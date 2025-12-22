Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:47

Антициклон отпустит — и сразу вернётся холод: декабрь в Приморье не собирается смягчаться

В Приморье после морозов придёт кратковременное потепление — Примгидромет

Погода в Приморье на этой неделе будет напоминать резкие качели: после ясных морозных дней регион ждёт кратковременное потепление с осадками, а затем — новое похолодание. Такие условия требуют повышенного внимания как со стороны автомобилистов, так и коммунальных служб. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Антициклон и морозное начало недели

В понедельник, 22 декабря, на погоду в Приморье будет влиять антициклон. Осадков не ожидается, сохранится сухая и относительно спокойная обстановка. Дневные температуры окажутся контрастными: на севере края столбики термометров опустятся до -14 °C, тогда как на юге потеплеет до -3 °C.

Такая погода создаст благоприятные условия для передвижения, однако низкие температуры потребуют осторожности, особенно в утренние и вечерние часы, когда возможно образование наледи.

Циклон и резкое потепление

Уже во вторник, 23 декабря, ситуация начнёт меняться. В Приморье придут атмосферные фронты, связанные с циклоном, который смещается с территории Китая в сторону Хабаровского края. Ночью снег пройдёт лишь местами, но днём осадки охватят большую часть региона.

Характер погоды будет неоднородным: от снега и мокрого снега до дождя на юге и побережье. Минимальные температуры составят -15…-23 °C, на северо-востоке до -29…-32 °C, а на южном побережье — -6…-11 °C. Днём произойдёт резкое потепление: на юге воздух прогреется до -3…+3 °C, на севере — до -4…-9 °C.

Возвращение холода и стабилизация

В ночь на среду, 24 декабря, наиболее интенсивные осадки сместятся на восток Приморья, тогда как на западе края снег постепенно прекратится. Днём фронтальные системы покинут регион, уступив место гребню антициклона, вместе с которым придёт волна холода.

Снег сохранится лишь в центральных районах. Температура воздуха начнёт снижаться: днём ожидается -1…-8 °C, на восточном побережье — около нуля.

Устойчивые морозы к концу недели

С четверга, 25 декабря, в Приморье установится холодная и преимущественно сухая погода. Ночью температура опустится до -15…-22 °C, в центральных районах — до -24…-32 °C, на побережье — -9…-14 °C. Днём ожидается -10…-17 °C, на юго-западе и побережье — -4…-9 °C.

Во Владивостоке неделя также пройдёт с резкими перепадами. После кратковременного потепления и осадков во вторник город вновь окажется во власти северного ветра и сильных морозов, которые усилят ощущение холода к пятнице.

