Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:47

Тихая эпидемия: почему домашние животные стали переносчиками супербактерий

Исследование выявило опасность сырого мяса для здоровья домашних животных и их владельцев

Вы задумывались, чем может обернуться привычка кормить питомца сырым мясом? Оказывается, это не только вопрос здоровья собаки, но и серьёзный риск для её хозяев.

Что скрывается в миске?

Кишечная палочка E. Coli — коварная бактерия, способная вызывать тяжёлые пищевые отравления, инфекции мочевыводящих путей и даже сепсис. Она может попасть в организм собаки через сырое мясо, а оттуда — к вам: через немытые руки, ласку или даже поцелуй в нос питомца.

В кишечнике и собаки, и человека обитает множество бактерий, но именно эта — одна из самых опасных.

Тревожные данные науки

Британские исследователи обнаружили антибиотикорезистентный штамм кишечной палочки у 600 внешне здоровых домашних собак. Эта бактерия демонстрирует устойчивость к большинству commonly используемых антибиотиков.

Фармацевты приводят шокирующую цифру: 73% антибиотиков в мире применяется в сельском хозяйстве — для лечения скота, профилактики болезней и даже для ускорения набора веса. Из-за массового и часто неоправданного использования препаратов и появилась супербактерия, не поддающаяся стандартному лечению.

Заражение таким штаммом может привести к осложнённому течению заболевания и необходимости применять мощные лекарства с тяжёлыми побочными эффектами. И носителем может оказаться ваш любимец!

Как обезопасить себя и питомца?

Есть несколько практичных шагов:

  • переведите собаку на промышленные рационы — качественные корма или консервы.
  • если предпочитаете натуральное питание, ищите мясо у проверенных фермеров, которые не злоупотребляют антибиотиками.
  • включайте в рацион термически обработанное мясо.
  • всегда мойте руки после контакта с сырым мясом или уборки за собакой.

Забота о питомце не должна становиться угрозой для вашей семьи. Выбирайте безопасные варианты питания — осознанно.

