Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Советский молочный коктейль
Советский молочный коктейль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:19

Врач объяснила, какие продукты снижают эффективность антибиотиков

Педиатр Айгюль Исрафилова: молочные продукты снижают эффективность антибиотиков

Можно ли снизить эффективность антибиотиков обычным завтраком? Оказывается — да. Некоторые продукты действительно мешают лекарствам работать, а в некоторых случаях даже усиливают их побочные эффекты.

Что не стоит есть во время лечения

Педиатр Айгюль Исрафилова ("СМ-Клиника") предупредила, что во время приёма антибиотиков лучше исключить из рациона несколько категорий продуктов.

Молочные продукты
Молоко, йогурт и сыр содержат кальций, который связывается с молекулами некоторых антибиотиков (например, тетрациклинов и фторхинолонов). В результате лекарство хуже всасывается и работает слабее.

Алкоголь
Становится причиной усиления побочных эффектов: тошноты, рвоты, нагрузки на печень. В сочетании с антибиотиками — особенно опасно.

Кислые фрукты и соки
Цитрусовые и напитки с высокой кислотностью могут раздражать желудок и нарушать процесс усвоения препаратов.

Продукты с высоким содержанием сахара и клетчатки
Избыточное количество сахара создаёт благоприятную среду для бактерий в кишечнике, а грубая клетчатка замедляет всасывание препарата.

Что лучше выбрать вместо

  • нежирное мясо или птица;
  • пресные каши;
  • тушёные или запечённые овощи;
  • достаточное количество воды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-остеопат Симкин объяснил, когда боль в грудной клетке связана не с сердцем сегодня в 5:15

Когда дискомфорт в груди сигнализирует о проблемах с рёбрами

Боль в груди не всегда связана с сердцем — иногда она возникает из-за артроза суставов между рёбрами и грудиной или даже смещения рёбер. Врачи объясняют, как распознать такие случаи и когда нужно срочно вызывать скорую.

Читать полностью » Диетолог Нурия Дианова: мёд по сути является сахаром и не обладает лечебным эффектом сегодня в 4:11

Можно ли считать мёд полезнее сахара? Врачи отвечают

Диетолог Нурия Дианова предупреждает: мёд — это не «натуральное лекарство», а практически тот же сахар. Разбираемся, почему полезные свойства преувеличены и сколько мёда можно есть без вреда для здоровья.

Читать полностью » Диетолог Анастасия Тараско: взрослым можно есть до трёх яблок в день сегодня в 3:38

Яблочный Спас: сколько яблок можно есть без вреда для здоровья

Яблочный Спас — идеальный повод включить сезонные фрукты в рацион. Диетолог объясняет, почему яблоки полезны, сколько их можно есть в день и при каких заболеваниях стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Диетолог Нурия Дианова: сливочное мороженое перегружает печень сегодня в 2:14

Летний десерт, который может повредить печень

Диетолог Нурия Дианова предупреждает: частое употребление пломбира и эскимо может привести к заболеваниям печени. Почему сливочное мороженое опасно и какие альтернативы стоит выбрать — разбираем в материале.

Читать полностью » Врач Сурадж Кукадия предупредил, что увеличение груди у мужчин может быть признаком болезни сегодня в 1:31

Почему уплотнения в области груди требуют срочной проверки

Увеличение груди у мужчин не всегда безобидно — это может быть признаком гормонального сбоя, заболеваний печени или даже онкологии. Врач объясняет, при каких симптомах нужно срочно обратиться за обследованием.

Читать полностью » Уплотнение и шелушение кожи вокруг соска могут указывать на рак молочной железы сегодня в 0:28

Как распознать опасное заболевание груди на ранней стадии

Уплотнение в зоне соска или кровянистые выделения часто остаются без внимания, хотя именно они могут быть ранними признаками серьёзного заболевания. Объясняем, когда важно обратиться к врачу и почему биопсия и дуктография спасают жизнь.

Читать полностью » Американская кардиологическая ассоциация обновила рекомендации по лечению гипертонии вчера в 23:51

Борьба с гипертонией: как ограничение алкоголя и соли спасет ваше здоровье

Американская кардиологическая ассоциация обновила рекомендации по борьбе с гипертонией. Узнайте, как ограничения алкоголя и соли помогут вашему здоровью.

Читать полностью » Врачи предупредили о растущем числе заболеваний, связанных с вейпингом вчера в 23:23

Что не так с "безопасными" жидкостями для вейпов: правда о пропиленгликоле и глицерине

В Омске зафиксирован второй случай тяжёлых заболеваний лёгких, связанных с вейпингом. Как электронные сигареты влияют на здоровье и что скрывается за мифами о безопасности?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джон Сина может вернуться во вселенную DC
Дом

Нужно ли мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике
Красота и здоровье

Стоматолог Полина Солдаткина: отбеливающие пасты не меняют цвет эмали
Культура и шоу-бизнес

Ноэл Галлахер о возвращении в Oasis: классно вновь быть в группе с Лиамом
Спорт и фитнес

Кабельные и гантельные скручивания: исследование Orthopaedic Research Institute
Авто и мото

Проверка мифа: способ открыть авто мячом не работает на современных машинах
Туризм

ТОП-5 ошибок при планировании бюджета путешествия у новичков
Наука и технологии

Запрет копирования снизил долю фальшивых ответов на 4,7%, показало исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru