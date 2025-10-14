ВОЗ бьёт тревогу: простуда может снова стать смертельной

Проблема антибиотикорезистентности уже давно перестала быть делом только врачей и фармацевтов. Сегодня она касается каждого — от пациента с простудой до фермера, использующего препараты для защиты животных. Новый отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывает: ситуация становится всё тревожнее. К 2023 году каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам.

Когда привычные лекарства перестают действовать

Всемирная организация здравоохранения вновь обращает внимание на то, что человечество рискует остаться без эффективных антибиотиков. По данным отчёта, стремительное распространение устойчивых бактерий угрожает основам современной медицины: операции, роды, лечение ран и пневмонии — всё это может снова стать смертельно опасным.

"Эти результаты вызывают глубокую обеспокоенность", — заявил глава Департамента ВОЗ по устойчивости к противомикробным препаратам Иван Ютен.

Он пояснил, что всё больше бактерий перестают реагировать на лекарства, а врачи сталкиваются с ситуациями, когда вылечить человека просто нечем.

Антибиотики, созданные для борьбы с инфекциями, десятилетиями спасали миллионы жизней. Однако их чрезмерное и неправильное использование — и в медицине, и в сельском хозяйстве — запустило обратный процесс: бактерии адаптировались. Особенно быстро это происходит там, где препараты отпускаются без рецепта или применяются для ускорения роста животных.

Цифры, от которых не отвернуться

Согласно данным ВОЗ, устойчивые к противомикробным препаратам микроорганизмы становятся прямой причиной более миллиона смертей ежегодно и участвуют почти в пяти миллионах летальных исходов косвенно. Это делает антибиотикорезистентность одной из главных угроз XXI века.

Организация изучила распространённость устойчивости к 22 видам антибиотиков, применяемым при лечении инфекций мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, крови и гонореи.

Резкий рост за пять лет

За период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем на 40%. Годовой прирост составляет от 5 до 15%. Особенно тревожные показатели — в инфекциях мочевыводящих путей, где в среднем более 30% случаев не поддаются стандартной терапии.

ВОЗ отдельно выделяет восемь распространённых патогенов, включая E. coli и K. pneumoniae, вызывающих тяжёлые инфекции крови, способные привести к сепсису и смерти. Более 40% случаев заражения E. coli и 55% инфекций K. pneumoniae во всём мире уже устойчивы к антибиотикам третьего поколения — цефалоспоринам.

"Устойчивость к противомикробным препаратам опережает достижения современной медицины, угрожая здоровью семей во всем мире", — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Где риск выше всего

ВОЗ предупреждает: самые высокие уровни устойчивости наблюдаются там, где слабее системы здравоохранения и контроль за назначением лекарств. Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье лидируют — здесь резистентность встречается примерно в каждом третьем случае. В Африке — в каждом пятом.

Руководитель отдела ВОЗ по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам Сильвия Бертаньолио пояснила, что страны с ограниченными ресурсами часто не имеют возможности проводить полноценную диагностику. Поэтому выявленные случаи — лишь вершина айсберга.

"Мы, несомненно, действуем вслепую в ряде стран и регионов со слабыми системами эпиднадзора", — добавил Хутин, представитель ВОЗ.

Почему всё идёт по наклонной

Причин несколько. Во-первых, антибиотики применяются слишком часто — не только для лечения серьёзных инфекций, но и при лёгких простудах. Во-вторых, их активно используют в сельском хозяйстве: в кормах для животных, птицы и рыбы. И наконец, рынок подделок и бесконтрольная продажа препаратов без рецепта подрывают эффективность даже новых лекарств.

Таблица сравнения: уровень устойчивости по регионам

Регион Средний уровень устойчивости Проблемные инфекции Юго-Восточная Азия 33% Мочевыводящие пути, кишечные инфекции Восточное Средиземноморье 31% Инфекции крови Африка 20% Сепсис, гонорея Европа 14% Инфекции мочевыводящих путей Северная и Южная Америка 16% Респираторные и желудочно-кишечные заболевания

Советы шаг за шагом

Не принимать антибиотики без назначения врача. Самолечение ускоряет развитие устойчивости. Завершать курс полностью. Даже если симптомы прошли, бактерии могут выжить и адаптироваться. Не использовать антибиотики при вирусных заболеваниях. Они не действуют на вирусы. Проверять происхождение продуктов. Отдавайте предпочтение мясу и рыбе без антибиотиков (эта маркировка указана на упаковке). Поддерживать иммунитет. Здоровое питание, витамины и вакцинация снижают риск инфекций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Приём антибиотиков при простуде.

Последствие: Нарушение микрофлоры, снижение эффективности лечения в будущем.

Альтернатива: Противовирусные препараты и витамины группы B, консультация терапевта.

Ошибка: Использование старых или оставшихся препаратов.

Последствие: Недолеченные инфекции и устойчивость бактерий.

Альтернатива: Назначение свежего курса врачом и правильное хранение лекарств.

Ошибка: Покупка препаратов без рецепта.

Последствие: Повышение уровня антибиотикорезистентности.

Альтернатива: Приобретение в сертифицированных аптеках по рецепту.

А что если антибиотики перестанут работать?

ВОЗ предупреждает: если тенденция сохранится, человечество может вернуться в "доантибиотиковую эру". Даже незначительная травма или обычная ангина могут снова стать смертельными. Без эффективных лекарств медицина столкнётся с невозможностью проводить трансплантации, химиотерапию и сложные операции.

Плюсы и минусы

Плюсы современных антибиотиков Минусы злоупотребления Быстрое снятие симптомов Потеря эффективности Широкий выбор препаратов Риск побочных эффектов Возможность профилактики осложнений Формирование устойчивых штаммов Улучшение выживаемости пациентов Увеличение смертности от резистентных инфекций

Мифы и правда

Миф: Антибиотики помогают при любой болезни.

Правда: Они действуют только на бактерии, но не на вирусы.

Миф: Если стало легче — можно прекратить приём.

Правда: Это прямой путь к развитию устойчивости.

Миф: Новые препараты решат проблему.

Правда: Новые антибиотики разрабатываются медленно, а устойчивость растёт быстрее.

FAQ

Как определить, что антибиотик не помогает?

Если спустя 48-72 часа после начала курса нет улучшений, обратитесь к врачу. Возможно, возбудитель устойчив к препарату.

Сколько стоит лечение антибиотиками?

Стоимость курса зависит от страны и препарата: от 5 до 100 долларов. Но лечение осложнений при устойчивых инфекциях обходится в десятки тысяч.

Что делать, чтобы избежать заражения супербактериями?

Поддерживать гигиену, укреплять иммунитет, соблюдать режим вакцинации и не злоупотреблять лекарствами.

3 факта о супербактериях

В сточных водах больниц часто находят следы устойчивых микроорганизмов. Устойчивые штаммы могут передаваться от человека к животному и обратно. ВОЗ признала антибиотикорезистентность одной из десяти глобальных угроз для человечества.

Исторический контекст

Открытие пенициллина в 1928 году стало революцией. Но уже через 20 лет появились бактерии, устойчивые к нему. Каждый новый антибиотик сталкивался с тем же. Сегодня этот процесс ускорился в десятки раз.