Врач объяснила, какие продукты снижают эффективность антибиотиков

Можно ли снизить эффективность антибиотиков обычным завтраком? Оказывается — да. Некоторые продукты действительно мешают лекарствам работать, а в некоторых случаях даже усиливают их побочные эффекты.

Что не стоит есть во время лечения

Педиатр Айгюль Исрафилова ("СМ-Клиника") предупредила, что во время приёма антибиотиков лучше исключить из рациона несколько категорий продуктов.

Молочные продукты

Молоко, йогурт и сыр содержат кальций, который связывается с молекулами некоторых антибиотиков (например, тетрациклинов и фторхинолонов). В результате лекарство хуже всасывается и работает слабее.

Алкоголь

Становится причиной усиления побочных эффектов: тошноты, рвоты, нагрузки на печень. В сочетании с антибиотиками — особенно опасно.

Кислые фрукты и соки

Цитрусовые и напитки с высокой кислотностью могут раздражать желудок и нарушать процесс усвоения препаратов.

Продукты с высоким содержанием сахара и клетчатки

Избыточное количество сахара создаёт благоприятную среду для бактерий в кишечнике, а грубая клетчатка замедляет всасывание препарата.

Что лучше выбрать вместо