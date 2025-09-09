Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
муравей на крыльце дачного дома
муравей на крыльце дачного дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:01

Горшок превращается в муравейник: чем это грозит растениям и хозяевам

Причиной появления муравьёв в горшках может быть тля или белокрылка

В горшечных растениях нередко можно заметить муравьёв. Они находят в контейнерах всё, что нужно для жизни: влагу, укрытие и рыхлую плодородную почву. Особенно часто это случается летом или во время засухи, когда горшки поливаются чаще обычного. Для самих растений муравьи не представляют прямой угрозы, но их присутствие может вызывать дискомфорт, особенно если планируется заносить горшки в дом.

"Муравьи всегда ищут хорошее место для жизни. Им нужна влага, чтобы выжить, и когда вы поливаете горшки, особенно во время засухи, вы создаете для них идеальную экосистему", — пояснила энтомолог и профессор Университета Флориды Фейт Ой.

Опасны ли муравьи для растений

Чаще всего насекомые не наносят вреда горшечной культуре. Они не питаются листьями или корнями, а лишь используют почву как удобное жилище. Иногда муравьи собираются вокруг бутонов, где есть нектарные железы, например у пионов. Они пьют сладкий сок и охраняют источник пищи от других насекомых.

Другая причина их появления — наличие вредителей. Тли, белокрылки или мучнистые червецы выделяют липкую медвяную росу, которая привлекает муравьёв. Если на листьях видны капли этого вещества или они липнут на ощупь, значит, необходимо бороться в первую очередь не с муравьями, а с теми, кто производит их "лакомство".

Первые шаги в борьбе

Прежде чем думать о радикальных мерах, стоит попробовать простые и безопасные способы:

  1. Хорошо пролить почву. Если временно закрыть дренажные отверстия и обильно полить горшок, муравьи начнут искать новое место. Для небольших контейнеров подходит метод погружения: горшок опускают в ведро с водой примерно на час, а затем дают почве просохнуть.
  2. Повторить процедуру за несколько дней до того, как горшок будет занесён в дом. Это позволит избавиться и от других насекомых, которые могли поселиться в почве или на листьях.
  3. Опрыскать растения водой, уделяя внимание не только верхней части, но и нижней стороне листьев, а также развилкам стеблей. Так можно смыть случайных "пассажиров".

Решение скрытых проблем

Если муравьи прилетели на запах медвяной росы, придётся заняться лечением растения. Используют биологические средства или специальные инсектициды для борьбы с тлей и белокрылками. После того как источник пищи исчезнет, муравьи уйдут сами.

Ещё один вариант — пересадка. Замена грунта на свежий не только избавит от насекомых, но и обновит питательную среду.

Когда использовать приманки

Иногда муравьи слишком настойчивы, и простого полива недостаточно. В этом случае применяют специальные приманки. Муравьи-разведчики приносят их в колонию, делясь пищей с другими особями, и постепенно вся семья гибнет. Важно располагать такие ловушки в местах, недоступных для домашних животных и детей, и строго следовать инструкции на упаковке.

Чего лучше избегать

Опытные энтомологи не советуют сразу браться за агрессивные химические препараты. Большинство проблем решается более мягкими методами. Не стоит также полагаться на эфирные масла: они быстро испаряются и не дают долгосрочного эффекта.

Главное

Муравьи в горшках — явление частое и не всегда опасное. Иногда достаточно промыть грунт или устранить вредителей, чтобы насекомые исчезли. А вот спешить с пестицидами не стоит: простые и безопасные методы помогают в большинстве случаев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кальций и дрожжи: секреты крупного редиса без химических добавок сегодня в 4:01

Два кухонных ингредиента сделают ваш редис размером с яйцо — раскрываем лайфхак

Раскрываем дачный лайфхак: яичная скорлупа и дрожжевая подкормка защитят редис от проволочника, увеличат урожай и сделают корнеплоды сладкими. Простой метод с 95% кальцием!

Читать полностью » Для овощных грядок землю и компост рекомендуют добавлять осенью и весной сегодня в 3:57

Рыхлая сегодня, бедная завтра: почему грядки стареют быстрее, чем кажется

Почва на грядках требует обновления для сохранения урожайности. Узнайте, как правильно пополнять грядки для здоровых растений и богатого урожая!

Читать полностью » Как дезинфекция теплицы влияет на урожай: это не тот этап, который можно пропустить сегодня в 3:55

От личинок до болезней: как одна процедура изменит вашу теплицу раз и навсегда

Многие огородники осенью забывают о главном этапе подготовки теплицы. Почему именно дезинфекция конструкций решает судьбу будущего урожая?

Читать полностью » Не пропустите: осенняя подготовка земли — залог легкой весны и щедрого урожая сегодня в 2:55

Не пренебрегайте осенью: как подготовка почвы гарантирует плодородие летом

Почему осенняя подготовка земли считается главным секретом урожайного сезона и какие приёмы помогут саду встретить весну во всеоружии?

Читать полностью » Джен Макдональд: удаление подсолнухов снижает риск вредителей и болезней в саду сегодня в 2:53

Подсолнухи после лета: убрать или оставить — решение, от которого зависит весь сад

Когда убирать подсолнухи осенью? Садоводы делятся мнением о том, убирать или оставлять растения до весны и как это повлияет на здоровье почвы.

Читать полностью » Опасность раннего укрытия: как не погубить розы и получить обильное цветение сегодня в 1:54

Выпревание или вымерзание: узнайте, почему зимой так важна грамотная подготовка

Не дайте своим розам умереть из-за поспешного укрытия! Узнайте, когда и как правильно подготавливаться к зиме, чтобы кусты пережили холод и радовали цветением.

Читать полностью » Корбин Шольц: треснувший кочан капусты остаётся съедобным, но не хранится долго сегодня в 1:51

Вместо плотных голов — треснувшие раны: как огород превращается в разочарование

Капуста может трескаться из-за ошибок полива. Узнайте, как избежать этой проблемы, и что делать с расколотым кочаном, если такое случилось.

Читать полностью » Ошибки при осенней посадке пионов: как избежать бед и получить богатое цветение сегодня в 0:54

Не ошибитесь с посадкой: как осень помогает пионам расцвести на славу

Как добиться пышного цветения пионов? Откройте секреты осенней пересадки и узнайте, почему сентябрь — лучшее время для ваших растений.

Читать полностью »

Новости
Еда

Классический медовый торт: пошаговый рецепт на водяной бане
Спорт и фитнес

Какие упражнения безопасны при язве желудка — рекомендации врачей
Еда

Диетологи рекомендуют печенье без сахара для детей
Культура и шоу-бизнес

Фанаты "Life Is Strange" предлагают Эмму Майерс на роль Макс Колфилд
Еда

Традиционный рецепт рыбника включает запекание с луком и яйцами
Красота и здоровье

Врач Мясников предупредил о смертельных рисках бесконтрольного приёма аспирина
Спорт и фитнес

В Mayo Clinic объяснили, как рассчитать максимальную частоту сердечных сокращений
Дом

Специалисты объяснили, почему запах затхлости и гари опасен для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet