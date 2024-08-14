Минфин предложил поднять зарплату чиновникам

Минфин РФ предложил уменьшить количество государственных служащих, но исключительно при условии, что тем, кто продолжит работать в федеральном органе исполнительной власти, увеличат заработную плату. С таким заявлением выступил российский государственный деятель, экономист Антон Силуанов, который на данный момент занимает пост министра финансов России, информирует агентство РИА Новости.

Российский государственный деятель сообщил, что в Минфине РФ хотят увеличивать всем государственным служащим заработную плату. Однако он добавил, что для того, чтобы воплотить это в жизнь, необходимо плодотворнее работать. По его словам, в федеральном органе исполнительной власти уже выступали ранее за то, что, может быть, в каких-то областях госсектора им не требуется такое большое количество работников. По этой причине он предложил уменьшить число граждан, занимающих должность на государственной службе, и увеличить оставшимся заработную плату.

В конце Антон Силуанов добавил, что такой выбор сделать весьма непросто. Он аргументировал это тем, что данный вопрос затрагивает жизни людей, определённые семьи.

Фото: commons. wikimedia. org / веб-сайта Председателя Правительства Российской Федерации (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)