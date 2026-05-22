Кожа горит и жжет: вот что может быть не так с дезодорантом

Появление неприятного жжения кожи при использовании антиперспиранта зачастую сигнализирует об индивидуальной непереносимости компонентов средства, пояснила NewsInfo врач-дерматолог, косметолог Лариса Сафонова. Специалист подчеркнула, что реакция может возникнуть даже у тех пользователей, которые годами применяли один и тот же продукт без нареканий.

Чаще всего дискомфорт провоцируют элементы состава косметики. Порой натуральные средства могут оказаться опаснее синтетики из-за своей потенциальной аллергенности. Специалисты напоминают о важности базового понимания реакций эпидермиса на разные группы веществ.

"Возможно, речь идет об аллергической реакции. Смотря в каком виде антиперспирант. Аэрозольный может давать легкое жжение. Если в виде стика или шарика, скорее речь будет идти об аллергической реакции, надо сразу смыть и не использовать больше подобные варианты дезодорантов", — пояснила Сафонова.

По словам эксперта, невозможно заранее предсказать, когда организм ответит гиперчувствительностью на привычный уход. Иногда состояние здоровья человека меняется, что влечет за собой и смену реакции кожи на внешние раздражители. Дополнительные знания о том, как отличить аллергию от гиперчувствительности, помогают избежать серьезных последствий.

"Предсказать невозможно аллергию, у каждого индивидуальная чувствительность. Иногда бывает, что пользуются годами и ничего нет, а потом раз и есть. Иногда меняется состояние организма и его реакции тоже меняются", — отметила специалист.

Для поддержания здоровья важно придерживаться принципа умеренности — избыточное использование косметики часто приводит к нежелательным последствиям, поэтому многим будет полезен материал о том, как возвращать свежесть без лишних трат. При подозрении на низкое качество продукта эксперт советует сначала провести профессиональную экспертизу конкретной партии, так как обвинять бренд в системной ошибке без доказательств сомнительно.

Если после отмены антиперспиранта жжение проходит в течение пары дней, визит к врачу может не потребоваться. В противном случае, когда симптомы сохраняются дольше, необходима консультация специалиста для постановки диагноза. Также важно помнить, что состояние лица и тела сильно зависит от внешних факторов, например, грамотно подобранные средства для ухода летом способны значительно улучшить барьерные функции кожи. Кроме того, перед покупкой новой баночки стоит изучить, как отличить настоящую экокосметику от подделки.

Читайте также