Владивосток на пороге аномалии: что скрывает внезапный скачок температуры
Приморский край в середине недели столкнётся с кратковременным ухудшением погоды. Атмосферные фронты принесут дожди и облачность, однако ненастье продлится недолго. Уже к четвергу погода заметно изменится: синоптики обещают солнце и ощутимое потепление.
Влияние антициклона
По информации Примгидромета, перемены начнутся в ночь на четверг, когда фронты уйдут на восток.
"В ночь на четверг фронты уйдут на восток, и вслед за ними на Приморье распространится гребень антициклона, дожди прекратятся. Днем антициклон обусловит спокойную со слабым ветром и без осадков погоду со значительным повышением температуры", — сообщили в Примгидромете.
Днём антициклон установит ясную и тихую погоду, а столбики термометров пойдут вверх.
Ближайшие дни
В пятницу ядро антициклона сместится к северу Японского моря, однако его гребень продолжит оказывать влияние на регион. Дожди не прогнозируются, а юго-западные ветры начнут приносить более тёплые воздушные массы. Это приведёт к заметному повышению ночных температур в большинстве районов.
Погода во Владивостоке
Для жителей Владивостока осадки актуальны лишь в среду. Уже утром в четверг воздух прогреется до +14…+17 °C, а днём показатели окажутся выше предыдущих значений. В пятницу ожидается усиление ветра, но погода сохранит комфортный характер — без осадков и с приятными температурами.
Таким образом, приморцам стоит запастись зонтами только на середину недели. С четверга регион перейдёт под влияние антициклона, который принесёт сухую, солнечную и по-осеннему тёплую погоду.
Три интересных факта
- Антициклон — это область повышенного давления, которая обычно приносит ясную погоду и слабый ветер.
- Осенью антициклоны часто формируют "бархатный сезон" — тёплые и сухие дни после первых холодных дождей.
- В Приморье влияние антициклонов особенно заметно, так как регион находится на стыке муссонного климата и морских воздушных масс.
