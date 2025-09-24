Ягоды уступили место: главный источник антиоксидантов скрывался прямо на кухне

Антиоксиданты давно считаются важнейшими защитниками нашего организма. Мы привыкли думать, что именно ягоды — черника, малина, годжи — занимают почётное место среди так называемых суперфудов. Они действительно приносят пользу, снабжают нас витаминами, клетчаткой и биологически активными веществами. Но мало кто догадывается, что настоящим чемпионом может оказаться вовсе не экзотический фрукт, а простое пряное растение, которое почти у каждого хранится на кухне, — гвоздика.

Антиоксидантный рейтинг: неожиданное лидерство

Для оценки способности продуктов бороться со свободными радикалами учёные используют метод ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). И здесь гвоздика показывает результат, который трудно превзойти. Её показатель в несколько раз выше, чем у привычных нам ягод.

Сравнение наглядно показывает масштаб:

половина чашки черники обеспечивает хорошую дозу антиоксидантов;

всего полчайной ложки молотой гвоздики перекрывают этот эффект с большим запасом.

Это открытие меняет привычное представление о "лидерах" среди продуктов.

Что делает гвоздику такой особенной

Основная сила специи кроется в соединении под названием эвгенол. Оно обладает выраженными антиоксидантными, противовоспалительными и даже антимикробными свойствами. В ягодах главная ставка делается на антоцианы и полифенолы, но их концентрация заметно ниже.

Гвоздика словно концентрат пользы, где маленькая щепотка способна дать ощутимый эффект.

Сравнение