Как правильно строить карьеру: советы Миранчука молодым игрокам

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук, который ранее выступал за швейцарский "Сьон", поделился своим взглядом на переезд российских футболистов в европейские чемпионаты. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Совет молодым игрокам

По мнению Миранчука, уезжать за границу стоит именно в молодости, когда меньше бытовых и семейных ограничений.

"Наверное, когда тебе 25, ты молод и без семьи, это одна история. Но у меня жена и дети — это совершенно другое. Влияет и языковой барьер", — отметил Антон Миранчук.

Игрок подчеркнул, что адаптация в другой стране требует не только спортивной, но и личной готовности.

Опыт в Швейцарии

Миранчук перешёл в "Сьон" в сентябре 2024 года. За сезон он провёл 25 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. В августе 2025-го полузащитник вернулся в Россию, подписав контракт с московским "Динамо".