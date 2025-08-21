Врач объяснила, какие продукты снижают эффективность антибиотиков
Можно ли снизить эффективность антибиотиков обычным завтраком? Оказывается — да. Некоторые продукты действительно мешают лекарствам работать, а в некоторых случаях даже усиливают их побочные эффекты.
Что не стоит есть во время лечения
Педиатр Айгюль Исрафилова ("СМ-Клиника") предупредила, что во время приёма антибиотиков лучше исключить из рациона несколько категорий продуктов.
Молочные продукты
Молоко, йогурт и сыр содержат кальций, который связывается с молекулами некоторых антибиотиков (например, тетрациклинов и фторхинолонов). В результате лекарство хуже всасывается и работает слабее.
Алкоголь
Становится причиной усиления побочных эффектов: тошноты, рвоты, нагрузки на печень. В сочетании с антибиотиками — особенно опасно.
Кислые фрукты и соки
Цитрусовые и напитки с высокой кислотностью могут раздражать желудок и нарушать процесс усвоения препаратов.
Продукты с высоким содержанием сахара и клетчатки
Избыточное количество сахара создаёт благоприятную среду для бактерий в кишечнике, а грубая клетчатка замедляет всасывание препарата.
Что лучше выбрать вместо
- нежирное мясо или птица;
- пресные каши;
- тушёные или запечённые овощи;
- достаточное количество воды.
