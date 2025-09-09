Владивосток на пороге аномалии: что скрывает внезапный скачок температуры

Приморский край в середине недели столкнётся с кратковременным ухудшением погоды. Атмосферные фронты принесут дожди и облачность, однако ненастье продлится недолго. Уже к четвергу погода заметно изменится: синоптики обещают солнце и ощутимое потепление.

Влияние антициклона

По информации Примгидромета, перемены начнутся в ночь на четверг, когда фронты уйдут на восток.

"В ночь на четверг фронты уйдут на восток, и вслед за ними на Приморье распространится гребень антициклона, дожди прекратятся. Днем антициклон обусловит спокойную со слабым ветром и без осадков погоду со значительным повышением температуры", — сообщили в Примгидромете.

Днём антициклон установит ясную и тихую погоду, а столбики термометров пойдут вверх.

Ближайшие дни

В пятницу ядро антициклона сместится к северу Японского моря, однако его гребень продолжит оказывать влияние на регион. Дожди не прогнозируются, а юго-западные ветры начнут приносить более тёплые воздушные массы. Это приведёт к заметному повышению ночных температур в большинстве районов.

Погода во Владивостоке

Для жителей Владивостока осадки актуальны лишь в среду. Уже утром в четверг воздух прогреется до +14…+17 °C, а днём показатели окажутся выше предыдущих значений. В пятницу ожидается усиление ветра, но погода сохранит комфортный характер — без осадков и с приятными температурами.

Таким образом, приморцам стоит запастись зонтами только на середину недели. С четверга регион перейдёт под влияние антициклона, который принесёт сухую, солнечную и по-осеннему тёплую погоду.

