Тихая эпидемия: почему домашние животные стали переносчиками супербактерий
Вы задумывались, чем может обернуться привычка кормить питомца сырым мясом? Оказывается, это не только вопрос здоровья собаки, но и серьёзный риск для её хозяев.
Что скрывается в миске?
Кишечная палочка E. Coli — коварная бактерия, способная вызывать тяжёлые пищевые отравления, инфекции мочевыводящих путей и даже сепсис. Она может попасть в организм собаки через сырое мясо, а оттуда — к вам: через немытые руки, ласку или даже поцелуй в нос питомца.
В кишечнике и собаки, и человека обитает множество бактерий, но именно эта — одна из самых опасных.
Тревожные данные науки
Британские исследователи обнаружили антибиотикорезистентный штамм кишечной палочки у 600 внешне здоровых домашних собак. Эта бактерия демонстрирует устойчивость к большинству commonly используемых антибиотиков.
Фармацевты приводят шокирующую цифру: 73% антибиотиков в мире применяется в сельском хозяйстве — для лечения скота, профилактики болезней и даже для ускорения набора веса. Из-за массового и часто неоправданного использования препаратов и появилась супербактерия, не поддающаяся стандартному лечению.
Заражение таким штаммом может привести к осложнённому течению заболевания и необходимости применять мощные лекарства с тяжёлыми побочными эффектами. И носителем может оказаться ваш любимец!
Как обезопасить себя и питомца?
Есть несколько практичных шагов:
- переведите собаку на промышленные рационы — качественные корма или консервы.
- если предпочитаете натуральное питание, ищите мясо у проверенных фермеров, которые не злоупотребляют антибиотиками.
- включайте в рацион термически обработанное мясо.
- всегда мойте руки после контакта с сырым мясом или уборки за собакой.
Забота о питомце не должна становиться угрозой для вашей семьи. Выбирайте безопасные варианты питания — осознанно.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru