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Прогулка по осеннему городу
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:45

Высокое атмосферное давление задержится надолго: кому стоит внимательнее следить за самочувствием

Длительный период повышенного атмосферного давления легче переносится человеком, нежели резкие климатические перепады, однако ослабленный организм все равно требует особого внимания и снижения нагрузок. Об этом в комментарии NewsInfo рассказала терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Ранее стало известно, что в столичном регионе синоптики прогнозируют рост атмосферного давления. По информации метеорологов, к субботе показатели могут достигнуть отметки в 764 миллиметра ртутного поста, после чего начнется постепенное снижение. Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что изменение погодных условий будет плавным.

Здоровый человек практически не замечает климатических колебаний благодаря внутренним механизмам адаптации, говорит врач. Метеочувствительность возникает тогда, когда телу не хватает внутренних сил для перестройки. В группу риска входят люди после тяжелых болезней, простуд, операций, а также страдающие хроническими патологиями или находящиеся в состоянии сильного утомления.

При этом резкие природные изменения способны негативно влиять на сосуды. Специалисты напоминают, что колебания атмосферных показателей напрямую влияют на состояние кровеносной системы организма.

"Метеозависимость это состояние, когда человеку не хватает ресурсов быстро перестроиться. Это люди ослабленные, либо недавно переболевшие тяжелым заболеванием, даже обычной простудой, перенесшие операции или травмы", — отметила Чернышова.

Особую бдительность в такие периоды необходимо проявлять людям с неустойчивым артериальным давлением, отметила доктор. Например, сильная головная боль при смене погоды часто указывает на перенапряжение регуляторных систем. Гипертоникам важно регулярно использовать тонометр, поскольку опасное состояние часто развивается без выраженных симптомов.

Схожие проблемы испытывают и люди с пониженным тонусом сосудов, у которых низкое давление и головокружение вызывают сильную слабость.

"Гипертоники должны очень внимательно следить за своим давлением, чтобы оно не повышалось вслед за атмосферным. Нужно тщательно его измерять, даже если нет жалоб. С гипертонией самая большая проблема в том, что человек может нормально себя чувствовать, а давление будет высокое", — пояснила эксперт.

Чтобы легче перенести антициклон, терапевт рекомендует снизить повседневную активность. Стоит отложить энергозатратные дела, такие как ремонт или масштабная уборка. В то же время полностью отказываться от активности не нужно — легкие прогулки в парке и регулярное проветривание комнат помогут поддержать хорошее самочувствие.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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