Ученые из Корнелльского университета обнаружили у собак разновидность кишечной палочки (E. coli), которая устойчива к нескольким классам антибиотиков. Исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показало, что некоторые гены этого патогена могут терять свои первоначальные функции, что в итоге приводит к созданию новых фенотипов, способных задерживать антибиотики в клеточной мембране, не позволяя им уничтожить бактерию.
Эти открытия могут способствовать улучшению лечения бактериальных инфекций как у собак, так и у людей, помогая находить новые лекарственные мишени для борьбы с устойчивыми бактериями.
Фото: commons.wikimedia.org/BHurrell (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов
В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов, уменьшив время проверки паспортов до 45 секунд на человека.
В Швейцарии открылась выставка изобретений к 30-летию Евразийской патентной конвенции
В Женеве открылась выставка, посвященная 30-летию Евразийской патентной конвенции, приуроченная к 65-й серии ассамблей ВОИС.
NASA: песня Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly) отправилась на Венеру
Ученые из NASA передали в космос первую в истории хип-хоп композицию, песню Мисси Эллиот "The Rain (Supa Dupa Fly)". Для этого использовалась система Deep Space Network, сигнал которой отправлен на Венеру.
Врач Рахимов: имбирь и горчица помогают в оздоровлении сосудов
Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов выделил продукты, благоприятствующие здоровью сосудов.