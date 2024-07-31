Министр транспорта Роман Старовойт заверил журналистов, что значительного повышения цен на авиабилеты в России не ожидается. По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внимательно следит за тарифами и не допустит резкого роста стоимости билетов.
Ранее в средствах массовой информации появилась информация о возможном существенном увеличении цен на авиабилеты в связи с предложением повысить ставку аэронавигационных сборов с авиакомпаний Российской Федерации. Эти сборы предназначены для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о необходимости увеличения сборов, отметив, что это может произойти уже в августе. По данным пресс-службы ведомства, средний рост ставки сборов может составить 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров.
Однако, как подчеркнул министр транспорта, ФАС тщательно контролирует цены на авиабилеты и не допустит резкого роста стоимости. Таким образом, пассажиры могут не беспокоиться о значительном увеличении цен на авиабилеты в ближайшее время.
В настоящее время ФАС продолжает следить за ситуацией на рынке авиаперевозок и принимать меры для предотвращения необоснованного роста цен на билеты. Это позволяет сохранять доступность авиаперелетов для широкого круга граждан.
Фото: From Wikimedia Commons/ Austrian Airlines (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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