Горшок превращается в муравейник: чем это грозит растениям и хозяевам

В горшечных растениях нередко можно заметить муравьёв. Они находят в контейнерах всё, что нужно для жизни: влагу, укрытие и рыхлую плодородную почву. Особенно часто это случается летом или во время засухи, когда горшки поливаются чаще обычного. Для самих растений муравьи не представляют прямой угрозы, но их присутствие может вызывать дискомфорт, особенно если планируется заносить горшки в дом.

"Муравьи всегда ищут хорошее место для жизни. Им нужна влага, чтобы выжить, и когда вы поливаете горшки, особенно во время засухи, вы создаете для них идеальную экосистему", — пояснила энтомолог и профессор Университета Флориды Фейт Ой.

Опасны ли муравьи для растений

Чаще всего насекомые не наносят вреда горшечной культуре. Они не питаются листьями или корнями, а лишь используют почву как удобное жилище. Иногда муравьи собираются вокруг бутонов, где есть нектарные железы, например у пионов. Они пьют сладкий сок и охраняют источник пищи от других насекомых.

Другая причина их появления — наличие вредителей. Тли, белокрылки или мучнистые червецы выделяют липкую медвяную росу, которая привлекает муравьёв. Если на листьях видны капли этого вещества или они липнут на ощупь, значит, необходимо бороться в первую очередь не с муравьями, а с теми, кто производит их "лакомство".

Первые шаги в борьбе

Прежде чем думать о радикальных мерах, стоит попробовать простые и безопасные способы:

Хорошо пролить почву. Если временно закрыть дренажные отверстия и обильно полить горшок, муравьи начнут искать новое место. Для небольших контейнеров подходит метод погружения: горшок опускают в ведро с водой примерно на час, а затем дают почве просохнуть. Повторить процедуру за несколько дней до того, как горшок будет занесён в дом. Это позволит избавиться и от других насекомых, которые могли поселиться в почве или на листьях. Опрыскать растения водой, уделяя внимание не только верхней части, но и нижней стороне листьев, а также развилкам стеблей. Так можно смыть случайных "пассажиров".

Решение скрытых проблем

Если муравьи прилетели на запах медвяной росы, придётся заняться лечением растения. Используют биологические средства или специальные инсектициды для борьбы с тлей и белокрылками. После того как источник пищи исчезнет, муравьи уйдут сами.

Ещё один вариант — пересадка. Замена грунта на свежий не только избавит от насекомых, но и обновит питательную среду.

Когда использовать приманки

Иногда муравьи слишком настойчивы, и простого полива недостаточно. В этом случае применяют специальные приманки. Муравьи-разведчики приносят их в колонию, делясь пищей с другими особями, и постепенно вся семья гибнет. Важно располагать такие ловушки в местах, недоступных для домашних животных и детей, и строго следовать инструкции на упаковке.

Чего лучше избегать

Опытные энтомологи не советуют сразу браться за агрессивные химические препараты. Большинство проблем решается более мягкими методами. Не стоит также полагаться на эфирные масла: они быстро испаряются и не дают долгосрочного эффекта.

Главное

Муравьи в горшках — явление частое и не всегда опасное. Иногда достаточно промыть грунт или устранить вредителей, чтобы насекомые исчезли. А вот спешить с пестицидами не стоит: простые и безопасные методы помогают в большинстве случаев.