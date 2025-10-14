Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лекарство против рака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:19

Планета теряет защиту: антибиотики сдаются, и человечество ищет способ выжить

Терапевт Андрей Кондрахин: бесконтрольное применение антибиотиков усиливает резистентность бактерий

Антибиотики за последние сто лет стали одним из главных открытий медицины. Они спасли миллионы жизней, но сегодня человечество сталкивается с обратной стороной их успеха — ростом устойчивости бактерий. Всё чаще лекарства перестают действовать, а инфекции, которые раньше легко лечились, становятся опасными.

По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, решить эту проблему можно, если подходить к назначению антибиотиков так же ответственно, как к вакцинации или хронической терапии.

"Лично моя задача как клинического фармаколога — оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить", — подчеркнул врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Что такое "паспорт приема антибиотиков"

Кондрахин предложил ввести для каждого пациента специальный паспорт антибиотикотерапии - документ, где фиксируются все курсы антибактериальных препаратов, их дозировки, длительность и результаты лечения.

"Такой подход поможет пересмотреть схему приема антибиотиков и определить, сколько препаратов человек принимал за определенное время", — пояснил специалист.

По сути, это медицинская "история антибиотиков" — аналог карты прививок, но в области фармакотерапии. Врач сможет быстро понять, какие препараты уже использовались, какие были эффективны, а какие — нет.

Такая система позволит избегать повторных назначений одних и тех же средств и снизить риск формирования устойчивых штаммов бактерий.

Почему резистентность растёт

Многие пациенты ошибочно считают антибиотики универсальным средством "от всего". Простуда, боль в горле, повышенная температура — и сразу же таблетка. Но именно это приводит к тому, что микробы приспосабливаются к действующим веществам.

Кондрахин отмечает, что устойчивость к антибиотикам усиливается не только из-за самолечения, но и из-за их бесконтрольного применения в пищевой промышленности. В курятине, рыбе и молоке нередко обнаруживаются остатки антибиотиков, что создаёт постоянный фон для выработки резистентности у микроорганизмов.

"На резистентность влияет бесконтрольное применение антибактериальных препаратов в производстве пищи и прием антибиотиков при вирусных заболеваниях", — сказал врач.

Как развивается устойчивость

Когда антибиотик попадает в организм, он уничтожает большую часть бактерий, но некоторые микроорганизмы выживают — те, что случайно оказались более устойчивыми. Они начинают размножаться, формируя новое поколение, которому препарат уже не страшен.

В результате при повторном заболевании привычное лекарство перестаёт работать. Так появляются "супербактерии", способные пережить даже мощные современные препараты.

Сравнение: правильный и неправильный приём антибиотиков

Подход Что происходит Последствия
По назначению врача Выбран подходящий препарат, соблюдена дозировка и длительность курса Инфекция уничтожается, риск резистентности минимален
Самолечение Пациент выбирает лекарство "наугад" или по совету знакомых Бактерии становятся устойчивыми, болезнь возвращается
Прерывание курса Препарат перестают пить при первых улучшениях Уцелевшие микробы развивают защиту, формируется хроническое течение
Использование старых остатков Лекарство может быть неактуальным или неэффективным Повышается риск осложнений и побочных эффектов

Как должен выглядеть "паспорт антибиотиков"

Документ может быть как бумажным, так и цифровым — в составе электронной медкарты. Он должен содержать:

  1. Название препарата и группу (например, пенициллины, макролиды).

  2. Дозировку и длительность курса.

  3. Показания — при каком заболевании назначен антибиотик.

  4. Реакцию организма и результат лечения.

  5. Подпись врача.

Такая система уже действует в некоторых странах Европы: данные о приёме антибиотиков заносятся в единый регистр. Это помогает контролировать назначения, предотвращать дублирование и отслеживать эффективность терапии.

Советы шаг за шагом: как принимать антибиотики правильно

  1. Не начинайте лечение самостоятельно. Только врач может определить, есть ли показания к антибиотикам.

  2. Не прерывайте курс. Даже если стало лучше, важно допить препарат до конца.

  3. Не используйте старые лекарства. Антибиотики теряют активность при неправильном хранении.

  4. Не комбинируйте без назначения. Смешение разных групп может привести к токсическому эффекту.

  5. Соблюдайте режим. Принимайте таблетки в одно и то же время, чтобы поддерживать нужную концентрацию в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать антибиотики при вирусных инфекциях.
    Последствие: снижение иммунитета и рост устойчивости бактерий.
    Альтернатива: лечить вирусное заболевание противовирусными средствами и симптоматической терапией.

  • Ошибка: использовать один препарат при разных болезнях.
    Последствие: снижение эффективности и побочные реакции.
    Альтернатива: индивидуальный подбор лекарства врачом по результатам анализов.

  • Ошибка: принимать антибиотики "на всякий случай".
    Последствие: нарушение микрофлоры кишечника, аллергия, устойчивость микробов.
    Альтернатива: профилактика без антибиотиков — витамины, пробиотики, закаливание.

А что если антибиотики перестанут работать?

Такой сценарий уже называют "антибиотиковой эрой конца". По прогнозам ВОЗ, к 2050 году устойчивые инфекции могут ежегодно уносить до 10 миллионов жизней. Без действенных антибиотиков станет невозможно проводить операции, лечить пневмонии, воспаления почек и даже стоматологические заболевания.

