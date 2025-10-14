Планета теряет защиту: антибиотики сдаются, и человечество ищет способ выжить

Антибиотики за последние сто лет стали одним из главных открытий медицины. Они спасли миллионы жизней, но сегодня человечество сталкивается с обратной стороной их успеха — ростом устойчивости бактерий. Всё чаще лекарства перестают действовать, а инфекции, которые раньше легко лечились, становятся опасными.

По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, решить эту проблему можно, если подходить к назначению антибиотиков так же ответственно, как к вакцинации или хронической терапии.

"Лично моя задача как клинического фармаколога — оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить", — подчеркнул врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Что такое "паспорт приема антибиотиков"

Кондрахин предложил ввести для каждого пациента специальный паспорт антибиотикотерапии - документ, где фиксируются все курсы антибактериальных препаратов, их дозировки, длительность и результаты лечения.

"Такой подход поможет пересмотреть схему приема антибиотиков и определить, сколько препаратов человек принимал за определенное время", — пояснил специалист.

По сути, это медицинская "история антибиотиков" — аналог карты прививок, но в области фармакотерапии. Врач сможет быстро понять, какие препараты уже использовались, какие были эффективны, а какие — нет.

Такая система позволит избегать повторных назначений одних и тех же средств и снизить риск формирования устойчивых штаммов бактерий.

Почему резистентность растёт

Многие пациенты ошибочно считают антибиотики универсальным средством "от всего". Простуда, боль в горле, повышенная температура — и сразу же таблетка. Но именно это приводит к тому, что микробы приспосабливаются к действующим веществам.

Кондрахин отмечает, что устойчивость к антибиотикам усиливается не только из-за самолечения, но и из-за их бесконтрольного применения в пищевой промышленности. В курятине, рыбе и молоке нередко обнаруживаются остатки антибиотиков, что создаёт постоянный фон для выработки резистентности у микроорганизмов.

"На резистентность влияет бесконтрольное применение антибактериальных препаратов в производстве пищи и прием антибиотиков при вирусных заболеваниях", — сказал врач.

Как развивается устойчивость

Когда антибиотик попадает в организм, он уничтожает большую часть бактерий, но некоторые микроорганизмы выживают — те, что случайно оказались более устойчивыми. Они начинают размножаться, формируя новое поколение, которому препарат уже не страшен.

В результате при повторном заболевании привычное лекарство перестаёт работать. Так появляются "супербактерии", способные пережить даже мощные современные препараты.

Сравнение: правильный и неправильный приём антибиотиков