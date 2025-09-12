Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:23

Тараканы и запахи в подъезде: как приструнить соседа-неряху

Эколог назвал способ воздействия на допустившего антисанитарию соседа

Расползающиеся по этажу тараканы, запах разлагающего мусора и другие признаки антисанитарии в одной из квартир — повод для жильцов принимать срочные меры. О том, как отстоять свои права, в бесед с NewsInfo рассказал автор учебника "Управление ЖКХ", инженер-физик, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

"Тараканы, муравьи, шум, запахи — это все факторы, которые мешают вам владеть вашей собственностью. Здесь в помощь суды, различные инспекции, общественные структуры, вплоть до общего собрания собственников дома. В помощь и полиция, потому что антисанитария является спутником антисоциального образа жизни. Этот образ жизни может вполне быть проверен полицией", — заявил эколог.

На страже порядка в многоэтажках стоит и правовая норма, подтвердил эксперт.

"Штраф может быть в размере от 500 до 1000 рублей, если нарушаются эти требования. Нечувствительный штраф. Плохо работающая на практике статья. Но, попробовать можно. По крайней мере она будет иметь какой-то воспитательный эффект", — считает специалист в сфере ЖКХ.

Заявление с просьбой оштрафовать соседа в суд нести не надо, говорит Рыбальченко. Достаточно обратиться в жилищную инспекцию, которая и примет решение об административном наказании нарушителя санитарных норм.

