Конференция Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс на курорте Роза Хутор
© Пресс-служба курорта Роза Хутор
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:13

На курорте Роза Хутор пройдет конференция, посвященная превентивной медицине и антистрессу

12-15 ноября на курорте пройдет III Ежегодная конференция "Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс".

Профессионалы санаторно-курортной сферы соберутся в единственном Life Balance отеле России — Rosa Springs 5* на высоте 1100 метров над уровнем моря. Они узнают о ключевых драйверах роста отрасли: превентивной медицине и антистресс-технологиях, получат готовые инструменты для внедрения инноваций в работу. Спикерами конференции выступят врачи антивозрастной медицины, сомнологи, маркетологи, разработчики гаджетов. Соорганизатор конференции — Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

"Главные приоритеты пятизвездочного отеля Rosa Springs — здоровье, гармония и эмоциональный баланс гостей. Конференция — наш способ делиться уникальными практиками и технологиями Life Balance с профессиональным сообществом", — отмечает Елена Мосийчук, генеральный менеджер Rosa Springs.

Участники узнают о ключевых тенденциях санаторного бизнеса, современных маркетинговых стратегиях в wellness-сегменте, передовых практиках превентивной медицины, медицины сна, антистресс-программах, познакомятся с успешными кейсами ведущих экспертов. Среди основных тем — внедрение инновационных методов и мониторинг биовозраста, технологии для восстановления гармонии тела и разума, создание ценностных предложений, увеличение доходов, персонализация клиентского опыта.

На конференции запланированы не только научные доклады, но и медитативные практики, йога, цигун, арт-терапия, кулинарный мастер-класс шеф-повара Rosa Springs, "Трекер здоровья" с индивидуальной диагностикой, экскурсия и аудиоспектакль, раскрывающие философию Life Balance.

