© commons.wikimedia.org by Sterilgutassistentin is licensed under GPL
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:14

Антисептики рождают монстров: бактерии становятся устойчивыми и перестают реагировать на защиту

Асият Абдуллаева: антисептики не заменяют мыло и могут ускорять развитие резистентных форм бактерий

Сегодня антисептики стали привычным средством защиты: их можно найти в магазинах, офисах, школах и в сумке у каждого второго. Но специалисты предупреждают: при частом использовании такие препараты могут быть не только полезны, но и вредны для кожи и здоровья.

Чем опасны антисептики

В составе большинства средств — спирты, ароматизаторы и вспомогательные вещества. Они действительно уничтожают микробы, но при регулярном применении есть и побочные эффекты:

  • пересушивание кожи, шелушение и трещины;
  • риск дерматитов и аллергических реакций;
  • нарушение баланса микробиома кожи.

По словам заведующей кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асията Абдуллаевой, именно чрезмерное использование антисептиков может ускорять развитие резистентных форм бактерий.

"Антисептики не очищают кожу от грязи, поэтому если вместо мыла всегда полагаться на них, то увеличивается риск заразиться чем-нибудь опасным", — сказала заведующая кафедрой Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Сравнение: антисептики и мыло

Средство Преимущества Недостатки
Антисептик Быстро уничтожает бактерии, удобно в дороге Сушит кожу, может вызывать резистентность, не очищает от грязи
Мыло Удаляет грязь и микробы, безопасно для кожи при правильном выборе Требуется вода и раковина, действует медленнее

Советы шаг за шагом

  1. Используйте антисептик только в ситуациях, когда нет доступа к воде и мылу.

  2. Отдавайте предпочтение средствам с увлажняющими компонентами — глицерином или алоэ.

  3. После обработки обязательно наносите крем для рук.

  4. Не используйте антисептик на повреждённой коже.

  5. Для детей выбирайте щадящие формулы без сильных отдушек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: применять антисептик постоянно, даже дома.
    Последствие: сухость кожи, микротрещины, риск инфекций.
    Альтернатива: мыть руки с мылом, используя антисептик только вне дома.

  • Ошибка: наносить средство на грязные руки.
    Последствие: бактерии и грязь остаются, защита не работает.
    Альтернатива: сначала вытереть руки салфеткой, а при возможности вымыть с мылом.

  • Ошибка: использовать средство без контроля.
    Последствие: формирование устойчивости бактерий.
    Альтернатива: чередовать антисептик с обычной гигиеной.

А что если…

А что если полностью отказаться от антисептиков? Тогда защита в дороге или в общественных местах окажется слабее. Оптимальное решение — разумное сочетание: мытьё рук дома и применение антисептика только при необходимости.

Плюсы и минусы

Плюсы антисептиков Минусы антисептиков
Удобны в дороге Сушат кожу, вызывают аллергии
Быстро действуют Не очищают от грязи
Уничтожают часть бактерий Способствуют развитию резистентности

FAQ

Можно ли детям пользоваться антисептиками?
Да, но лучше выбирать специальные детские формулы и использовать нечасто.

Сколько раз в день можно наносить антисептик?
Не более 4-5 раз, при условии, что часть обработок заменяется мытьём рук.

Антисептик убивает вирусы?
Да, при содержании спирта не менее 60%, но только если руки не загрязнены.

Мифы и правда

  • Миф: антисептик безопаснее мыла.
    Правда: мыло эффективнее удаляет грязь и микробы, не нарушая микробиом.

  • Миф: бактерии не могут привыкнуть к антисептику.
    Правда: регулярное применение способствует появлению устойчивых штаммов.

  • Миф: чем больше спирта, тем лучше защита.
    Правда: слишком высокая концентрация сильнее сушит кожу, не повышая эффективность.

Исторический контекст

  1. Первые спиртовые дезинфицирующие растворы начали использовать в госпиталях ещё в XIX веке.

  2. Массовое распространение антисептики получили в XX веке — в военных и медицинских условиях.

  3. Пандемия COVID-19 сделала их обязательным средством гигиены в повседневной жизни.

Три интересных факта

  1. Антисептик на спиртовой основе работает только после полного высыхания на коже.

  2. Кремы с пробиотиками помогают быстрее восстановить микробиом после частого использования антисептиков.

  3. УФ-облучатели для рук были предложены как альтернатива антисептикам, но не получили широкого применения.

