Узнайте, почему ваш автомобиль может внезапно потерять мощность

Как избежать перегрева двигателя: советы по уходу за системой охлаждения

Охлаждающая система отвечает за поддержание температуры двигателя в допустимых пределах, не позволяя ему перегреваться и тем самым продлевая срок его службы. Многие водители ограничиваются регулярной заменой антифриза, но специалисты рекомендуют в некоторых случаях проводить полную промывку системы охлаждения.

Эту процедуру стоит выполнять периодически. Промывка системы необходима, если двигатель начинает перегреваться, несмотря на достаточное количество антифриза, что может быть сигнализировано на приборной панели. Также промывка требуется, если мотор теряет тягу, и для поддержания оборотов приходится сильнее нажимать на педаль газа.

Процедуру промывки рекомендуется проводить, если обогреватель салона работает нестабильно или вентилятор охлаждения включается чаще обычного.

Без регулярной промывки существует риск засорения патрубков и радиатора, что нарушает циркуляцию антифриза. Со временем свойства охлаждающей жидкости, такие как антикоррозийные, могут ухудшаться, а также возрастает риск закипания антифриза. Регулярная промывка устраняет накипь и коррозию в системе, что способствует нормальной циркуляции антифриза и эффективному охлаждению двигателя.

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