Ученые из Корнелльского университета обнаружили у собак разновидность кишечной палочки (E. coli), которая устойчива к нескольким классам антибиотиков. Исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показало, что некоторые гены этого патогена могут терять свои первоначальные функции, что в итоге приводит к созданию новых фенотипов, способных задерживать антибиотики в клеточной мембране, не позволяя им уничтожить бактерию.

Эти открытия могут способствовать улучшению лечения бактериальных инфекций как у собак, так и у людей, помогая находить новые лекарственные мишени для борьбы с устойчивыми бактериями.

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