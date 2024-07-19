Глобальный технический сбой в системах Microsoft серьезно повлиял на функционирование множества организаций по всему миру, включая финансовые учреждения, воздушные гавани, медиакомпании и торговые сети, как сообщает издание Verge.
Согласно опубликованной информации, огромное количество устройств, работающих на платформе Windows, столкнулось с критической ошибкой, известной как "синий экран смерти" (BSOD). Эта проблема затронула широкий спектр предприятий в различных странах, нарушив их нормальную деятельность.
Источник указывает, что корень проблемы кроется в некорректном обновлении программного обеспечения, выпущенном компанией CrowdStrike, специализирующейся на кибербезопасности. Это обновление вызвало отключение пострадавших компьютеров и серверов от сетевой инфраструктуры, запустив цикл восстановления системы. В результате, устройства оказались неспособны осуществить нормальную загрузку и возобновить работу.
Фото: commons.wikimedia.orgКристиан Колен(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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