ориентироваться только на баллы AnTuTu.
    Последствие: разочарование в повседневном использовании.
    Альтернатива: учитывать также камеру, автономность и поддержку обновлений.

  • Ошибка: покупать прошлогодний флагман по цене нового.
    Последствие: переплата за устаревшие технологии.
    Альтернатива: дождаться снижения цены или выбрать новый чипсет.

А что если…

А что если в октябре на рынок выйдут новые флагманы Vivo, OnePlus и других производителей? В таком случае лидерство Xiaomi может оказаться кратковременным. Смартфоны Vivo X300 и OnePlus 15 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 обещают показать ещё более высокие результаты.

Плюсы и минусы рейтинга AnTuTu

Плюсы Минусы
Дает объективное сравнение по производительности Не отражает работу в реальных сценариях
Удобен для оценки мощности новых чипов Игнорирует качество камер, автономность и дизайн
Помогает выбрать игровой смартфон Производители могут оптимизировать устройства "под тест"
Ежемесячные обновления Баллы зависят от прошивки и условий теста

FAQ

Что такое AnTuTu?
Это один из самых популярных бенчмарков для оценки производительности смартфонов.

Xiaomi 17 Pro Max действительно самый мощный смартфон?
По данным AnTuTu за сентябрь — да, но ситуация может измениться уже в октябре.

Стоит ли ориентироваться только на AnTuTu при выборе?
Нет. Баллы показывают мощность, но не учитывают камеру, батарею и удобство интерфейса.

Мифы и правда

  • Миф: высокий балл в AnTuTu гарантирует лучшую камеру.
    Правда: бенчмарк оценивает только производительность.

  • Миф: Xiaomi всегда лидирует в рейтингах.
    Правда: лидерство зависит от чипов, и позиции меняются каждый месяц.

  • Миф: прошлогодние смартфоны не пригодны для игр.
    Правда: модели с Snapdragon 8 Elite или Dimensity 9400 остаются мощными.

Три интересных факта

  1. Впервые сразу три модели одного бренда заняли верхние позиции рейтинга.

  2. Разница между первым и десятым местом превышает 500 тыс. баллов.

  3. В октябре рынок ждёт ещё более мощные устройства на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

Исторический контекст

  • 2019: Snapdragon 855 и первые смартфоны с результатами выше 500 тыс. баллов.

  • 2021: Snapdragon 888 и Dimensity 1200 пробивают отметку в 1 млн баллов.

  • 2023: Snapdragon 8 Gen 3 выводит устройства на 2 млн.

  • 2025: Snapdragon 8 Elite Gen 5 впервые достигает 3,5 млн баллов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

iPhone 17 Pro подешевел на 9% в России спустя месяц после релиза — Hi-Tech Mail сегодня в 3:34

Фанаты расстроены: новый iPhone 17 Pro стал мощнее, но дешевеет с каждым днём

Новый iPhone 17 Pro всего за месяц после релиза подешевел почти на 9% в России. Но выгоднее всего его покупать за рубежом — разница впечатляет.

Читать полностью » Китайские учёные испытывают роботов-собак для освоения Луны в пещере Хэйлунцзяна сегодня в 2:27

Робопсы против Луны: почему колёса больше не спасают в космосе

Китайские исследователи испытывают роботов-собак в лавовой пещере, чтобы проверить технологии будущих лунных миссий. Что они нашли?

Читать полностью » Rozetked: iPhone 16 Plus обошёл iPhone 17 Pro Max по автономности сегодня в 1:18

Новый — не значит дольше: iPhone 16 Plus обошёл 17 Pro Max по автономности

Тест Rozetked показал: прошлогодний iPhone 16 Plus работает дольше всех, обогнав даже новые модели iPhone 17. Виновата iOS 26 — она сокращает автономность.

Читать полностью » Учёные из Португалии научились определять стратегии мышей по мимике с помощью ИИ сегодня в 0:17

ИИ научился читать мысли… у мышей: мимика стала окном в стратегию

Учёные из Португалии научились определять стратегии мышей по мимике с помощью ИИ. Метод может лечь в основу исследований мыслей и намерений у человека.

Читать полностью » Motorola тизерит смартфон Moto X70 Air — конкурент iPhone Air от Apple вчера в 23:28

Motorola наступает тонко: X70 Air бросает вызов самому изящному iPhone

Motorola готовит Moto X70 Air — ультратонкий смартфон с ИИ, который должен конкурировать с iPhone Air. Презентация ожидается уже в октябре 2025.

Читать полностью » Microsoft добавит приложения Microsoft 365 на панель задач Windows 11 по умолчанию вчера в 22:59

Панель задач превратили в офис: как Windows 11 подсадит пользователей на Microsoft 365

Microsoft меняет привычный интерфейс Windows 11: приложения Microsoft 365 теперь закреплены на панели задач и запускаются автоматически.

Читать полностью » Владельцам гаджетов End of Life рекомендуют перейти на модели с поддержкой HyperOS 3 вчера в 21:18

Пора прощаться: Xiaomi официально прекратила поддержку этих популярных моделей

Xiaomi перевела десятки смартфонов и планшетов в статус End of Life. Эти устройства больше не получат обновлений безопасности и HyperOS 3.

Читать полностью » МТС: продажи смартфонов в России в 2025 году выросли в среднем сегменте 40–50 тыс. рублей вчера в 20:52

Средний сегмент захватывает рынок: как iPhone 13 и Samsung Galaxy A55 стали главными героями продаж

Средний ценовой сегмент смартфонов в России растет благодаря iPhone 13 и выгодным предложениям на прошлые флагманы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Неисправный клапан EGR повышает расход топлива и риск детонации двигателя
ДФО

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке
Питомцы

Ветеринары: морским свинкам для нормальной жизни нужна пара
Туризм

Керия в Синьцзяне: древний оазис на Великом Шёлковом пути
Спорт и фитнес

Конор Макгрегор объявил о бое в Белом доме на 250-летие США
Еда

Фаршированные шампиньоны с мясным фаршем и сыром в духовке получаются сочными и аппетитными
Наука

Локализация жира определяет риск нейродегенеративных заболеваний и когнитивных нарушений
Еда

Медовый торт сочетает нежные ароматные коржи и лёгкий сметанный крем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet