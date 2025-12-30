Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чашка кофе и лекарства на столе
Чашка кофе и лекарства на столе
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:51

Микробы стали умнее лекарств: медицина сталкивается с новой реальностью

Антибиотики всё чаще не действуют из-за устойчивости бактерий — иммунолог Калинина

Устойчивость бактерий к лекарствам перестаёт быть абстрактной угрозой и всё чаще превращается в реальную клиническую проблему. Врачи сталкиваются с ситуацией, когда привычные схемы лечения не работают, а выбор эффективных препаратов стремительно сужается. Об этом, но не первым предложением, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на комментарий профессора, доктора медицинских наук, клинического иммунолога ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России Натальи Калининой.

Почему антибиотики теряют эффективность

По словам специалиста, ключевая причина снижения эффективности антибиотиков — естественная эволюция микроорганизмов, которая идёт параллельно с развитием человека. Энтеробактерии постепенно приспосабливаются к лекарствам, которые раньше успешно подавляли их рост, и формируют устойчивость к действующим веществам.

Дополнительным фактором становится неумеренное и зачастую необоснованное применение антибиотиков. Частые курсы лечения, самолечение и использование препаратов "на всякий случай" ускоряют формирование резистентных штаммов. В результате даже стандартные инфекции требуют всё более сложного и точечного подхода.

Индивидуальный подбор терапии

Наталья Калинина подчёркивает, что энтеробактерии — это широкая группа микроорганизмов, среди которых есть как условно-патогенные формы, так и возбудители серьёзных заболеваний. Поэтому универсальных схем лечения больше не существует, и терапия всё чаще подбирается индивидуально.

"Развитие человечества сопровождается развитием микробного мира. Эти измененные бактерии становятся нечувствительными к антибиотикам, которые раньше эффективно действовали. Врачам все чаще приходится подбирать лечение индивидуально, а спектр реально работающих препаратов становится очень узким", — отметила клинический иммунолог Наталья Калинина.

Перед назначением лечения врачи проводят микробиологические исследования, определяя чувствительность конкретного возбудителя к антибиотикам. Без этого шага терапия может оказаться неэффективной.

Дефицит новых препаратов

Эксперт обращает внимание и на другую проблему: за последние годы появилось крайне мало новых антибиотиков. Ранее существовали так называемые препараты "резерва", которые применялись только в исключительных случаях. Сегодня же многие бактерии утратили чувствительность даже к тем средствам, которые ещё недавно считались последней линией защиты.

Это значительно осложняет лечение тяжёлых инфекций, особенно в стационарах, где риск распространения устойчивых штаммов выше.

Роль иммунитета и группы риска

Несмотря на тревожную динамику, профессор подчёркивает, что человеческий организм не полностью беззащитен. Собственная иммунная система во многих случаях способна справляться с инфекцией, даже когда возможности медикаментозной терапии ограничены.

Наибольшую опасность ситуация представляет для пациентов с первичными иммунодефицитами. Для них отсутствие эффективных антибиотиков может стать критическим фактором, поскольку компенсаторные возможности организма снижены.

