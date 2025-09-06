Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:26

Между Москвой и Швейцарией: как футболист ощутил разницу темпов жизни

Антон Миранчук рассказал об опыте жизни в Швейцарии и отношении к россиянам

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук, выступавший за швейцарский "Сьон", поделился впечатлениями о жизни за границей и отношении к себе со стороны местных жителей. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Об отношении в Швейцарии

Футболист признался, что не сталкивался с негативом из-за российского гражданства.

"В быту никто же не знает, какой у тебя паспорт. Ты начинаешь говорить по-английски, там делают вид, что тебя не понимают, — это есть. Но с российским паспортом я нигде не испытывал проблем", — рассказал Антон Миранчук.

Адаптация к новой среде

Миранчук отметил, что смог достаточно быстро привыкнуть к жизни в европейской стране, хотя культурные различия ощущались. По его словам, в Москве темп жизни заметно выше, чем в Швейцарии, что стало одним из самых заметных контрастов.

