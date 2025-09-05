Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Реал Мадрид
Реал Мадрид
© commons.wikimedia.org by Little Savage is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:19

Как правильно строить карьеру: советы Миранчука молодым игрокам

Миранчук рассказал, как семья и языковой барьер мешают переезду в иностранный чемпионат

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук, который ранее выступал за швейцарский "Сьон", поделился своим взглядом на переезд российских футболистов в европейские чемпионаты. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Совет молодым игрокам

По мнению Миранчука, уезжать за границу стоит именно в молодости, когда меньше бытовых и семейных ограничений.

"Наверное, когда тебе 25, ты молод и без семьи, это одна история. Но у меня жена и дети — это совершенно другое. Влияет и языковой барьер", — отметил Антон Миранчук.

Игрок подчеркнул, что адаптация в другой стране требует не только спортивной, но и личной готовности.

Опыт в Швейцарии

Миранчук перешёл в "Сьон" в сентябре 2024 года. За сезон он провёл 25 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. В августе 2025-го полузащитник вернулся в Россию, подписав контракт с московским "Динамо".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спортивный физиолог Кларк Мастерсон назвал комплексы упражнений для быстрой тренировки сегодня в 8:10

Тренировка за 10 минут: секрет, который меняет тело быстрее, чем час в зале

Что делать, если на спорт остаётся всего 10 минут? Оказывается, этого достаточно, чтобы нагрузить все мышцы и ощутить реальный результат.

Читать полностью » Лучшие аксессуары для спорта и восстановления по версии фитнес-экспертов сегодня в 7:50

10 спортивных вещей, без которых праздники будут потрачены зря

Фитнес-аксессуары и полезные мелочи станут идеальными праздничными подарками. В подборке — 10 идей для тех, кто любит активный образ жизни.

Читать полностью » Калорийность горячей йоги и обычной йоги сравнили учёные сегодня в 7:10

Что меняется в организме, когда йога превращается в сауну

Горячая йога обещает быстрый прогресс и море пота. Но действительно ли жара в зале усиливает эффект практики и помогает худеть быстрее?

Читать полностью » Низкоударные кардио-упражнения на кухонном стуле рекомендуют физиотерапевты сегодня в 6:50

Кардио на кухонном стуле: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Простая мебель может заменить тренажёр: пять упражнений на стуле помогут разогнать сердце и проработать мышцы без лишней нагрузки.

Читать полностью » Тренировка 12-3-30 на беговой дорожке: рекомендации врачей сегодня в 6:10

Ходьба на уклоне: почему 30 минут могут стать испытанием для выносливости

Тренировка "12-3-30" набирает популярность во всем мире. Чем объясняется её эффективность и кому стоит попробовать этот метод?

Читать полностью » Полная тренировка тела за 15 минут: рекомендации врачей по пользе сегодня в 5:50

15 минут, которые меняют тело: короткие тренировки с эффектом марафона

Уделите себе всего 15 минут — этого хватит для полноценной тренировки всего тела. Узнайте, как короткие комплексы помогут укрепить мышцы и ускорить метаболизм.

Читать полностью » Польза отжиманий для осанки и сердечно-сосудистой системы — мнение специалистов сегодня в 5:10

Отжимания, которые делают иначе: секретные вариации для тела и силы

Отжимания можно выполнять десятками способов. Узнайте, как сделать это упражнение полезным и интересным независимо от уровня подготовки.

Читать полностью » Университет Мичигана назвал оптимальные перерывы для снижения вреда сидячего образа жизни сегодня в 4:50

Что происходит с сердцем, если целый день провести за столом

Сидячая работа не приговор для сердца. Простые шаги помогут сохранить здоровье и энергию даже тем, кто проводит за столом весь день.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

iPhone в России могут уйти в серый сегмент без версии RuStore для iOS
Недвижимость

Депутат предложил обязать владельцев больших квартир делиться жильём с многодетными семьями
Спорт и фитнес

Нужно ли есть перед утренней тренировкой: рекомендации врачей
ЮФО

ГИБДД напомнила жителям новых регионов о необходимости заменить документы и номера до 1 января 2026 года
Туризм

Путешественница из Австрии назвала расходы на отдых в Палермо в мае 2025 года — около 785 евро
ПФО

В Саратове начнётся строительство завода КАМАЗа по выпуску раздаточных коробок в 2026 году
Красота и здоровье

Стилисты назвали лоферы универсальной обувью для межсезонья
УрФО

Суд в Свердловской области обязал автосалон вернуть деньги за Exeed LX и выплатить штрафы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet